Un exemplu oferit de Magyar este cel al prietenului din copilărie al lui Orbán, un fost instalator care a ajuns astăzi cel mai bogat om din țară. „Toată lumea bănuiește că acest lucru nu este curat, inclusiv eu”, a subliniat noul lider de la Budapesta.

Odată cu pierderea alegerilor, pentru fostul premier începe o perioadă extrem de incertă. Furia publică privind corupția din timpul regimului său este atât de mare încât mulți maghiari cer pedepse cu închisoarea pentru el și complicii săi.

Fără vendete politice, dar cu acțiuni în justiție

Subiectul a fost abordat intens în prima conferință de presă majoră a lui Péter Magyar de luni. Întrebat despre posibile arestări, el a precizat clar că „nu îl va închide personal pe Orbán”, explicând că aceasta nu este atribuția unui politician.

În schimb, obiectivul principal al lui Magyar este restabilirea statului de drept și a independenței organelor de anchetă. Acestea din urmă vor fi responsabile să stabilească cine a încălcat legea și ce sancțiuni se impun.

„Există o indignare uriașă față de faptul că țara noastră a fost jefuită. Dar nu trăim într-un stat comunist, așa că nu putem lua măsuri arbitrare fără o hotărâre judecătorească”, a explicat noul premier, lăsând să se înțeleagă că recuperarea prejudiciului este prioritară.

„Portofelul lui Orbán”

Deși planurile de viitor ale lui Viktor Orbán rămân necunoscute — acesta declarând după alegeri că „nu renunță niciodată” —, presiunea publică este în creștere.

Oficial, declarațiile de avere ale fostului premier nu indică o bogăție ieșită din comun, dar maghiarii sunt convinși că realitatea este alta.

O femeie din Budapesta a rezumat perfect sentimentul general din stradă: „Știați că pe domeniul lui se plimbă zebre? Nu-i așa că e ridicol?”.

Ceea ce este evident, însă, este modul în care familia și prietenii fostului premier s-au îmbogățit din contractele cu statul.

Magyar a dat exemplul lui Lorinc Mészáros, pe care l-a numit direct „portofelul lui Orbán”. Dintr-un simplu instalator, Mészáros a ajuns să aibă o avere estimată la 3,6 miliarde de euro.

„Este prietenul din copilărie și omul de paie al lui Viktor Orbán. Probabil toată lumea, inclusiv eu, suspectează că acest lucru nu este în regulă și că nu s-a putut întâmpla pe cale legală”, a declarat Péter Magyar.

Cum va acționa noul guvern de la Budapesta

Pentru a destructura sistemul creat în ultimii ani, Magyar a anunțat un plan de măsuri drastice. Astfel, se va crea o autoritate națională pentru „recuperarea și protejarea proprietății”, care va investiga modul în care legislația și licitațiile publice au fost manipulate pentru a „fura de la stat”.

Noul guvern dorește ca Ungaria să se alăture Parchetului European (EPPO) pentru a urmări sistematic cazurile de corupție, confirmând astfel rapoartele anterioare ale Parlamentului European care denunțau corupția generalizată a regimului Orbán.

Pentru a bloca o eventuală revenire a lui Orbán (care a condus țara timp de 20 de ani), Magyar vrea să impună o limită de maximum două mandate (8 ani) pentru funcția de prim-ministru, regulă care s-ar aplica și retroactiv.

Noul premier cere demiterea imediată a „marionetelor” plasate de Orbán în funcții cheie, inclusiv a procurorului general, a președintelui Curții Supreme și a șefilor presei de stat.

Schimbare bruscă de ton la televiziunea de stat

Efectele schimbării de putere s-au văzut imediat. Televiziunea publică de stat (M1), cunoscută în ultimii ani pentru atacurile dure la adresa opozanților lui Orbán, și-a schimbat radical discursul chiar a doua zi după alegeri.

Postul a acordat spațiu amplu declarațiilor lui Péter Magyar și, conform presei maghiare, l-a invitat pentru prima dată în studio pentru a analiza rezultatele alegerilor.

Noul premier a refuzat însă politicos invitația.

