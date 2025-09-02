Ce s-a întâmplat cu zborul de 16 ore

Un zbor Delta Airlines între Detroit și Shanghai s-a transformat într-un coșmar pentru pasageri, după o deviere neașteptată de 4000 de kilometri. Potrivit presei străine, călătoria programată inițial să dureze 16 ore a suferit o întârziere semnificativă din cauza unei urgențe medicale.

După cinci ore de zbor deasupra Alaskăi, pasagerii Airbus A350-900 au aflat că vor face un ocol masiv. Motivul: pilotul s-a îmbolnăvit și nu mai putea continua zborul în siguranță. Avionul a fost redirecționat spre Los Angeles, California.

Zborul și timpul lung de așteptare, un adevărat coșmar pentru pasageri

Odată ajunși la Aeroportul Internațional din Los Angeles, pasagerii au fost nevoiți să aștepte trei ore în avion. Delta Airlines a căutat un pilot înlocuitor în acest timp. „Ne cerem scuze clienților noștri pentru întârzierea călătoriei”, a declarat compania aeriană, citată de cotidianul francez.

După sosirea pilotului de rezervă, avionul a putut în sfârșit să decoleze din nou spre destinația finală, Shanghai. Această experiență a transformat ceea ce ar fi trebuit să fie un zbor obișnuit într-o călătorie epuizantă și mult prelungită pentru pasageri.

Pilotul unui avion a murit în timpul zborului

Un incident neprevăzut a avut loc și în 2024, atunci când pilotul unui avion s-a îmbolnăvit chiar în timpul unei curse în SUA. Aeronava a aterizat de urgență la New York, iar căpitanul a murit, în ciuda eforturilor repetate de salvare.

Avionul Airbus 350 care decolase din Seattle cu destinația Istanbul a fost nevoit să aterizeze de urgență la New York după ce comandantul aeronavei s-a simțit rău.

„Comandantul de bord al avionului nostru Airbus 350- TK204 a leşinat în timpul zborului. După o tentativă zadarnică de prim ajutor, cabina noastră de pilotaj (formată din alţi doi piloţi) a decis să aterizeze de urgenţă, însă căpitanul nostru şi-a pierdut viaţa înainte de aterizare”, a declarat, la acel moment, un purtător de cuvânt al companiei Turkish Airlines.

Avionul a aterizat de urgență la New York

Pilotul, în vârstă de 59 de ani, trecuse recent examenul medical periodic. Acesta era angajat al Turkish Airlines din 2007.

Deși echipajul a încercat să acorde primul ajutor, pilotul a decedat înainte ca avionul să aterizeze. Niciun pasager nu a fost rănit în urma aterizării de urgență.

Comandantul de bord a murit înainte de a putea fi preluat de echipajul medical de la sol. Incidentul ridică întrebări cu privire la procedurile de urgență medicală în timpul zborurilor și la monitorizarea stării de sănătate a piloților.

Procedurile aplicate când piloților de avion li se face rău

Procedura aplicată atunci când unui pilot i se face rău în timpul zborului este foarte strict reglementată pentru a asigura siguranța pasagerilor și a echipajului. Potrivit unui document al Autorității Aeronautice Civile Române, se urmează pașii următori:

Pilotul secundar (co-pilotul), care este prezent în cabină, preia imediat controlul avionului pentru a menține siguranța zborului.

Echipajul de cabină și personalul navigant sunt alertați pentru a gestiona situația medicală a pilotului afectat și pentru a oferi primul ajutor.

Se anunță controlul traficului aerian și se solicită o aterizare de urgență la cel mai apropiat aeroport unde pilotul poate primi asistență medicală de specialitate.

În unele cazuri, personal medical de la bord sau echipele de intervenție la sol pot fi pregătite să acorde îngrijiri imediat ce avionul aterizează.

Pilotul este evaluat medical și, dacă este necesar, este înlocuit sau însoțit de un pilot de rezervă pentru continuarea zborului.

Toți piloții sunt supuși unor examene medicale riguroase, periodice, pentru a preveni situațiile de acest tip, dar în caz de urgență, protocolul de siguranță este clar și răspunsul echipajului este imediat pentru a proteja pasagerii și integritatea zborului.

