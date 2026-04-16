Retailul, serviciile și industria alimentară au fost domeniile cele mai active în recrutare. Pe o piață în continuare prudentă, crește numărul de locuri de muncă part-time

58.000 de locuri de muncă au fost postate în primul trimestru al anului pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România. În continuare, angajatorii din retail mențin cel mai ridicat nivel de recrutare de pe piața muncii, cu aproape 13.000 de joburi disponibile în primele trei luni ale anului. Serviciile, industria alimentară, sectorul financiar-bancar, turismul și transport – logistică au fost următoarele domenii în clasament, fiecare cu peste 6.000 locuri de muncă postate din ianuarie și până la finalul lunii martie. „Comparativ cu anul trecut, vedem câteva schimbări în ierarhie: o urcare a sectorului financiar – bancar, de pe poziția a zecea pe poziția a treia, o ușoară creștere a zonei de construcții, dar și scăderi în industria de call-center / BPO, producție sau IT / telecom”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs România.

Schimbări se observă, de asemenea, și în clasamentul orașelor cu cele mai multe poziții nou deschise. Bucureștiul rămâne lider de categorie, însă, pe locul al doilea se ridică Brașovul, surclasând, după mult timp, Cluj Napoca. Evoluția este semnificativă și în termeni absoluți – angajatorii din Brașov au postat cu 28% mai multe joburi în Q1 comparativ cu același interval din 2025. Urmează Iașiul și abia apoi Cluj Napoca. Pe următoarele locuri se află Timișoara, Ploiești și Constanța. Cea mai scăzută ofertă de locuri de muncă a fost înregistrată în orașele din județele mici precum Caraș Severin, Harghita, Mehedinți ori Teleorman.

Mai mult de jumătate din numărul total de joburi se adresează candidaților entry level (0 – 2 ani de experiență). Următorii cei mai căutați sunt cei din segmentul mid – level (2 – 5 ani de experiență), cei fără experiență, specialiștii și candidații cu un nivel de senioritate mai mare de 5 ani și abia la final managerii. Acest lucru se întâmplă pentru că managerii și specialiștii sunt, în această perioadă candidații cu cea mai mică rată de fluctuație, generând, astfel, și o nevoie de înlocuire scăzută. Cele 10.000 de locuri de muncă suplimentare postate pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă destinată preponderent candidaților entry level și fără studii superioare, confirmă, de altfel, faptul că, în primul trimestru al anului, cel mai dinamic segment în recrutare a fost cel care a vizat pozițiile de la nivel entry precum lucrător comercial, manipulant marfă, șofer, curier sau lucrător în depozit.

„Chiar dacă la nivel general vedem o scădere cu aproximativ 10% a numărului de joburi noi, observăm și o evoluție pozitivă interesantă în ceea ce privește oferta de locuri de muncă part-time. În primul trimestru, au fost postate peste 13.000 de poziții, cu 8% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut”, subliniază Roxana Drăghici. Cele mai multe sunt în domenii precum financiar – bancar, turism, servicii, asigurări, industria alimentară, retail și transport / logistică.

Primele trei luni ale anului au marcat, totodată, și o creștere substanțială a numărului de aplicări. Au fost înregistrate 3,7 milioane de aplicări, cu 24% mai mult decât în 2025. Opțiunile candidaților nu se suprapun perfect peste ierarhia domeniilor care au venit cu cele mai multe joburi. Cea mai mare parte a aplicărilor a mers către locurile de muncă din retail, servicii, financiar – bancar, call – center / BPO, IT / telecom și industria alimentară. „Deși statisticile europene arată că România a devenit țara din UE cu cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani (26,3%), noi îi vedem din ce în ce mai activi în încercarea de a-și găsi un job și de a se angaja. Cei care au între 28 și 24 de ani sunt, după categoria de vârstă 25 – 25 de ani, candidații cu cele mai multe aplicări. Urmează candidații care au între 36 și 45 de ani și abia apoi cei care au peste 45 de ani”, mai spune Roxana Drăghici.

În acest moment, 18.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și peste 3.000 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

