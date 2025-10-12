  • În total, 19 români au fost în captivitate, 18 ostatici au fost înapoiați, vii sau morți. A 19-a persoană cu rădăcini românești deținută de Hamas este Guy Gilboa-Dalal.
  • Guy și fratele lui, Gal, 30 de ani, se aflau la petrecerea Nova, la doar câțiva kilometri de Gaza, când militanții au străpuns granița pentru a lansa cele mai sângeroase atacuri de la înființarea Israelului și a lua 250 de ostatici. Fratele mai mare a reușit să se salveze.
  • Se crede că doar 20 de ostatici mai sunt în viață după captivitatea de mai bine de 2 ani, iar Hamas dispune și de 28 de cadavre.
  • Părinții, Meirav Gilboa-Dalal și Ilan Dalal, Guy și sora sa mai mică, Gaya, de 17 ani, locuiesc în Alfei Menashe, o comunitate construită la granița dintre Israel și Cisiordania, potrivit The Times of Israel. Gal și partenera sa locuiesc în apropiere, în Hod Hasharon.
  • Rădăcinile familiei: evrei din Moldova românească plecați în Israel.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Ambasada Israelului la București: „O formalitate să fie român cu acte-n regulă”

„Guy nu era full român, dar mai avea un pas până la acordarea cetățeniei. Era, practic, o formalitate. Ne bucurăm enorm că va fi liber. Și, cel mai important, e să fie într-o stare bună”, a transmis Ambasada Israelului la București, care ține legătura cu tatăl Ilan și fratele Gal.

Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
Recomandări
Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
Ultimul român aflat în mâinile Hamas va fi eliberat: „Guy Gilboa-Dalal trebuia să-și ia cetățenia. A fost răpit de la festivalul Nova înainte să primească actele. Fratele lui mai mare a scăpat, n-a fost ostatic”
Captură de ecran dintr-un videoclip Hamas cu Guy Gilboa-Dalal în interiorul tunelurilor de sub Gaza. Foto via Jerusalem Post

Ultima țigară păcătoasă și cum să te ascunzi 10 ore de teroriști

Gal a fost împreună cu Guy, pe 7 octombrie 2023, însă a reușit să se ascundă 10 ore de teroriști, a scăpat, nu a fost luat ostatic. În momentul asaltului milițiilor Hamas, cei doi frați erau separați.

Cum petrecerea se terminase și neavând niciun loc în apropiere unde să se adăpostească de rachetele Hamas, au decis să plece.

Gal a povestit momentele teribile, pe 6 octombrie 2025, pentru The Guardian. A pornit imediat la drum cu colegul său de cameră, urmați câteva minute mai târziu de Guy. Acesta se afla cu prieteni care au vrut să fumeze o ultimă țigară înainte de a se urca în mașină pentru o lungă călătorie spre casă.

Drumul către și dinspre locul festivalului era pe o singură bandă în fiecare direcție, iar valul de mulțimi panicate care încercau să scape a încetinit traficul.

20 de minute mai târziu, Gal a auzit focuri de armă și l-a sunat pe fratele său, spunându-i să se adăpostească și să păstreze legătura. Nu au mai vorbit de atunci.

Oamenii au început să alerge în direcția mea plini de sânge, urlând că teroriștii se apropie de noi!

Râpa

A fugit din mașină spre tufișuri, apoi a găsit sau o râpă secată, singurul loc posibil ferit într-un peisaj deșertic.

A petrecut 10 ore alergând, ascunzându-se și încercând să-și sune fratele, în timp ce atacatorii Hamas înarmați cu arme și RPG-uri trăgeau asupra participanților la festival împrăștiați în zonă.

Guy nu a mai deschis niciodată telefonul, iar când Gal a fost, în sfârșit, salvat de poliție, a aflat de ce. Imaginile cu răpirea fratelui său erau deja online.

564 de oameni au fost uciși la petrecere, 44 au fost luați ostatici, conform The Times of Israel.

Într-un fel, simt că am fost cu el la Nova ieri și, într-un fel, simt că nu mi-am mai văzut fratele de mai bine de 100 de ani.

Ultimul român aflat în mâinile Hamas va fi eliberat: „Guy Gilboa-Dalal trebuia să-și ia cetățenia. A fost răpit de la festivalul Nova înainte să primească actele. Fratele lui mai mare a scăpat, n-a fost ostatic”
Gal și Guy Gilboa-Dalal, în selfie-ul pe care l-au făcut în dimineața de 7 octombrie 2023, Foto: via The Times of Israel
Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial
Recomandări
Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial

Pasionat de chitară și Sakura

Guy a explicat, în Jerusalem Post, că fratele lui este un chitarist autodidact și iubește cultura japoneză atât de mult, încât a plănuit să meargă într-o excursie pentru a vedea Sakura (floarea de cireș) în Japonia.

El îl descrie pe Guy ca fiind „genul de tip care te face să râzi” și spune că „are atât de mulți prieteni”.

profimedia-0925889347Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

În „ghearele” brigăzii Al-Qassam

Guy este în mâinile brigăzii Al-Qassam, în Gaza City. Luna trecută, a apărut un videoclip de propagandă, de 28 de secunde, datat 28 august 2025 de teroriști, care dorea să demonstreze că bărbatul este în viață.

Identificându-se și declarând că este reținut în orașul Gaza de Brigăzile Izz ad-Din al-Qassam ale Hamas, afectat, cu părul scurt, îmbrăcat într-o cămașă albastru închis, el apare, la un moment dat, pe bancheta din spate a unei mașini.

Ultimul român aflat în mâinile Hamas va fi eliberat: „Guy Gilboa-Dalal trebuia să-și ia cetățenia. A fost răpit de la festivalul Nova înainte să primească actele. Fratele lui mai mare a scăpat, n-a fost ostatic”
Guy Gilboa-Dalal, în videoclipul de propagandă din 28 august 2025. Foto: captură

„Vrem să ne întoarcem la familiile noastre. Vă rugăm să ne aduceți înapoi!” 

Vorbind sub presiune, Guy făcea un apel disperat: „Asta este tot ce ne dorim, doar să se termine. Vrem să ne întoarcem la familiile noastre. Vă rugăm să ne aduceți înapoi!”. 

Potrivit The MediaLine, înregistrarea completă îl prezintă și pe Alon Ohel, deși familia sa a refuzat permisiunea de a-i face publică imaginea.

Semn de viață și în februarie

Anterior, în februarie, într-un interviu cu jurnalista Jessice Steinberg de la The Times of Israel, citat de Hayom, Ilan, tatăl lui Guy Gilboa-Dalal, a spus: „Am primit un semn de viață de la Guy prin intermediul unuia dintre ostaticii David Evyatar, care tocmai s-a întors în cadrul armistițiului. El a fost cu Guy mult timp, acest lucru ne dă multă speranță”.

Ultimul român aflat în mâinile Hamas va fi eliberat: „Guy Gilboa-Dalal trebuia să-și ia cetățenia. A fost răpit de la festivalul Nova înainte să primească actele. Fratele lui mai mare a scăpat, n-a fost ostatic”
Ilan și Guy. Foto: Hostages and Missing Families Forum

În acea filmare, Guy și David erau forțați să fie martori „ceremonia” de predare a lui Omer Shem Tov, Eliya Cohen și Omer Wenkert, în districtul Nuseirat din centrul Gaze. Ei îl imploră pe premierul Benjamin Netanyahu să le obțină și lor eliberarea.

Tatăl lui Guy: „Nou nivel de tortură”

„Salvați-ne, vă rugăm!”, repetau cei doi, de mai multe ori, pe parcursul videoclipului de 2 minute. The Times of Israel nota că „expresiile și manifestările exagerate de consternare sunt rezultatul instrucțiunilor răpitorilor înarmați, dintre care unii pot fi văzuți și în filmare”.

Acesta este cel mai bun semn de viață pe care mi l-aș putea dori, dar, pe de altă parte, nu există nimic mai crud. Nu este surprinzător, pentru că este vorba de Hamas, însă este un nou nivel de tortură – Ilan, tatăl lui Gilboa-Dalal, pentru radidiofuzorul public Can 12 (Canal 12), la acel moment.

Ultimul român aflat în mâinile Hamas va fi eliberat: „Guy Gilboa-Dalal trebuia să-și ia cetățenia. A fost răpit de la festivalul Nova înainte să primească actele. Fratele lui mai mare a scăpat, n-a fost ostatic”
Meirav, mama lui Guy. Foto: Profimedia
Ultimul român aflat în mâinile Hamas va fi eliberat: „Guy Gilboa-Dalal trebuia să-și ia cetățenia. A fost răpit de la festivalul Nova înainte să primească actele. Fratele lui mai mare a scăpat, n-a fost ostatic”
Gaya, sora lui Gay, fotografiată la un marș la Tel Aviv, pe 12 mai 2025, când fratele ei a împlinit 24 de ani. Foto: Profimedia

Guy este tânăr, sănătos și puternic. Nu este soldat; este civil și, prin urmare, pentru Hamas valorează mult mai mult dacă este viu – fratele Gal, pentru Jerusalem Post, în februarie

Ultimul român aflat în mâinile Hamas va fi eliberat: „Guy Gilboa-Dalal trebuia să-și ia cetățenia. A fost răpit de la festivalul Nova înainte să primească actele. Fratele lui mai mare a scăpat, n-a fost ostatic”
Guy Gilboa-Dalal, stânga, și David Evyatar, în filmarea din februarie. Foto: Telegram

Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise în Israel pe 7 octombrie, majoritatea civili. De atunci, Israelul a ucis peste 67.000 de oameni în Gaza, de asemenea, în mare parte civili, într-un război pe care o comisie de anchetă a ONU îl consideră genocid.

Ultimul român aflat în mâinile Hamas va fi eliberat: „Guy Gilboa-Dalal trebuia să-și ia cetățenia. A fost răpit de la festivalul Nova înainte să primească actele. Fratele lui mai mare a scăpat, n-a fost ostatic”
Pe 8 aprilie, 2024, familiile ostaticilor s-au întânit cu Papa Francisc. Foto: Profimedia
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sediul BCR din Calea Victoriei, fost Bancorex, nu a putut fi demolat nici după o lună. Clădirea a fost construită în anii ’90
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
GSP.RO
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Loto 6/49 din 12 octombrie 2025. Report de peste 7 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 12 octombrie 2025. Report de peste 7 milioane de euro la 6/49, categoria I
Sediul BCR din Calea Victoriei, fost Bancorex, nu a putut fi demolat nici după o lună. Clădirea a fost construită în anii ’90
Știri România 11 oct.
Sediul BCR din Calea Victoriei, fost Bancorex, nu a putut fi demolat nici după o lună. Clădirea a fost construită în anii ’90
Parteneri
Povestea cutremurătoare a celui mai trist geniu al României. Era considerat un al doilea Eminescu și a trăit calvarul sărăciei și al nedreptății
Adevarul.ro
Povestea cutremurătoare a celui mai trist geniu al României. Era considerat un al doilea Eminescu și a trăit calvarul sărăciei și al nedreptății
Cum batem Austria! Mutările lui Mircea Lucescu ce pot aduce României 3 puncte vitale pentru calificarea la CM 2026: “Să ne răzbunăm! Ne-au blocat să intrăm în Schengen!”
Fanatik.ro
Cum batem Austria! Mutările lui Mircea Lucescu ce pot aduce României 3 puncte vitale pentru calificarea la CM 2026: “Să ne răzbunăm! Ne-au blocat să intrăm în Schengen!”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Vocea României, 10 octombrie 2025. Cine sunt noii concurenți care au ajuns în echipele antrenorilor
Stiri Mondene 11 oct.
Vocea României, 10 octombrie 2025. Cine sunt noii concurenți care au ajuns în echipele antrenorilor
Ce se întâmplă în emisiunea „Hai că poți”, prezentată duminică de Octavian Strunilă. „Vreau să îmi cumpăr un măgăruș!”
Stiri Mondene 11 oct.
Ce se întâmplă în emisiunea „Hai că poți”, prezentată duminică de Octavian Strunilă. „Vreau să îmi cumpăr un măgăruș!”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
ObservatorNews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.ro
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
GSP.ro
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
Parteneri
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Mediafax.ro
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
România urmează să treacă la ora de iarnă. Când se dă ceasul înapoi și cum influențează această schimbare organismul
KanalD.ro
România urmează să treacă la ora de iarnă. Când se dă ceasul înapoi și cum influențează această schimbare organismul

Politic

„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Politică 11 oct.
„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Politică 11 oct.
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Video. Scandal la baza FCSB! Mustață: “1000 mașini au invadat baza sâmbătă noaptea!” Poliția a intervenit
Fanatik.ro
Video. Scandal la baza FCSB! Mustață: “1000 mașini au invadat baza sâmbătă noaptea!” Poliția a intervenit
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită