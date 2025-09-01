Atacuri asupra facilităților necesare supraviețuirii

Într-o rezoluție de trei pagini, IAGS prezintă o serie de acțiuni întreprinse de Israel pe parcursul războiului de 22 de luni, pe care le recunoaște ca fiind genocid, crime de război și crime împotriva umanității, conform articolului II al Convenţiei ONU din 1948.

IAGS este cea mai mare asociație profesională din lume a specialiștilor în genocid și include o serie de experți în Holocaust. Dintre cei 500 de membri ai săi, 28% au participat la vot, iar 86% dintre cei care au votat au susținut rezoluția,

„Aceasta este o declaraţie definitivă din partea experţilor în domeniu, care confirmă că ceea ce se întâmplă în Gaza este genocid,” a declarat pentru Reuters Melanie OBrien, preşedinta organizaţiei şi profesoară de drept internaţional la Universitatea Western Australia.

Într-un rezumat al politicilor și acțiunilor israeliene, declarația menționează atacurile pe scară largă atât asupra personalului, cât și asupra facilităților necesare pentru supraviețuire, inclusiv în sectoarele asistenței medicale, ajutorului și educației.

50.000 de copii uciși sau răniți

Printre multe alte elemente, se menționează cei 50.000 de copii uciși sau răniți de Israel, subliniați de organizația ONU pentru ajutor umanitar UNICEF, ceea ce are impact asupra capacității palestinienilor din Gaza de a supraviețui ca grup și de a se regenera.

Rezoluția subliniază, de asemenea, sprijinul acordat în rândul liderilor israelieni expulzării forțate a tuturor palestinienilor din Gaza, alături de demolarea aproape totală a locuințelor de către Israel.

IAGS ia act de declarațiile liderilor israelieni care îi dezumanizează pe palestinienii din Gaza, caracterizându-i pe toți drept inamici, alături de promisiunile de a „rade Gaza” și de a o transforma într-un „iad”.

Ministerul israelian de Externe a declarat că raportul se bazează „ integral pe minciunile Hamas” și cercetări deficitare, numindu-l o „rușine la adresa profesiei juridice”. Un purtător de cuvânt a adăugat că Israelul însuși este victima genocidului.

Israelul a negat în mod repetat că acțiunile sale din Gaza echivalează cu genocid și susține că acestea sunt justificate ca mijloc de autoapărare.

Definiția genocidului

Specialiștii IAGS afirmă că, deși atacul Hamas din 7 octombrie 2023 – în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 luate ostatice – a fost în sine o crimă, răspunsul Israelului nu a fost îndreptat doar împotriva Hamas, ci a vizat întreaga populație a Gazei.

Convenția ONU privind genocidul din 1948, adoptată în urma uciderii în masă a evreilor de către Germania nazistă, definește genocidul ca fiind crime comise „cu intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios”.

O serie de organizații importante pentru drepturile omului, inclusiv două organizații israeliene, au declarat, de asemenea, că Israelul comite genocid.

ONU și o serie de națiuni occidentale au declarat că vor considera ca fiind autoritară doar o hotărâre a unei instanțe judecătorești care stabilește că are loc un genocid.

A provocat foametea prin restricțiile continue

Luni, Ministerul Sănătății, condus de Hamas, a declarat că 63.557 de persoane au fost ucise și 160.660 rănite în timpul războiului până în prezent, fără a face distincție între civili și militari.

În august, IPC, un organism de monitorizare a alimentelor susținut de ONU, a confirmat că anumite părți din Gaza se confruntă cu foametea. Israelul este acuzat că a provocat foametea prin restricțiile continue privind alimentele și ajutorul medical care intră în Gaza.

Israelul controlează toate punctele de trecere a frontierei către Fâșia Gaza și, în calitate de putere ocupantă, poartă responsabilitatea de a proteja viața civilă în conformitate cu dreptul internațional, ceea ce include prevenirea foametei.

Israelul transformă orașul Gaza într-un „câmp de moloz”

Armata israeliană a ucis cel puțin 78 de palestinieni în Fâșia Gaza, în timp ce a intensificat bombardamentele asupra orașului Gaza și a blocat majoritatea ajutoarelor umanitare. Potrivit Al Jazeera, printre victime se numără 32 de persoane care căutau mâncare și un jurnalist.

Israelul se află sub un val tot mai mare de critici internaționale din cauza războiului din Gaza și a acuzațiilor că ar intenționa să preia controlul asupra teritoriului. Situația umanitară este dramatică, iar imagini șocante din enclava palestiniană arată copii desculți care strâng boabe de orez, paste și linte căzute pe jos, în urma desfacerii unor pachete de ajutor umanitar, scrie Politico.

În mijlocul haosului, mulți încearcă să prindă pachetele cu alimente aruncate din aer. Mahmoud Hawila, unul dintre cei care a reușit să ajungă la un astfel de pachet, spune că a fost înjunghiat în timp ce încerca să-l apuce.





