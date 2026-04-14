Un exemplu oferit de Magyar este cel al prietenului din copilărie al lui Orbán, un fost instalator care a ajuns astăzi cel mai bogat om din țară. „Toată lumea bănuiește că acest lucru nu este curat, inclusiv eu”, a subliniat noul lider de la Budapesta.

Odată cu pierderea alegerilor, pentru fostul premier începe o perioadă extrem de incertă. Furia publică privind corupția din timpul regimului său este atât de mare încât mulți maghiari cer pedepse cu închisoarea pentru el și complicii săi.

Fără vendete politice, dar cu acțiuni în justiție

Subiectul a fost abordat intens în prima conferință de presă majoră a lui Péter Magyar de luni. Întrebat despre posibile arestări, el a precizat clar că „nu îl va închide personal pe Orbán”, explicând că aceasta nu este atribuția unui politician.

În schimb, obiectivul principal al lui Magyar este restabilirea statului de drept și a independenței organelor de anchetă. Acestea din urmă vor fi responsabile să stabilească cine a încălcat legea și ce sancțiuni se impun.

„Există o indignare uriașă față de faptul că țara noastră a fost jefuită. Dar nu trăim într-un stat comunist, așa că nu putem lua măsuri arbitrare fără o hotărâre judecătorească”, a explicat noul premier, lăsând să se înțeleagă că recuperarea prejudiciului este prioritară.

„Portofelul lui Orbán”

Deși planurile de viitor ale lui Viktor Orbán rămân necunoscute — acesta declarând după alegeri că „nu renunță niciodată” —, presiunea publică este în creștere.

Oficial, declarațiile de avere ale fostului premier nu indică o bogăție ieșită din comun, dar maghiarii sunt convinși că realitatea este alta.

O femeie din Budapesta a rezumat perfect sentimentul general din stradă: „Știați că pe domeniul lui se plimbă zebre? Nu-i așa că e ridicol?”.

Ceea ce este evident, însă, este modul în care familia și prietenii fostului premier s-au îmbogățit din contractele cu statul.

Magyar a dat exemplul lui Lorinc Mészáros, pe care l-a numit direct „portofelul lui Orbán”. Dintr-un simplu instalator, Mészáros a ajuns să aibă o avere estimată la 3,6 miliarde de euro.

„Este prietenul din copilărie și omul de paie al lui Viktor Orbán. Probabil toată lumea, inclusiv eu, suspectează că acest lucru nu este în regulă și că nu s-a putut întâmpla pe cale legală”, a declarat Péter Magyar.

Cum va acționa noul guvern de la Budapesta

Pentru a destructura sistemul creat în ultimii ani, Magyar a anunțat un plan de măsuri drastice. Astfel, se va crea o autoritate națională pentru „recuperarea și protejarea proprietății”, care va investiga modul în care legislația și licitațiile publice au fost manipulate pentru a „fura de la stat”.

Noul guvern dorește ca Ungaria să se alăture Parchetului European (EPPO) pentru a urmări sistematic cazurile de corupție, confirmând astfel rapoartele anterioare ale Parlamentului European care denunțau corupția generalizată a regimului Orbán.

Pentru a bloca o eventuală revenire a lui Orbán (care a condus țara timp de 20 de ani), Magyar vrea să impună o limită de maximum două mandate (8 ani) pentru funcția de prim-ministru, regulă care s-ar aplica și retroactiv.

Noul premier cere demiterea imediată a „marionetelor” plasate de Orbán în funcții cheie, inclusiv a procurorului general, a președintelui Curții Supreme și a șefilor presei de stat.

Schimbare bruscă de ton la televiziunea de stat

Efectele schimbării de putere s-au văzut imediat. Televiziunea publică de stat (M1), cunoscută în ultimii ani pentru atacurile dure la adresa opozanților lui Orbán, și-a schimbat radical discursul chiar a doua zi după alegeri.

Postul a acordat spațiu amplu declarațiilor lui Péter Magyar și, conform presei maghiare, l-a invitat pentru prima dată în studio pentru a analiza rezultatele alegerilor.

Noul premier a refuzat însă politicos invitația.

