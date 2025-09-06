Cel mai recent caz al unui pilot care a băut înainte de zbor

Un pilot al Japan Airlines a fost găsit consumând alcool cu o zi înainte de zborul său programat din Honolulu către Japonia, provocând întârzieri semnificative. Potrivit Business Insider, mai multe zboruri au fost afectate, cu întârzieri de până la 18 ore.

Incidentul a avut loc pe 28 august, când pilotul urma să zboare de la Honolulu la Aeroportul Internațional Chubu Centrair. Acesta a sunat pentru a se raporta bolnav în ziua zborului, recunoscând că a consumat alcool la hotel cu o zi înainte.

Întârzieri majore și pasageri afectați

Compania aeriană a fost nevoită să găsească un pilot înlocuitor, ceea ce a dus la întârzierea a trei zboruri cu aproximativ 18 ore. Aproximativ 630 de pasageri au fost afectați de aceste întârzieri.

Oficiali din domeniul transporturilor și aviației din Japonia au vizitat sediul Japan Airlines din Tokyo pentru a investiga incidentul.

„Ne cerem sincer scuze clienților noștri și tuturor părților implicate pentru inconvenientele și problemele cauzate”, a spus compania aeriană, cu privire la situațiile în care s-au înregistrat întârzieri.

Japan Airlines a declarat că se angajează să implementeze măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente. Compania trebuie să abordeze această problemă recurentă pentru a-și menține reputația și siguranța pasagerilor.

Recomandări Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

Istoricul incidentelor similare

Acesta nu este un caz izolat pentru Japan Airlines. Business Insider menționează că este cel puțin al patrulea incident în care un pilot al companiei este prins consumând alcool înainte de zbor.

În aprilie anul trecut, un zbor de la Dallas la Tokyo a fost anulat din cauza unui pilot beat, iar în februarie, doi piloți au fost suspendați pentru consum de alcool înainte de un zbor din Melbourne.

Ce reguli trebuie să respecte piloții înaintea unui zbor

La nivel mondial, există un set de reguli clare pe care piloții de avion trebuie să le respecte înainte de începerea unei curse. Vorbim aici de la măsuri tehnice și până la efectuarea verificărilor pentru prognoza meteo. Tot piloții trebuie să se asigure că sunt în cea mai bună condiție pentru zbor, atât fizic, cât și psihic:

Urmează o listă de verificare înainte de zbor pentru a inspecta aeronava, verificând toate sistemele și instrumentele pentru siguranță și funcționalitate. Aceasta include inspectarea structurilor avionului, sistemelor motopropulsoare, instrumentelor de bord, și alte echipamente esențiale.

Se asigură că sunt pregătiți mental și fizic pentru zbor, evitând consumul de alcool, droguri sau orice alte substanțe care le-ar putea afecta capacitatea de a pilota.

Verifică condițiile meteo și planifică zborul conform regulilor de trafic aerian, ținând cont de vânt, vizibilitate și posibile fenomene meteorologice care pot afecta zborul.

Se familiarizează cu toate documentele și informațiile de zbor provenite de la dispecerat, inclusiv planul de zbor, autorizațiile și instrucțiunile de la controlul traficului aerian (ATC).

Confirmă starea de sănătate prin examinări medicale și psihologice periodice obligatorii pentru a putea îndeplini cerințele cu privire la aptitudinea de pilot.

Înțeleg și exersează situațiile de urgență ce pot apărea în timpul zborului, inclusiv procedurile de atitudine și restabilire, precum și comunicarea eficientă cu ATC.

Recomandări Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Regulile privind consumul de alcool în cazul piloților de avion

Piloții de avion nu au voie să se urce beți la bordul avionului. Regula general acceptată este regula „8 ore de la sticla la manșă”, ceea ce înseamnă că pilotul nu trebuie să fi consumat alcool cu cel puțin 8 ore înainte de începutul zborului.

Pe lângă această regulă, există și limite stricte privind concentrația de alcool în sânge (BAC), care de obicei trebuie să fie 0.00% sau sub un prag foarte mic, de exemplu 0.04%, pentru a putea pilota avionul în condiții de siguranță.

Consumul de alcool în timpul serviciului sau în timpul zborului este absolut interzis. Reglementările declară că pilotul trebuie să fie complet treaz, fără niciun efect rezidual al alcoolului care ar putea afecta capacitatea sa de a pilota în siguranță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE