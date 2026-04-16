Zgomotele nu proveneau de la animale rătăcite la bord, ci chiar de la piloții aflați în carlingă, stârnind un val de reacții critice din partea colegilor de breaslă și o investigație din partea autorităților federale.

The FAA is investigating an incident after two pilots were heard meowing and barking on an emergency aviation frequency. pic.twitter.com/0KJWsowTuU — Open Source Intel (@Osint613) April 16, 2026

Schimb de replici printre zgomote de animale

Schimbul de replici de pe frecvența radio a fost pe cât de bizar, pe atât de tensionat. După primele sunete neadecvate, o altă persoană conectată la rețea a intervenit pentru a-i admonesta pe piloți: „Trebuie să fiți piloți profesioniști”.

Răspunsul acestora a constat, însă, într-o nouă serie de „Miau… miau!”, însoțită de un lătrat prelung.

Deranjat de atitudinea imatură, interlocutorul i-a sancționat verbal: „De aceea încă pilotați un RJ”.

Abrevierea „RJ” provine de la „Regional Jet” (avion regional cu reacție), referindu-se la tipul de aeronave operat frecvent de piloții aflați la începutul carierei, care zboară pentru companii aeriene regionale înainte de a avansa spre avioane comerciale mari.

Ancheta FAA

Administrația Federală a Aviației (FAA) a luat poziție în urma incidentului. Printr-un comunicat oficial, agenția a reamintit regulile stricte de siguranță, care interzic piloților „să se angajeze în conversații neesențiale atunci când se află la o altitudine de sub 10.000 de picioare” (regulă cunoscută în industrie sub numele de „carlingă sterilă”).

Deși înregistrarea incidentului provine de la o sursă terță, FAA a precizat că, odată ce va verifica autenticitatea fișierului audio, va demara o anchetă pentru a stabili dacă regulile de siguranță au fost încălcate.

„Nu e divertisment, e o frecvență serioasă”

Utilizarea necorespunzătoare a frecvențelor radio reprezintă un risc major în aviație.

Dennis Tajer, pilot și purtător de cuvânt al Allied Pilots Association (sindicatul care îi reprezintă pe piloții American Airlines), a atras atenția că fenomenul nu este complet nou, auzind în trecut mieunături similare inclusiv pe frecvența „de gardă” – un canal special, rezervat strict situațiilor de urgență.

„Nu este divertisment, este o frecvență serioasă și are un scop serios. Orice contaminează asta cu umor superficial sau orice fel de glume nu este bine primit și ar trebui să înceteze”, a explicat Dennis Tajer.

Reprezentantul sindical a lansat și un apel direct către cei care se dedau la astfel de practici: „Pentru puținii indivizi de acolo care fac asta: opriți-vă, alăturați-vă nouă, stați în siguranță și vom păstra acea frecvență sacră și protejată”.