Parteneri
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
GSP.RO
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
GSP.RO
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
Parteneri
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
Avantaje.ro
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Cum sunt numiți șefii în Poliția Română. Instituția anunță un deficit în funcțiile de conducere
Știri România 14 apr.
Cum sunt numiți șefii în Poliția Română. Instituția anunță un deficit în funcțiile de conducere
România amână să primească 6 miliarde de euro: de ce tărăgănează Guvernul cu trei ani accesul la Fondul Social pentru Climă
Știri România 14 apr.
România amână să primească 6 miliarde de euro: de ce tărăgănează Guvernul cu trei ani accesul la Fondul Social pentru Climă
Parteneri
Cine este cu adevărat femeia care i-a dus lui Trump meniuri McDonald’s la Casa Albă și a devenit „vedetă” peste noapte. Nimic nu a fost întâmplător
Adevarul.ro
Cine este cu adevărat femeia care i-a dus lui Trump meniuri McDonald’s la Casa Albă și a devenit „vedetă” peste noapte. Nimic nu a fost întâmplător
Mihaela Rădulescu a răbufnit la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: ”Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie”
Fanatik.ro
Mihaela Rădulescu a răbufnit la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: ”Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
E știrea momentului în showbiz-ul românesc! Ce tocmai s-a întâmplat între Lidia Buble și Răzvan Simion la șase ani de la despărțire
Viva.ro
E știrea momentului în showbiz-ul românesc! Ce tocmai s-a întâmplat între Lidia Buble și Răzvan Simion la șase ani de la despărțire

Monden

Unde a mers Andreea Vasile de Paște: „A fost cu soare”. Ce spune actrița despre proiectul de la Antena 1 în care e implicată
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 14 apr.
Unde a mers Andreea Vasile de Paște: „A fost cu soare”. Ce spune actrița despre proiectul de la Antena 1 în care e implicată
„Desafio: Aventura”, 14 aprilie 2026. Lupta pentru marele premiu de 150.000 de euro intră într-o etapă decisivă
Stiri Mondene 14 apr.
„Desafio: Aventura”, 14 aprilie 2026. Lupta pentru marele premiu de 150.000 de euro intră într-o etapă decisivă
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
ObservatorNews.ro
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
Parteneri
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
GSP.ro
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
Se plânge de lipsa de intimitate: „Am primit un mesaj că am apărut la TV în timp ce îmi deblocam telefonul. Așa că...
GSP.ro
Se plânge de lipsa de intimitate: „Am primit un mesaj că am apărut la TV în timp ce îmi deblocam telefonul. Așa că...
Parteneri
Bogdan Ivan: Rafinăria Petrotel ar putea să fie redeschisă în 45 de zile, după ce România a obținut derogări din partea SUA de la aplicarea sancțiunilor
Mediafax.ro
Bogdan Ivan: Rafinăria Petrotel ar putea să fie redeschisă în 45 de zile, după ce România a obținut derogări din partea SUA de la aplicarea sancțiunilor
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
StirileKanalD.ro
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Redactia.ro
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Doctorul Adrian Pătrulescu a încetat din viață în mod subit. Apropiații sunt în stare de șoc: „Rămas bun, Adi!”
KanalD.ro
Doctorul Adrian Pătrulescu a încetat din viață în mod subit. Apropiații sunt în stare de șoc: „Rămas bun, Adi!”

Politic

Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Politică 14 apr.
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Kelemen Hunor, despre viitorul său și al UDMR după ce partidul lui Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria: „M-a chemat la Budapesta”. Kelemen conduce UDMR din 2011
Politică 14 apr.
Kelemen Hunor, despre viitorul său și al UDMR după ce partidul lui Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria: „M-a chemat la Budapesta”. Kelemen conduce UDMR din 2011
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Marius Șumudică a vorbit despre posibilitatea de a reveni la Rapid din vară: „Mereu am avut o relaţie bună cu domnul Şucu”
Fanatik.ro
Marius Șumudică a vorbit despre posibilitatea de a reveni la Rapid din vară: „Mereu am avut o relaţie bună cu domnul Şucu”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit