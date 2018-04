PMP anunță că va susține moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Dăncilă. Președintele executiv al formațiunii, Eugen Tomac, a transmis că ”Dăncilă trebuie să plece” și a menționat că PSD trebuie să plece de la guvernare, pentru că a aruncat țara în haos, iar acum o izolează pe plan internațional.



”Dăncilă trebuie să plece. Am spus din prima clipă că această mediocritate politică nu trebuia numită premier și nu a ținut nimeni cont de noi. Acum e târziu. Dezastrul abia începe. În mod categoric, președintele Iohannis are dreptate. El coordonează politica externă în statul român, iar premierul, indiferent de numele lui, are obligația instituțională de a obține acordul Președintelui în astfel de probleme”, a transmis președintele executiv al PMP, pe Facebook.

Tomac a mai spus că PMP va susține moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Dăncilă.

”PSD trebuie să plece de la guvernare, pentru că a aruncat țara în haos, iar acum o izolează pe plan internațional”, a mai spus Tomac.

Președintele Klaus Iohannis a cerut, vineri 27 aprilie, demisia Vioricăi Dăncilă: ”Solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcția de prim-ministru al României”.

Șeful statului a declarat, la Palatul Cotroceni, că retrage încrederea acordată premierului Viorica Dăncilă și solicită public demisia acesteia.

