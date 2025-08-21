Sursă video: Facebook/Poliția Română

Un exemplu în acest sens este povestea unui copil care visa să devină fotbalist. Însă în urma unui accident cu trotineta și a unei recuperări dificile, visul său s-a năruit.

„În fiecare an, sute de copii ajung la spital din cauza accidentelor cu trotinete. În imaginile pe care tocmai le-ați văzut, un copil visa să ajungă un mare fotbalist. Dar, în urma accidentului cu trotineta și a unei recuperări grele, visul lui s-a spulberat”, a transmis Poliția Română.

Un alt accident s-a petrecut miercuri, 20 august 2025, când doi copii au pierdut controlul unei trotinete. În urma incidentului, unul dintre ei se află acum în comă.

„Dragi părinți, ceea ce vreau eu să vă spun este că o clipă de libertate fără reguli poate răpi viitorul copilului vostru. Asigurați-vă că poartă cască, că merge singur pe trotinetă și că știe regulile de circulație.

Dar, mai cu seamă, asigurați-vă că visurile lui au o șansă să devină realitate”, a mai transmis sursa citată.

Amintim că, la începutul lunii august, un adolescent de 15 ani a ajuns la spital după ce a fost accidentat de o mașină, la Câmpina. Minorul circula pe o trotinetă electrică, pe strada Republicii.

Iată o serie de recomandări pentru a preveni astfel de accidente:

Folosește echipament de protecție: cască, protecții pentru genunchi și coate

Asigură-te că ești vizibil: poartă vestă reflectorizantă

Folosește pista de biciclete

Respectă regulile de circulație și distanțele în trafic

Nu lua pe nimeni pe trotinetă

Fii mereu atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău.