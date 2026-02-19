„Mărgelele lui St. Cuthbert”

Ea a luat-o acasă și a postat fotografia pe o pagină de Facebook dedicată identificării fosilelor. După mii de aprecieri și comentarii, alți pasionați au confirmat bănuiala ei: era, de fapt, o creatură marină străveche.

Christine merge în fiecare an în vacanță, în Northumberland, împreună cu soțul ei, Gerard, unde caută frecvent „mărgelele lui Cuddy”, pe Holy Island. Insula, care are doar 150 de locuitori și este izolată de două ori pe zi de maree, este considerată leagănul creștinismului englez timpuriu.

„Mărgelele” sunt părți fosilizate ale tulpinii unui animal marin numit crinoid, însă acestea și-au căpătat porecla de la Sfântul Cuthbert, considerat sfântul patron al nordului Angliei.

„El a ajuns pe insulă în anii 670 ca monah la mănăstire, a fost înmormântat aici, iar în jurul mormântului său au avut loc miracole”, a declarat Dr. Frances McIntosh, curator de colecții pentru regiunea de nord-est în cadrul organizației English Heritage.”

Sute de ani mai târziu, în anii 1300, oamenii găseau aceste mici fosile. „Însă nu știau ce sunt; [credeau] că Cuthbert le făurea și că făceau parte din procesul său spiritual, iar prin colectarea lor, considerau că pot deveni ei înșiși mai spirituali”, a declarat ea.

Astfel, tradiția a continuat, și în a doua zi de Crăciun din 2025, Clarke căuta mărgelele, dar a observat printre pietricelele de pe plajă o fosilă cu un aspect cu totul diferit. Dar exemplarul care „zâmbește” este o raritate datorită formei sale neobișnuite.

„Am văzut această fosilă zâmbindu-mi — este prima „proteză” pe care am găsit-o”, a glumit ea.

Ce este, de fapt, fosila?

BBC a solicitat identificarea fosilei de către British Geological Survey (BGS), care a confirmat că este o parte mai mare dintr-un crinoid.

Crinoidul este un animal marin care a apărut prima dată în perioada Cambriană, acum mai bine de 500 de milioane de ani, fiind unul dintre cele mai vechi animale de pe planetă.

Versiuni ale acestuia există și astăzi. Deși este un animal, aspectul său (o tulpină flexibilă atașată de fundul mării și brațe ramificate în partea de sus) i-a adus porecla de „crin de mare”.

Dr. Jan Hennissen, paleontolog principal la BGS, a explicat că tulpina este formată din mici discuri numite osicule. În cazul de față, tulpina a fost despicată pe lungime și s-a curbat astfel încât să semene cu o formă neobișnuită de gură.

„Probabil provine dintr-o formațiune stâncoasă numită Alston, un calcar închis la culoare, care are o vechime de aproximativ 350 de milioane de ani”, a precizat Dr. Hennissen.

O descoperire rară

Deși discurile individuale sunt frecvente pe coasta din Northumberland (arătând adesea ca niște bomboane mentolate cu gaură), găsirea unei secțiuni mai mari și intacte, care să formeze o astfel de figură, este „relativ rară”.

Christine a primit oferte de la persoane care doresc să cumpere fosila, dar intenționează să o păstreze pentru moment.

