Primarul Adrian Niță a explicat motivele acestei decizii: „E vorba doar de trotinetele electrice închiriate. Se presupune că la cele achiziţie proprie un părinte, dacă o cumpără copilului, o dă şi cu un set de reguli, cu un echipament eventual. Starea acestor trotinete electrice de închiriat este precară, iar din punct de vedere legal Poliţia nu poate lua o măsură coercitivă pentru că nu sunt supuse din punct de vedere al regimului juridic precum autoturismele să facă o inspecţie tehnică periodică.”

În acest an, autoritățile au emis 166 de amenzi pentru nereguli legate de trotinetele electrice închiriate. S-au înregistrat opt accidente, rezultând un deces și șapte răniți, dintre care unul grav.

Începând de luni, trotinetele electrice închiriate nu vor mai avea dreptul să circule în Piatra Neamț. Firma care le deține are la dispoziție două săptămâni pentru a elibera spațiile închiriate de la primărie.

Pe 13 septembrie, un băiat de 15 ani din Piatra Neamț s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică pe strada Ștefan cel Mare. Transportat la spital, adolescentul a decedat după câteva zile.

Poliția Română a lansat joi, 21 august 2025, un apel emoționant pentru părinții copiilor care au trotinete. Conform unui mesaj video publicat de instituție, anual, sute de copii ajung la spital din cauza accidentelor cu trotinete.

