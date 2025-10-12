În total, 19 români au fost în captivitate, 18 ostatici au fost înapoiați, vii sau morți. A 19-a persoană cu rădăcini românești deținută de Hamas este Guy Gilboa-Dalal.

Guy și fratele lui, Gal, 30 de ani, se aflau la petrecerea Nova, la doar câțiva kilometri de Gaza, când militanții au străpuns granița pentru a lansa cele mai sângeroase atacuri de la înființarea Israelului și a lua 250 de ostatici. Fratele mai mare a reușit să se salveze.

Se crede că doar 20 de ostatici mai sunt în viață după captivitatea de mai bine de 2 ani, iar Hamas dispune și de 28 de cadavre.

Părinții, Meirav Gilboa-Dalal și Ilan Dalal, Guy și sora sa mai mică, Gaya, de 17 ani, locuiesc în Alfei Menashe, o comunitate construită la granița dintre Israel și Cisiordania, potrivit The Times of Israel. Gal și partenera sa locuiesc în apropiere, în Hod Hasharon.

Rădăcinile familiei: evrei din Moldova românească plecați în Israel.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Ambasada Israelului la București: „O formalitate să fie român cu acte-n regulă”

„Guy nu era full român, dar mai avea un pas până la acordarea cetățeniei. Era, practic, o formalitate. Ne bucurăm enorm că va fi liber. Și, cel mai important, e să fie într-o stare bună”, a transmis Ambasada Israelului la București, care ține legătura cu tatăl Ilan și fratele Gal.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Captură de ecran dintr-un videoclip Hamas cu Guy Gilboa-Dalal în interiorul tunelurilor de sub Gaza. Foto via Jerusalem Post

Ultima țigară păcătoasă și cum să te ascunzi 10 ore de teroriști

Gal a fost împreună cu Guy, pe 7 octombrie 2023, însă a reușit să se ascundă 10 ore de teroriști, a scăpat, nu a fost luat ostatic. În momentul asaltului milițiilor Hamas, cei doi frați erau separați.

Cum petrecerea se terminase și neavând niciun loc în apropiere unde să se adăpostească de rachetele Hamas, au decis să plece.

Gal a povestit momentele teribile, pe 6 octombrie 2025, pentru The Guardian. A pornit imediat la drum cu colegul său de cameră, urmați câteva minute mai târziu de Guy. Acesta se afla cu prieteni care au vrut să fumeze o ultimă țigară înainte de a se urca în mașină pentru o lungă călătorie spre casă.

Drumul către și dinspre locul festivalului era pe o singură bandă în fiecare direcție, iar valul de mulțimi panicate care încercau să scape a încetinit traficul.

20 de minute mai târziu, Gal a auzit focuri de armă și l-a sunat pe fratele său, spunându-i să se adăpostească și să păstreze legătura. Nu au mai vorbit de atunci.

Oamenii au început să alerge în direcția mea plini de sânge, urlând că teroriștii se apropie de noi!

Râpa

A fugit din mașină spre tufișuri, apoi a găsit sau o râpă secată, singurul loc posibil ferit într-un peisaj deșertic.

A petrecut 10 ore alergând, ascunzându-se și încercând să-și sune fratele, în timp ce atacatorii Hamas înarmați cu arme și RPG-uri trăgeau asupra participanților la festival împrăștiați în zonă.

Guy nu a mai deschis niciodată telefonul, iar când Gal a fost, în sfârșit, salvat de poliție, a aflat de ce. Imaginile cu răpirea fratelui său erau deja online.

564 de oameni au fost uciși la petrecere, 44 au fost luați ostatici, conform The Times of Israel.

Într-un fel, simt că am fost cu el la Nova ieri și, într-un fel, simt că nu mi-am mai văzut fratele de mai bine de 100 de ani.

Gal și Guy Gilboa-Dalal, în selfie-ul pe care l-au făcut în dimineața de 7 octombrie 2023, Foto: via The Times of Israel

Recomandări Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial

Pasionat de chitară și Sakura

Guy a explicat, în Jerusalem Post, că fratele lui este un chitarist autodidact și iubește cultura japoneză atât de mult, încât a plănuit să meargă într-o excursie pentru a vedea Sakura (floarea de cireș) în Japonia.

El îl descrie pe Guy ca fiind „genul de tip care te face să râzi” și spune că „are atât de mulți prieteni”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În „ghearele” brigăzii Al-Qassam

Guy este în mâinile brigăzii Al-Qassam, în Gaza City. Luna trecută, a apărut un videoclip de propagandă, de 28 de secunde, datat 28 august 2025 de teroriști, care dorea să demonstreze că bărbatul este în viață.

Identificându-se și declarând că este reținut în orașul Gaza de Brigăzile Izz ad-Din al-Qassam ale Hamas, afectat, cu părul scurt, îmbrăcat într-o cămașă albastru închis, el apare, la un moment dat, pe bancheta din spate a unei mașini.

Guy Gilboa-Dalal, în videoclipul de propagandă din 28 august 2025. Foto: captură

„Vrem să ne întoarcem la familiile noastre. Vă rugăm să ne aduceți înapoi!”

Vorbind sub presiune, Guy făcea un apel disperat: „Asta este tot ce ne dorim, doar să se termine. Vrem să ne întoarcem la familiile noastre. Vă rugăm să ne aduceți înapoi!”.

Potrivit The MediaLine, înregistrarea completă îl prezintă și pe Alon Ohel, deși familia sa a refuzat permisiunea de a-i face publică imaginea.

Semn de viață și în februarie

Anterior, în februarie, într-un interviu cu jurnalista Jessice Steinberg de la The Times of Israel, citat de Hayom, Ilan, tatăl lui Guy Gilboa-Dalal, a spus: „Am primit un semn de viață de la Guy prin intermediul unuia dintre ostaticii David Evyatar, care tocmai s-a întors în cadrul armistițiului. El a fost cu Guy mult timp, acest lucru ne dă multă speranță”.

Ilan și Guy. Foto: Hostages and Missing Families Forum

În acea filmare, Guy și David erau forțați să fie martori „ceremonia” de predare a lui Omer Shem Tov, Eliya Cohen și Omer Wenkert, în districtul Nuseirat din centrul Gaze. Ei îl imploră pe premierul Benjamin Netanyahu să le obțină și lor eliberarea.

Tatăl lui Guy: „Nou nivel de tortură”

„Salvați-ne, vă rugăm!”, repetau cei doi, de mai multe ori, pe parcursul videoclipului de 2 minute. The Times of Israel nota că „expresiile și manifestările exagerate de consternare sunt rezultatul instrucțiunilor răpitorilor înarmați, dintre care unii pot fi văzuți și în filmare”.

Acesta este cel mai bun semn de viață pe care mi l-aș putea dori, dar, pe de altă parte, nu există nimic mai crud. Nu este surprinzător, pentru că este vorba de Hamas, însă este un nou nivel de tortură – Ilan, tatăl lui Gilboa-Dalal, pentru radidiofuzorul public Can 12 (Canal 12), la acel moment.

Meirav, mama lui Guy. Foto: Profimedia

Gaya, sora lui Gay, fotografiată la un marș la Tel Aviv, pe 12 mai 2025, când fratele ei a împlinit 24 de ani. Foto: Profimedia

Guy este tânăr, sănătos și puternic. Nu este soldat; este civil și, prin urmare, pentru Hamas valorează mult mai mult dacă este viu – fratele Gal, pentru Jerusalem Post, în februarie

Guy Gilboa-Dalal, stânga, și David Evyatar, în filmarea din februarie. Foto: Telegram

Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise în Israel pe 7 octombrie, majoritatea civili. De atunci, Israelul a ucis peste 67.000 de oameni în Gaza, de asemenea, în mare parte civili, într-un război pe care o comisie de anchetă a ONU îl consideră genocid.

Pe 8 aprilie, 2024, familiile ostaticilor s-au întânit cu Papa Francisc. Foto: Profimedia

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE