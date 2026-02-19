„Mărgelele lui St. Cuthbert”

Ea a luat-o acasă și a postat fotografia pe o pagină de Facebook dedicată identificării fosilelor. După mii de aprecieri și comentarii, alți pasionați au confirmat bănuiala ei: era, de fapt, o creatură marină străveche.

Christine merge în fiecare an în vacanță, în Northumberland, împreună cu soțul ei, Gerard, unde caută frecvent „mărgelele lui Cuddy”, pe Holy Island. Insula, care are doar 150 de locuitori și este izolată de două ori pe zi de maree, este considerată leagănul creștinismului englez timpuriu.

„Mărgelele” sunt părți fosilizate ale tulpinii unui animal marin numit crinoid, însă acestea și-au căpătat porecla de la Sfântul Cuthbert, considerat sfântul patron al nordului Angliei.

„El a ajuns pe insulă în anii 670 ca monah la mănăstire, a fost înmormântat aici, iar în jurul mormântului său au avut loc miracole”, a declarat Dr. Frances McIntosh, curator de colecții pentru regiunea de nord-est în cadrul organizației English Heritage.”

Sute de ani mai târziu, în anii 1300, oamenii găseau aceste mici fosile. „Însă nu știau ce sunt; [credeau] că Cuthbert le făurea și că făceau parte din procesul său spiritual, iar prin colectarea lor, considerau că pot deveni ei înșiși mai spirituali”, a declarat ea.

Astfel, tradiția a continuat, și în a doua zi de Crăciun din 2025, Clarke căuta mărgelele, dar a observat printre pietricelele de pe plajă o fosilă cu un aspect cu totul diferit. Dar exemplarul care „zâmbește” este o raritate datorită formei sale neobișnuite.

„Am văzut această fosilă zâmbindu-mi — este prima „proteză” pe care am găsit-o”, a glumit ea.

Ce este, de fapt, fosila?

BBC a solicitat identificarea fosilei de către British Geological Survey (BGS), care a confirmat că este o parte mai mare dintr-un crinoid.

Crinoidul este un animal marin care a apărut prima dată în perioada Cambriană, acum mai bine de 500 de milioane de ani, fiind unul dintre cele mai vechi animale de pe planetă.

Versiuni ale acestuia există și astăzi. Deși este un animal, aspectul său (o tulpină flexibilă atașată de fundul mării și brațe ramificate în partea de sus) i-a adus porecla de „crin de mare”.

Dr. Jan Hennissen, paleontolog principal la BGS, a explicat că tulpina este formată din mici discuri numite osicule. În cazul de față, tulpina a fost despicată pe lungime și s-a curbat astfel încât să semene cu o formă neobișnuită de gură.

„Probabil provine dintr-o formațiune stâncoasă numită Alston, un calcar închis la culoare, care are o vechime de aproximativ 350 de milioane de ani”, a precizat Dr. Hennissen.

O descoperire rară

Deși discurile individuale sunt frecvente pe coasta din Northumberland (arătând adesea ca niște bomboane mentolate cu gaură), găsirea unei secțiuni mai mari și intacte, care să formeze o astfel de figură, este „relativ rară”.

Christine a primit oferte de la persoane care doresc să cumpere fosila, dar intenționează să o păstreze pentru moment.

Pielea fosilizată a unui tânăr dinozaur din genul Iguanodonilor, veche de 125 de milioane de ani, a fost descoperită, recent, în China, ea prezentând urme de spini. Aceasta este o trăsătură nemaivăzută la acest grup de erbivori preistorici.

Un băiat de 11 ani din Statele Unite a descoperit, aproape din întâmplare, o fosilă spectaculoasă, aproape complet intactă a unei broaște țestoase care a trăit în urmă cu aproximativ 48 de milioane de ani. Totul s-a întâmplat în timpul unei ieșiri banale, în care căuta pietre alături de bunicii săi, scrie publicația People.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Tech: Cum te urmăreşte TikTok chiar dacă nu ai aplicaţia instalată în telefon. Ochelarii Apple vor recunoaşte obiectele în timp real
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool. Frustrato”. Scandal fără precedent în showbiz. Bianca Drăgușanu, atac extrem de dur la adresa Monicăi Tatoiu. Toți și-au dat coate când au văzut ce se întâmplă între ele
Viva.ro
„Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool. Frustrato”. Scandal fără precedent în showbiz. Bianca Drăgușanu, atac extrem de dur la adresa Monicăi Tatoiu. Toți și-au dat coate când au văzut ce se întâmplă între ele
Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
Unica.ro
Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
Elle.ro
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
gsp
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
GSP.RO
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Parteneri
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Sistemul care va identifica fiecare apartament închiriat turiștilor printr-un cod unic
Știri România 17:05
Sistemul care va identifica fiecare apartament închiriat turiștilor printr-un cod unic
Trump l-a salutat pe „premierul Nicusor Dan” , a spus că îi place de România și că românii sunt oameni de treabă
Știri România 17:04
Trump l-a salutat pe „premierul Nicusor Dan” , a spus că îi place de România și că românii sunt oameni de treabă
Parteneri
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Adevarul.ro
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Proiectul unui stadion spectaculos, de 70 de milioane de euro, cu vedere la lac, întâmpină mari probleme. Ce reclamă localnicii și poliția
Fanatik.ro
Proiectul unui stadion spectaculos, de 70 de milioane de euro, cu vedere la lac, întâmpină mari probleme. Ce reclamă localnicii și poliția
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Elle.ro
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Cum a ajuns Jesus del Cerro în România și în ce zone din țara noastră visează să filmeze: „Loc spectaculos, energie aparte”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:02
Cum a ajuns Jesus del Cerro în România și în ce zone din țara noastră visează să filmeze: „Loc spectaculos, energie aparte”
Irina Loghin a împlinit 87 de ani. Dezvăluirea făcută de Fuego chiar de ziua de naștere a artistei. Cum s-au cunoscut, de fapt cei doi
Stiri Mondene 16:25
Irina Loghin a împlinit 87 de ani. Dezvăluirea făcută de Fuego chiar de ziua de naștere a artistei. Cum s-au cunoscut, de fapt cei doi
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
ObservatorNews.ro
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Parteneri
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
GSP.ro
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax.ro
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
„Nu pot duce suferința asta, e prea mare” Sora lui Sorin Iacob își strigă durerea, la mai bine de o săptămână de când afaceristul și-a pierdut viața alături de soția însărcinată
KanalD.ro
„Nu pot duce suferința asta, e prea mare” Sora lui Sorin Iacob își strigă durerea, la mai bine de o săptămână de când afaceristul și-a pierdut viața alături de soția însărcinată

Politic

Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Politică 13:35
Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Politică 18 feb.
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Parteneri
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
FCSB, gest uriaș de ziua de naștere a lui Mihai Neșu!
Fanatik.ro
FCSB, gest uriaș de ziua de naștere a lui Mihai Neșu!
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată