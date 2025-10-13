Live text
Acum 3 minute
Primii ostatici au fost predați forțelor israeliene
Acum 15 minute
Trump urmărește eliberarea ostaticilor de la bordul Air Force One
Acum 27 minute
Cum se va produce eliberare primilor deținuți palestinieni
Acum 35 minute
Bucurie la baza militară unde ostaticii se vor reuni cu familiile lor
Acum 47 minute
Cum se desfășoară primele etape ale eliberării ostaticlor
Acum o ora
Primii 7 ostatici israelieni au fost eliberați de Hamas
Acum o ora
Crucea Roșie joacă un rol central
09:24 - Acum 3 minute
13-10-2025

Primii ostatici au fost predați forțelor israeliene

O sursă militară israeliană a declarat pentru Reuters că primii șapte ostatici eliberați în prima fază a acordului de pace din Gaza au fost predați de Crucea Roșie.

Forțele israeliene îi vor duce acum la baza Re’im din sudul Israelului, unde se vor reuni cu familiile lor.

09:12 - Acum 15 minute
13-10-2025

Trump urmărește eliberarea ostaticilor de la bordul Air Force One

Secretarul de presă al lui Donald Trump, Karoline Leavitt, a distribuit pe rețelele sociale o imagine de la bordul aeronavei Air Force One.

Fotografia surprinde relatările în direct ale știrilor despre eliberarea ostaticilor, în timp ce avionul prezidențial american se pregătește să aterizeze în Israel. Leavitt a însoțit imaginea cu mesajul: „istoria se scrie”.

09:00 - Acum 27 minute
13-10-2025

Cum se va produce eliberare primilor deținuți palestinieni

Un total de 250 de prizonieri palestinieni care ispășesc pedepse pe viață în închisorile israeliene vor fi eliberați luni în Cisiordania, Ierusalim și în străinătate, a declarat pentru Reuters un oficial implicat în operațiune.

Agenția de știri mai relatează că 1.716 palestinieni din Gaza care au fost reținuți de Israel vor fi eliberați luni la spitalul Nasser din Gaza.

08:52 - Acum 35 minute
13-10-2025

Bucurie la baza militară unde ostaticii se vor reuni cu familiile lor

La baza militară Re’im din sudul Israelului, oamenii flutură steaguri israeliene și aclamă după ce s-a aflat că primii șapte ostatici au fost transferați la Crucea Roșie. Așa cum am scris mai jos, forțele israeliene vor duce ostaticii la bază, unde se vor reuni cu familiile lor.

08:40 - Acum 47 minute
13-10-2025

Cum se desfășoară primele etape ale eliberării ostaticlor

Odată ce a început eliberarea ostaticilor, Crucea Roșie îi va prelua și îi va transporta în zonele din Gaza controlate de Israel, unde vor fi predați forțelor israeliene. De acolo, următorul pas este transportul lor la baza Re’im din sudul Israelului, loc special amenajat pentru revederea emoționantă cu familiile, poyrivit Sky News.

Pe tot parcursul călătoriei lor înapoi spre Israel, ostaticii vor fi însoțiți de echipe medicale. Pentru cei care necesită îngrijiri medicale de urgență, ambulanțele Crucii Roșii sunt pregătite să îi ducă imediat la spitalele Soroka sau Barzilai.

08:24 - Acum o ora
13-10-2025

Primii 7 ostatici israelieni au fost eliberați de Hamas

Potrivit presei evreiești, șapte ostatici au fost predați Crucii Roșii în Gaza. Rapoartele menționează că cei șapte sunt:

  • Gali Berman;
  • Ziv Berman;
  • Matan Angrest;
  • Alon Ohel;
  • Omri Miran;
  • Eitan Mor;
  • Guy Gilboa-Dalal.

Anunțul a fost întâmpinat cu urale de mulțimea aflată în stradă în Israel și Tel-Aviv.

Vehiculele Crucii Roșii se vor îndrepta acum către zonele din Gaza controlate de Israel și vor transfera ostaticii către forțele israeliene. De acolo, ostaticii vor fi duși la baza Rei’im din sudul Israelului, unde se vor reuni cu familiile lor.

08:16 - Acum o ora
13-10-2025

Crucea Roșie joacă un rol central

Crucea Roșie a declarat că a demarat o „operațiune în mai multe etape” pentru a supraveghea eliberarea ostaticilor și a prizonierilor, ca parte a acordului de încetare a focului din Gaza, relatează AP.

Ce prevede acordul Israel–Hamas: „Un acord fragil, dar necesar”

Planul de pace are două etape. În prima fază, armata israeliană s-a retras în spatele unei linii convenite în interiorul Fâșiei Gaza, iar convoaiele umanitare au fost permise în zonă. Acest lucru s-a întâmplat deja vineri.

