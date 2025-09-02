Ce sunt algele bioluminiscente

Richard Pensak, biolog marin la organizația locală de mediu Earthcare St Kilda, a observat duminică norul de culoare roz strălucitor în apă și a știut imediat ce este.

Când s-a întors în apă după lăsarea întunericului, deja se adunaseră mulțimi de oameni pentru a vedea acest spectacol „foarte frumos și sclipitor”.

Algele bioluminiscente reprezintă un fenomen rar, dar nu fără precedent, în golful Port Phillip.

Fenomenul natural, cunoscut sub numele de „scântei marine” sau „mareea roșie”, este cauzat de o algă numită Noctiluca scintillans: frumoasă de privit, dar potențial iritantă pentru pești din cauza nivelurilor ridicate de amoniac și a oxigenului redus în apă.

Ryan Abramowitz, autor și ilustrator local, a descris albastrul irizat al algelor care se unduiau pe suprafața apei drept „inspirator” și ca „galaxii strălucitoare care se rotesc și se învârt pe mal”.
Luni seara, vizitând plaja, el a pășit prin apa rece a începutului de primăvară pentru a vedea „traseele ritmice uimitoare” de lumină.

Abramowitz a spus că mai văzuse alge bioluminiscente la Sydney și Bali, dar niciodată la Melbourne.

Algele au fost observate prima dată în 1860

Observate pentru prima dată în portul Sydney în 1860, aceste alge au devenit mult mai frecvente în apele australiene din anii 1990, mai ales în Sydney și Tasmania.

Prof. Shauna Murray, expertă în alge și biolog marin la Universitatea de Tehnologie din Sydney, a explicat că specia are o proteină, numite luciferază, care permite să lumineze noaptea.

Fenomenul este destul de comun de-a lungul coastelor Australiei, a spus ea, fiind o parte naturală a ecosistemului, și se extinde tot mai mult spre sud, în Tasmania, datorită încălzirii apelor curentului est-australian.

De asemenea, o rochie confecționată din 125 de milioane de alge bioluminescente a atras atenția pasionaților de modă din întreaga lume.

Magistrala 2 se extinde spre est cu două stații noi pe tronsonul Pipera–Petricani
Știri România 19:43
Magistrala 2 se extinde spre est cu două stații noi pe tronsonul Pipera–Petricani
Cauza exploziei care a rănit 4 oameni, la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, a fost aflată
Știri România 18:00
Cauza exploziei care a rănit 4 oameni, la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, a fost aflată
S-a ales succesoarea celebrei Anna Wintour la faimoasa revista Vogue. Cine este aceasta
Stiri Mondene 20:07
S-a ales succesoarea celebrei Anna Wintour la faimoasa revista Vogue. Cine este aceasta
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou"
Stiri Mondene 17:30
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou"
Culisele întâlnirii de la Palatul Cotroceni. „Reforma" administrației nu se oprește, ci trebuie găsit soluția prin care 10% din bugetari sunt concediați
Politică 20:19
Culisele întâlnirii de la Palatul Cotroceni. „Reforma" administrației nu se oprește, ci trebuie găsit soluția prin care 10% din bugetari sunt concediați
Bolojan, guvernare cu demisia pe masă: 10% din posturile ocupate din administrația locală, eliminate. TVA-ul ar putea crește în HoReCa. Întrebările evitate de premier
Politică 19:55
Bolojan, guvernare cu demisia pe masă: 10% din posturile ocupate din administrația locală, eliminate. TVA-ul ar putea crește în HoReCa. Întrebările evitate de premier
