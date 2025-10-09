Bucurie în Tel Aviv: „Inimile noastre sunt pline de bucurie”

La Tel Aviv, sute de oameni s-au adunat în Hostages Square pentru a sărbători vestea acordului care prevede eliberarea tuturor ostaticilor deținuți de Hamas. Printre cei prezenți s-au aflat rude ale celor răpiți, dar și foști ostatici care au fost deja eliberați.

#TelAviv hostages' crying families burn flares at news of release after 2 years pic.twitter.com/PMhn8oEgg0 pic.twitter.com/RniaNOs0qT https://t.co/QsYbx8DkH1

📹 2- Square in Tel Aviv, after Hamas & Israeli occupation signs peace deal

A very happy celebration of peace tonight#Gaza… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) October 9, 2025

„Sunt aici ca să văd, în sfârșit, familiile ostaticilor zâmbind. Cine ar putea dormi în noaptea asta? Inimile noastre sunt pline de bucurie, nu pot să o descriu”, a declarat pentru CNN Hillel Mayer, un locuitor din Tel Aviv.

O altă femeie, Gali Landes, a povestit că a venit direct de la aeroport, după ce a aterizat din Germania. „Este prima dată, după doi ani, când aud o veste bună când aterizez în Israel”, a spus ea.

Fostul ostatic Ohad Ben Ami a postat un mesaj pe Instagram: „Nu pot să cred. Abia aștept să vă îmbrățișez din nou. Ce zi minunată! Mulțumesc, Trump.”

Omer Shem Tov și Eliya Cohen, și ei foști ostatici, au publicat o fotografie în care sărută o figurină cu Donald Trump. Einav Zangauker, mama unuia dintre ostaticii încă deținuți, a spus cu lacrimi în ochi: „Acestea sunt lacrimile pentru care m-am rugat.”

Palestinienii din Gaza au dansat în stradă: „După doi ani de ucideri și suferință”

La Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, palestinienii au ieșit pe străzi imediat după anunț. În întunericul nopții, oameni de toate vârstele au cântat și au aplaudat, în timp ce din difuzoare răsuna muzică.

„Sunt momente istorice, așteptate de mult timp după doi ani de ucideri și genocid împotriva poporului palestinian”, a declarat pentru Reuters Khaled Shaat, un localnic.

Un alt bărbat, Wael Radwan, a spus că îl consideră pe Donald Trump principalul artizan al acordului: „Mulțumim oricui a contribuit, chiar și cu un cuvânt, la oprirea războiului și a sângelui vărsat.”

LIVE VIEW: Israelis gather at Hostages Square in Tel Aviv after Israel and Hamas sign off on the first phase of President Trump's peace plan. https://t.co/oG6tCnHslH — Off The Press (@OffThePress1) October 9, 2025

„Întreaga Fâșie Gaza e fericită”, a spus Abdul Majeed Abd Rabbo. „Toți arabii și toată lumea sunt fericiți pentru încetarea războiului.”

Totuși, jurnaliștii aflați în enclavă au precizat că bombardamentele au continuat în unele zone, mai ales în orașul Gaza, unde armata israeliană a lansat luna trecută o ofensivă terestră. Mulți locuitori nu au aflat încă de acord, din cauza lipsei de internet.

Acordul: eliberarea ostaticilor, retragerea trupelor și schimb de prizonieri

Prima fază a acordului prevede eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza, retragerea parțială a trupelor israeliene și eliberarea unor prizonieri palestinieni. Negocierile au fost intermediere de Statele Unite, cu sprijinul Qatarului, Egiptului și Turciei.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit înțelegerea „o victorie diplomatică și morală” pentru Israel. Hamas, la rândul său, a mulțumit țărilor care au mediat acordul.

Președintele american Donald Trump a declarat că eliberarea ostaticilor ar putea avea loc luni și a anunțat crearea unui „Consiliu al Păcii”, care ar urma să coordoneze reconstrucția și guvernarea temporară a Gazei. „Oamenii vor fi îngrijiți. Va fi o lume diferită”, a spus Trump.

All 48 hostages held by Hamas are kept in Gazas underground tunnels; 20 of them will be released on Saturday.



God, bring all hostages home - keep them in your prayers. pic.twitter.com/pGL76tuYGT — Robin 🇮🇱 (@Robiiin_Hoodx) October 8, 2025

Hamas și aliații săi mai dețin 48 de ostatici în Gaza, potrivit datelor citate de CNN. Guvernul israelian crede că cel puțin 20 dintre ei sunt încă în viață, iar 26 sunt decedați, însă trupurile lor nu au fost încă recuperate.

„Soarele, luna și stelele s-au aliniat”

Fostul negociator american pentru Orientul Mijlociu, Aaron David Miller, a descris momentul ca fiind unul „răvășitor de rar”: „Soarele, luna și stelele s-au aliniat pentru ca acest acord să fie posibil. Hamas este mai vulnerabil ca oricând, iar statele arabe s-au unit pentru a-l presa să accepte eliberarea ostaticilor.”

El a adăugat că presiunea pusă de Donald Trump asupra lui Netanyahu a fost decisivă: „Niciun alt președinte american, republican sau democrat, nu a exercitat o astfel de presiune asupra unui premier israelian pe o chestiune atât de vitală.”

Reacții internaționale și din SUA: „O șansă reală pentru pace”

Președintele israelian Isaac Herzog a scris pe platforma X: „În acest moment, inima Israelului bate la unison cu cea a familiilor ostaticilor”, în timp ce liderul opoziției Yair Lapid a declarat: „Așteptăm copiii noștri cu sufletul la gură. Mulțumim, președinte Trump.”

În Statele Unite, senatorul Chuck Schumer a afirmat că acordul aduce „o imensă ușurare pentru familiile ostaticilor, pentru Israel și pentru palestinienii care au suferit enorm.”

Senatorul republican Lindsey Graham a declarat că este „recunoscător” pentru încetarea focului, dar a avertizat că „Hamas trebuie complet dezarmat și exclus din viitorul oricărui guvern palestinian.”

O pace fragilă, dar istorică

Deși bucuria este mare de ambele părți, experții avertizează că acordul este doar începutul unui drum lung. „Este o veste extraordinară, dar Gaza are în față un drum lung și greu. Reconstrucția va dura ani de zile, iar pacea nu e garantată,” a spus analistul Brett McGurk la CNN.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a transmis că Națiunile Unite vor sprijini implementarea completă a acordului și reconstrucția Gazei. „Luptele trebuie să se oprească odată pentru totdeauna. Suferința trebuie să înceteze,” a spus Guterres.

Războiul dintre Israel și Hamas, izbucnit în 2023 după atacul sângeros al mișcării islamiste asupra Israelului, a făcut peste 67.000 de morți în Gaza, majoritatea femei și copii, potrivit Ministerului Sănătății din enclavă.

După doi ani de distrugeri, familii îndurerate și orașe rase de pe fața pământului, vestea încetării focului a fost primită cu lacrimi și aplauze. Pentru prima dată, israelienii și palestinienii au avut un motiv comun de speranță: pacea.