Până luni, la ora 12:00, ora României, Hamas trebuie să elibereze cei 20 de ostatici israelieni rămași în viață. În schimb, Israelul va elibera 250 de persoane considerate teroriști, dar și alți 1.700 de prizonieri palestinieni arestați după atacul din 7 octombrie 2023.

Analiștii internaționali consideră că acest plan de pace ar putea marca începutul sfârșitului conflictului din Gaza, dar avertizează că orice nou atac ar putea relansa violențele.

„E un acord fragil, dar necesar. Oamenii sunt epuizați, iar Gaza e distrusă. Niciuna dintre părți nu mai are resurse pentru un nou război”, a declarat un diplomat european implicat în negocieri.

Vineri, în Tel Aviv, familiile ostaticilor au ieșit în stradă și s-au îmbrățișat plângând, iar în Gaza, oamenii au cântat și au dansat sperând la sfârșitul violențelor.

Oamenii s-au strâns pentru a organiza un protest cerând încetarea războiului din Gaza și înapoierea ostaticilor, în Piața Ostaticilor din Tel Aviv, Israel, pe 4 octombrie 2025.
Protest masiv la Tel Aviv: 120.000 de oameni au cerut eliberarea ostaticilor din Gaza Foto: Profimedia

De ce se eliberează mii de prizonieri pentru o mână de ostatici

Răspunsul este unul dureros, dar pragmatic. În conflictele dintre părți cu forțe foarte inegale, un schimb de prizonieri este uneori singura modalitate de a aduce oamenii acasă.

Un exemplu este cazul Gilad Shalit, soldatul israelian răpit de Hamas în 2006 și eliberat în 2011 în schimbul a peste 1.000 de prizonieri palestinieni. Printre aceștia s-a numărat și Yahya Sinwar, devenit ulterior liderul Hamas și considerat principalul arhitect al atacurilor din 7 octombrie 2023. Sinwar a fost ucis în 2024.

Donald Trump merge în Israel să vadă pacea cu ochii lui

Potrivit The Guardian, Donald Trump urmează să sosească în Israel la scurt timp după eliberarea celor 20 de ostatici israelieni. Vizita are o semnificație simbolică majoră, fiind văzută drept un semn al implicării sale directe în eforturile diplomatice care au dus la actualul acord de pace.

Alături de Trump, la summit vor particpa și Emmanuel Macron dar și Keir Starmer. În ultimele luni, administrația Trump a exercitat presiuni asupra Qatarului și Turciei, principalii mediatori ai Hamas, pentru a sprijini încetarea focului și eliberarea ostaticilor, contribuind astfel la deschiderea negocierilor care au pus capăt celor doi ani de război dintre Israel și gruparea islamistă.

Cine sunt cei 20 de prizonieri eliberați

Potrivit The Guardian, printre prizonierii care urmează să se întoarcă acasă se află soldați, tineri participanți la festivalul de muzică Nova și membri ai kibbutzurilor din apropierea graniței cu Gaza. Printre ei se numără Matan Angrest (22 de ani), un soldat israelian filmat fiind scos dintr-un tanc de forțele Hamas, frații gemeni Gali și Ziv Berman (28 de ani), răpiți din kibbutzul Kfar Aza și Elkana Bohbot (36 de ani), capturat la festivalul Nova, unde rămăsese să ajute răniții.

De asemenea, pe lista ostaticilor care ar putea fi eliberați se află Rom Braslavski (21 de ani), Nimrod Cohen (20 de ani) și frații Ariel și David Cunio, răpiți din kibbutzul Nir Oz.

Un alt nume menționat de publicația britanică este Alon Ohel (24 de ani), muzician german-israelian, a cărui mamă a scris în Observer o scrisoare emoționantă în care implora liderii lumii „să-i aducă acasă pe cei tineri care mai au întreaga viață înainte”.

„Fiul meu va cânta din nou la pian, va găti și va zâmbi din nou. Vreau să cred că îl voi îmbrățișa iar”, a scris Idit Ohel, mama sa.

Printre ceilalți ostatici care urmează să fie eliberați se află Avinatan Or (32 de ani), răpit împreună cu prietena sa Noa Argamani la festivalul Nova, și Matan Zangauker (25 de ani), răpit din kibbutzul Nir Oz.

The Guardian notează că alți 26 de ostatici sunt considerați morți, iar soarta a încă doi rămâne necunoscută. Recuperarea corpurilor celor uciși ar putea dura mai mult decât eliberarea celor aflați în viață.

Condamnați pentru crime și atacuri teroriste, oferiți la schimb

Lista finală nu a fost încă făcută publică, însă oficialii israelieni confirmă că printre prizonieri se numără numeroși condamnați pentru crime și atentate. Totuși, o figură importantă, Marwan Barghouti, lider al mișcării Fatah și șef al unității Tanzim, nu se află pe lista eliberaților. Barghouti, în vârstă de 66 de ani, ispășește o pedeapsă pentru mai multe crime.

Cum se negociază cu o organizație teroristă

Expertul în terorism Peter Neumann, de la Kings College din Londra, a explicat pentru publicația germană Bild că negocierile cu teroriștii urmează aceeași logică ca orice altă negociere:

„Teroriștii trebuie să creadă că un rezultat negociat, chiar dacă nu le place, îi va pune într-o poziție mai bună decât continuarea luptei.”

Potrivit lui Neumann, Hamas a ajuns într-o poziție de slăbiciune. Structura sa de comandă a fost distrusă, iar sprijinul din partea Hezbollah și Iranului s-a redus considerabil. În același timp, Qatarul și Turcia, aliați tradiționali ai Hamas, au ales să sprijine acordul de pace.

De această dată, la eliberarea ostaticilor nu va exista un spectacol de propagandă, așa cum se întâmpla în trecut. Nici presa nu va avea acces la momentul schimbului.

A doua fază: negocieri pentru pacea de durată

După eliberarea ostaticilor, urmează cea de-a doua fază a planului, negocieri pentru un acord de pace durabil. Detaliile nu au fost încă anunțate, însă diplomații speră la o stabilitate pe termen lung în regiune, după unul dintre cele mai sângeroase conflicte din ultimele decenii.

De ce există ostatici israelieni în Gaza

Totul a început pe 7 octombrie 2023, când Hamas a lansat un atac masiv asupra Israelului, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și răpind 251. Printre victime s-au aflat și participanții la festivalul de muzică Nova.

De atunci, aproape 150 de ostatici au fost eliberați, iar peste 50 au fost confirmați ca fiind uciși. Se estimează că peste 20 dintre cei rămași ar fi morți. Unul dintre supraviețuitori, Roei Shalev, nu a mai suportat trauma și și-a luat viața săptămâna trecută, un gest care a zguduit opinia publică din Israel.

Gaza, un teritoriu devastat

După doi ani de război, Fâșia Gaza este în ruine. Potrivit Universității Ebraice din Ierusalim, 70% dintre locuințe sunt nelocuibile. Nordul teritoriului este cel mai grav afectat.

În februarie 2025, Banca Mondială a estimat pagubele la 30 de miliarde de dolari, iar peste jumătate dintre acestea sunt distrugeri de locuințe. După retragerea trupelor israeliene de vineri, zeci de mii de palestinieni s-au întors în cartierele complet devastate.

Qatar, mediatorul-cheie al acordului

Un rol esențial în negocieri l-a avut Qatarul. Emiratul condus de Tamim bin Hamad Al Thani și-a consolidat în ultimul deceniu poziția de mediator în conflicte internaționale, menținând legături cu Israelul, Statele Unite, dar și cu talibanii și Hamas.

Această „neutralitate activă” i-a adus atât critici, cât și recunoaștere pe scena globală. Qatarul a fost acuzat de mai multe ori că finanțează grupări extremiste, însă tocmai aceste legături i-au permis să intervină decisiv pentru încheierea acordului actual.

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Jobul care a revenit în topul preferințelor pentru tineri. Salarii de până la 12.000 de lei
Știri România 07:55
Jobul care a revenit în topul preferințelor pentru tineri. Salarii de până la 12.000 de lei
Preţul cafelei i-a trimis pe români acasă: tot mai mulţi îşi prepară singuri cafeaua, în timp ce micile cafenele dispar
Știri România 07:53
Preţul cafelei i-a trimis pe români acasă: tot mai mulţi îşi prepară singuri cafeaua, în timp ce micile cafenele dispar
Monden

Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Stiri Mondene 09:12
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Cum își împart Valentina Pelinel și Cristi Borcea sarcinile privind creșterea copiilor: „La unele aspecte intervine Cristi”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:00
Cum își împart Valentina Pelinel și Cristi Borcea sarcinile privind creșterea copiilor: „La unele aspecte intervine Cristi”
Politic

Sorin Grindeanu spune de ce a scăzut PSD la sub 20% în sondaje
Politică 09:22
Sorin Grindeanu spune de ce a scăzut PSD la sub 20% în sondaje
Sorin Grindeanu l-a taxat pe Ilie Bolojan: „Concedierile nu sunt reformă și deficitul nu se reface cu CASS pentru mame”
Politică 12 oct.
Sorin Grindeanu l-a taxat pe Ilie Bolojan: „Concedierile nu sunt reformă și deficitul nu se reface cu CASS pentru mame”
