Materiale de foraj descărcate fără aprobare

În iulie 2026, localnicii din regiunea Jameson Land, o zonă slab populată din estul Groenlandei, au observat un remorcher care trăgea o barjă încărcată cu echipamente de foraj spre țărm. Într-un comunicat, guvernul a confirmat că „scopul era de a aduce echipamentul la țărm la Nunap Qeqqa [Țara Jameson] în legătură cu forajul planificat pentru explorare petrolieră.” Cu toate acestea, autoritățile au subliniat că o astfel de acțiune nu a fost autorizată.

Potrivit publicației de investigații daneze Danwatch, șeful companiei de transport maritim a confirmat că livrarea a fost realizată pentru Greenland Energy, o firmă texană înființată în 2025. Documentele oficiale arată că Greenland Energy intenționează să preia o participație majoritară într-un proiect de explorare a petrolului în Jameson Land, în parteneriat cu firma britanică 80 Mile, care deține drepturi de explorare în zonă. Totuși, proiectul necesită în continuare aprobarea guvernului local.

Planuri de foraj contestate

Greenland Energy susține că în subsolul din Jameson Land ar putea exista rezerve de petrol estimate la 1 trilion de dolari. Compania plănuiește să investească 60 de milioane de dolari pentru forarea a două sonde, însă, în urma unor discuții recente cu autoritățile locale, a revenit asupra planului inițial, anunțând că va începe cu o singură sondă.

Deși Groenlanda a încetat să elibereze noi licențe pentru exploatarea petrolului încă din 2021, din motive de mediu, acest proiect a stârnit controverse, mai ales că sondele ar urma să fie amplasate într-o zonă protejată de Convenția Ramsar privind zonele umede. Unii lideri locali se tem că un eventual refuz al autorizației ar putea oferi un pretext pentru ca Donald Trump să reînvie retorica sa despre anexarea Groenlandei.

Legăturile companiei cu Trump și planurile pentru forajul din Groenlanda

Larry Swets, președintele Greenland Energy și un apropiat al cercului lui Trump, a declarat că proiectul „nu are legătură cu anexarea americană.” Totuși, legăturile companiei cu președintele sunt evidente. Printre membrii echipei de conducere se numără Phil McGraw, cunoscut drept Dr. Phil, fost prezentator de televiziune și membru al comisiei pentru libertate religioasă în timpul administrației Trump. McGraw ar urma să producă o serie documentară despre proiect, despre care afirmă că va „surprinde misiunea acestor nebuni din zilele noastre.”

De asemenea, Greenland Energy l-a numit în funcția de director pe un fost ofițer al marinei americane implicat în planul de apărare antirachetă Golden Dome, considerat de Trump „vital” pentru securitatea Statelor Unite.

Într-o scrisoare către acționarii săi, Greenland Energy a menționat că „recentele întâlniri la nivel înalt dintre conducerea proiectului și autoritățile de reglementare și supraveghere din Groenlanda au fost constructive.”

Cu toate acestea, compania a refuzat să comenteze solicitările publicației The Guardian. Un reprezentant al Greenland Energy a confirmat că o navă ce transportă 300 de containere maritime cu echipamente pentru foraj va pleca din Canada pe 12 septembrie, iar săparea propriu-zisă a sondelor este programată să înceapă în luna octombrie.

Decizia, în mâinile autorităților groenlandeze

Fiind un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, Groenlanda are dreptul de a decide în privința gestionării resurselor sale naturale. Totuși, guvernul local se confruntă cu o decizie dificilă. Permisiunea pentru foraj ar putea atrage critici dure din partea activiștilor de mediu și a comunității internaționale, în timp ce un refuz ar putea tensiona relațiile cu Statele Unite.

Deocamdată, guvernul a menționat că „nu ar fi proporțional” să solicite retragerea echipamentului deja descărcat. Decizia finală privind autorizarea forajului urmează să fie luată în perioada următoare.

În contextul acestor tensiuni, guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, cunoscut pentru pozițiile sale de extremă dreapta și considerat un apropiat al lui Donald Trump, a declarat recent că Groenlanda ar putea începe să producă petrol încă din 2027, dacă proiectul Greenland Energy primește undă verde.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE