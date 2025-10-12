Prietena sa, Mapal Adam, și cel mai bun prieten, Hili Solomon, au fost uciși chiar sub ochii lui în timpul atacului asupra festivalului din sudul Israelului, în timp ce Roei a fost rănit de gloanțele trase de militanții palestinieni veniți din Fâșia Gaza. Cei trei tineri încercaseră să se ascundă sub mașini în momentul asaltului.

„Nu mai suport această durere, ard pe dinăuntru. Vreau doar ca această suferință să se oprească”, a scris Roei Shalev pe Instagram, cu câteva ore înainte de a-și lua viața.

Mai multe figuri politice din opoziție – care, spre deosebire de membrii coaliției aflate la guvernare, continuă să folosească rețelele sociale în timpul sabatului – i-au adus un omagiu. Unii dintre ei au cerut sprijin mai consistent pentru supraviețuitorii atacurilor din 7 octombrie, o temă recurentă în dezbaterea publică israeliană.

„A sosit momentul ca statul Israel să-i trateze pe cei care suferă de tulburări mintale ca pe niște eroi, nu ca pe simple statistici”, a declarat Avigdor Lieberman, liderul partidului naționalist Israel Beiteinu și fost ministru.

La rândul său, Yair Golan, liderul formațiunii de stânga Democrații, a scris: „Roei nu a putut îndura durerea, dar alții încă luptă, încearcă să meargă mai departe. Trebuie să le oferim tot sprijinul posibil, pentru ca ei să nu se simtă singuri”.

La două săptămâni după masacru, mama lui Roei Shalev s-a sinucis. Potrivit presei israeliene, ea era profund atașată de iubita fiului său și a fost devastată de moartea acesteia.

Cu peste 370 de victime, festivalul Nova a fost scena celui mai sângeros episod al zilei de 7 octombrie 2023, în atacul lansat de Hamas asupra Israelului, care a declanșat războiul din Fâșia Gaza.

În total, atacurile Hamas au provocat moartea a 1.219 persoane în Israel, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale.

