Pietermaritzburg, orașul din Africa de Sud care conduce clasamentul

Potrivit datelor publicate de portalul Numbeo, Pietermaritzburg, capitala provinciei KwaZulu-Natal din Africa de Sud, este în 2025 cel mai periculos oraș din lume. Orașul are un indice al criminalității de peste 82, un scor care îl plasează înaintea unor metropole cunoscute pentru problemele de siguranță.

Indicele ridicat al criminalității reflectă percepțiile locuitorilor și ale celor care cunosc realitatea din oraș. Sunt raportate frecvent infracțiuni violente, inclusiv jafuri armate, furturi de mașini și spargeri de locuințe. Corupția și criminalitatea organizată sunt, de asemenea, menționate constant în evaluări.

Pietermaritzburg are aproximativ 840.000 de locuitori, iar datele indică faptul că șomajul ridicat și inegalitatea veniturilor contribuie semnificativ la nivelul infracționalității.

În acest clasament, Rio de Janeiro se află pe locul 14, iar Johannesburg pe poziția a cincea.

Africa de Sud și America Latină domină topul orașelor periculoase

Un studiu global realizat de Compare the Market AU, care a analizat date privind criminalitatea în peste 400 de orașe din lume, confirmă poziția de lider a orașului sud-african.

În clasamentul pentru 2025, Pietermaritzburg este urmat de Caracas, Venezuela, cu un scor de 81,5, și de Port Moresby, capitala statului Papua Noua Guinee, cu 81,2. În Statele Unite, Memphis este orașul cu cel mai mare scor de criminalitate, 77,4.

Studiul arată și evoluții notabile. Minsk, Belarus, a înregistrat cea mai mare creștere a ratei criminalității în ultimii ani, în timp ce orașe precum Shenzhen, din China, au raportat scăderi semnificative.

Unde sunt cele mai sigure orașe din lume

La polul opus se află orașele din Emiratele Arabe Unite. Abu Dhabi este considerat cel mai sigur oraș din lume, cu un indice al criminalității de 11,6. Dubai și Sharjah completează topul, alături de Doha și Taipei.

În Europa, orașe precum München, Haga, Trondheim, Ljubljana și Zagreb sunt printre cele mai sigure, combinând rate scăzute ale criminalității cu o calitate ridicată a vieții.

6 orașe din România apar în clasament

România este prezentă în clasamentul global cu șase orașe. Craiova se află pe locul 190, cu un scor de 44,3. Urmează Iași, București, Timișoara, Brașov și Cluj-Napoca, orașele din vest și centru având scoruri mai mici ale criminalității. Datele arată că, raportat la alte regiuni ale lumii, orașele din România sunt considerate relativ sigure, mai ales în comparație cu cele din Africa de Sud sau America Latină, iar dintre ele, Clujul este considerat cel mai sigur.

Studiile internaționale privind criminalitatea sunt folosite tot mai des de turiști și de cei care plănuiesc relocări. Deși nu oferă o imagine completă a realității, ele indică tendințe clare și diferențe majore între orașe. Clasamentul din 2025 arată că percepțiile comune nu coincid întotdeauna cu datele, iar cele mai periculoase orașe ale lumii nu sunt neapărat cele mai cunoscute.

