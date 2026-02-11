O descoperire uriașă, făcută din joacă

Descoperirea a fost făcută anul trecut, pe un teren administrat de Bureau of Land Management, în sud-vestul statului Wyoming. Touren Pope era cu bunicii săi, Patti și Tom Patterson, și căuta pietre, fără să aibă un plan anume. La un moment dat, băiatul a observat niște fragmente albe, diferite de rocile din jur.

„Am văzut niște bucăți care semănau cu niște cochilii. Unele păreau rupte, dar nu erau fragile. M-am plictisit puțin și am început să mă uit mai atent și atunci am găsit-o”, a povestit copilul.

Fosila vine dintr-o lume dispărută

Specialiștii au stabilit că broasca țestoasă datează de acum aproape 48 de milioane de ani, dintr-o perioadă în care zona arăta complet diferit față de peisajul arid de astăzi. Regiunea făcea parte din vechiul Lac Gosiute, iar bazinul râului Green River era o zonă tropicală, cu ape întinse și o faună bogată, inclusiv pești, crocodili și numeroase specii de țestoase.

Bunicii lui Touren au simțit că descoperirea nu este una obișnuită și i-au trimis o fotografie mamei copilului, Tessa Patterson, geolog amator.

„Ne-a uimit pe toți. Ne-am întrebat ce ar putea fi”, a spus ea.

Familia a anunțat autoritățile, iar o echipă de paleontologi de la biroul regional BLM din Rock Springs a ajuns rapid la fața locului.

„În câteva minute, ne-am dat seama că era o carapace de broască țestoasă destul de completă și că merita colectată”, a declarat JP Cavigelli, specialist în colecții muzeale, care a participat la excavare.

Fosila rară a fost salvată la timp

Oficialii BLM au confirmat că fosila este „aproape completă și remarcabil de bine conservată”. Potrivit specialiștilor, momentul descoperirii a fost esențial.

„Dacă nu sunt găsite la timp, fosilele se degradează rapid odată ce ajung la suprafață”, a explicat Craig Thomas, coordonator de paleontologie la biroul BLM din Rock Springs.

Paleontologii au stabilit că este vorba despre o broască țestoasă cu carapace moale, un tip de animal care are descendenți ce trăiesc și în prezent.

„Dacă ai experiență cu țestoasele cu carapace moale din Florida sau Louisiana și te-ai întoarce în timp cu 50 de milioane de ani, ai putea recunoaște imediat acest animal”, a explicat JP Cavigelli.

Copilul a ajutat la excavare și i-a dat numele „Micul Timmy”

Touren Pope nu doar că a descoperit fosila, dar a fost implicat și în procesul de excavare, alături de specialiști. La final, a primit permisiunea de a-i da un nume. A ales unul simplu: „Micul Timmy”.

„Descoperirea nu ar fi fost posibilă fără observațiile atente ale lui Touren și fără faptul că a raportat fosila. A făcut exact ce trebuia”, au transmis reprezentanții BLM.

Broasca țestoasă fosilizată va fi expusă la Muzeul de Geologie Tate, unde va putea fi văzută de vizitatori. Autoritățile spun că povestea copilului este un exemplu clar despre cât de important este ca descoperirile făcute pe terenuri publice să fie raportate corect, pentru a putea fi protejate și studiate.

