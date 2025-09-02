Ce sunt algele bioluminiscente

Richard Pensak, biolog marin la organizația locală de mediu Earthcare St Kilda, a observat duminică norul de culoare roz strălucitor în apă și a știut imediat ce este.

Când s-a întors în apă după lăsarea întunericului, deja se adunaseră mulțimi de oameni pentru a vedea acest spectacol „foarte frumos și sclipitor”.

Algele bioluminiscente reprezintă un fenomen rar, dar nu fără precedent, în golful Port Phillip.

Fenomenul natural, cunoscut sub numele de „scântei marine” sau „mareea roșie”, este cauzat de o algă numită Noctiluca scintillans: frumoasă de privit, dar potențial iritantă pentru pești din cauza nivelurilor ridicate de amoniac și a oxigenului redus în apă.

Ryan Abramowitz, autor și ilustrator local, a descris albastrul irizat al algelor care se unduiau pe suprafața apei drept „inspirator” și ca „galaxii strălucitoare care se rotesc și se învârt pe mal”.

Check out this magical rare display of bioluminescence lighting up the water at #StKilda Beach, Vic. 💙#Bioluminescence is a natural phenomenon which occurs when light is produced by a chemical reaction inside living organisms. ✨ It can occur in fish, squids, crustaceans and… pic.twitter.com/7ODFKUh7wG — Weatherzone (@weatherzone) September 2, 2025

Recomandări Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

Luni seara, vizitând plaja, el a pășit prin apa rece a începutului de primăvară pentru a vedea „traseele ritmice uimitoare” de lumină.

Abramowitz a spus că mai văzuse alge bioluminiscente la Sydney și Bali, dar niciodată la Melbourne.

Algele au fost observate prima dată în 1860

Observate pentru prima dată în portul Sydney în 1860, aceste alge au devenit mult mai frecvente în apele australiene din anii 1990, mai ales în Sydney și Tasmania.

Prof. Shauna Murray, expertă în alge și biolog marin la Universitatea de Tehnologie din Sydney, a explicat că specia are o proteină, numite luciferază, care permite să lumineze noaptea.

Fenomenul este destul de comun de-a lungul coastelor Australiei, a spus ea, fiind o parte naturală a ecosistemului, și se extinde tot mai mult spre sud, în Tasmania, datorită încălzirii apelor curentului est-australian.

De asemenea, o rochie confecționată din 125 de milioane de alge bioluminescente a atras atenția pasionaților de modă din întreaga lume.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE