Peste 10.000 de protestatari au mărșăluit de-a lungul autostrăzii A12, ignorând avertismentele autorităților de a nu bloca principala arteră de trafic spre sediul guvernului olandez.

Protestatarii – de la Extinction Rebellion, Greenpeace și alte organizații – au spart o barieră a poliției și s-au așezat pe un drum principal.

Activiștii au afișat pancarte cu inscripții precum „Subvențiile pentru combustibilii fosili nu sunt cool” și au avertizat că temperaturile extreme din întreaga lume din această vară sunt un semn al viitorului dacă nu se renunță la combustibilii fosili.

După câteva ore, poliția a intervenit și a folosit tunuri cu apă asupra mulțimii și i-a luat pe unii dintre ei cu cărucioarele. Auroritățile au anunțat că au reținut 2.400 de protestatari, inclusiv minori, dar nu au fost raportate victime, conform Reuters.

Extinction Rebellion a declarat că va continua să organizeze proteste până când guvernul Olandei va înceta să mai folosească bani publici pentru a subvenționa industria petrolului și a gazelor.

„Nivelul apelor crește și, la fel și numărul nostru”, a scandat mulțimea, care a inclus atât copii, cât și persoane în vârstă.

Olanda subvenționează industriile pentru combustibili fosili cu miliarde de euro, arată un raport

Guvernul olandez cheltuiește aproximativ 37,5 miliarde de euro pe an sub formă de subvenții pentru industriile care folosesc combustibili fosili, potrivit unui nou raport publicat luni de o platformă care investighează multinaționalele și de două grupuri care fac lobby pentru o tranziție către energia regenerabilă, transmite Associated Press.

Sectorul care beneficiază de cea mai mare parte a sprijinului guvernamental este industria navală olandeză, care, potrivit raportului, primește 6,7 miliarde de euro.

