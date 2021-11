„Poliția nu o să facă nimic”. Fată de 17 ani, bătută crunt în miez de București, la doi ani după ce a fost snopită, iar dosarul a stagnat. Noua agresiune, filmată

„S-au oprit niște oameni necunoscuți cu mașina și au țipat să mă lase în pace. Dar nu se opreau, dădeau în continuare. Așa că m-au luat și m-au băgat în mașina lor. Ei trăgeau de mine, dar, în același timp, una dintre fete mă ținea de braț, că voia să mă bată în continuare”, povestește Andreea momentele care i s-au întipărit în minte din seara de 26 septembrie 2021, când cinci adolescente au atacat-o și bătut-o crâncen în mijlocul străzii Avram Iancu din centrul Bucureștiului.

Fata de 17 ani a avut nevoie de 2-3 zile de îngrijiri medicale, după ce medicul legist a notat că a rămas cu genunchii juliți, vânătăi pe spate și pe brațe, dar și dureri la nivelul coloanei cervicale, asta după ce și-a luat pumni în cap și a fost târâtă de păr pe trotuar, așa cum arată filmările surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Cea de-a doua agresiune a fost filmată

Dar nu doar camerele stradale au surprins bătaia cruntă încasată de adolescentă. Din grupul de cinci fete care s-au aruncat peste ea, una a stat deoparte pentru a filma întreaga agresiune. Ulterior, înregistrarea a fost distribuită pe grupuri private.

„Ele au scris peste filmare că «poliția nu o să facă nimic». Și a circulat filmarea, deși nu au postat-o nicăieri, că am primit mesaje în care oameni mă întrebau dacă sunt bine”, spune Andreea.

Între timp, mama ei, Georgiana, pornește filmarea, iar urletele îngrozite ale copilei răsună pe aleea liniștită din Cișmigiu, unde ne-am întâlnit cu cele două.

Andreea și mama sa își caută dreptatea de mai bine de doi ani

Dosarul primei snopeli, rămas la sertar

„Uitați cu ce sălbăticiune dau. Deci fata asta care s-a suit peste ea e la handbal. S-a pus pe pieptul ei și o lovea cu capul de asfalt. Apoi Andreea s-a ridicat și a luat-o fiecare la pumni”, spune cu vocea înecată de frustrare Georgiana.

Femeia nu-i furioasă doar pentru că fata ei a fost bătută cu sălbăticie de cele cinci adolescente în mijlocul Capitalei. O scoate din minți faptul că acea care a ademenit-o pe strada lăturalnică este o vecină de cartier, *Crina, care a bătut-o la rândul ei, în primăvara lui 2019, pe Andreea.

Atunci i-a fost spartă arcada. „A venit acasă plină de sânge”, zice Georgiana. Au trecut doi ani și jumătate, timp în care dosarul *Crinei și al surorii sale, care a participat și ea la agresiune, a zăcut într-un sertar al Secției 9 Poliție.

Nimeni nu a mai chemat-o pe adolescentă să dea declarații după ce a depus plângerea. Iar mama ei acuză că nici cele două agresoare nu au fost audiate din 2019 și până-n 2020. Dacă se ajungea la judecată, Georgiana crede că *Crina nu ar mai fi avut curajul să o conducă pe fiica ei în brațele celor 5 agresoare de pe strada Avram Iancu.

În 2019 au bătut-o că n-a mai vrut să fie în anturajul lor. A rămas cu o cicatrice la sprânceană. De la asta de acum a avut o urmă adâncă pe gât, probabil de la unghii. Mama Andreei:

O urmă a agresiunii a rămas pe gâtul Andreei

„M-au atras pe o străduță lăturalnică”

Într-un răspuns oferit ziarului Libertatea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a refuzat să spună dacă a fost ori nu audiată vreo persoană în dosarul primei bătăi încasate în plină stradă de Andreea.

Mai mult, nu vrea să spună dacă are vreo intenție să unească cele două dosare, motivând că nu este o informație de interes public.

„Nu știu cum poți să ierți o persoană după așa ceva, după ce a bătut-o în halul ăsta. La un moment dat, fiică-mea a zis că ce rost are să mai țină râcă dacă polițiștii oricum nu fac nimic în cazul ăsta”, spune Georgiana.

După ce în urmă cu câteva luni a făcut pace cu bătăușa din 2019, Andreea s-a trezit cu mesaje insistente de la *Crina.

„Îmi spunea să ies afară cu ea. Până la urmă, mi-am spus, ce, sunt sălbatică, de ce să nu ies?! Am ieșit, iar apoi mi-a spus să mergem pe o străduță mai lăturalnică, pentru că prietena ei are nevoie să urineze. Respectiva s-a făcut că urinează și în acel moment am văzut că vin spre noi cinci fete. Apoi mi-am dat seama că în grup era una dintre fetele care mă amenințau pe Instagram”, mărturisește Andreea.

„E mafioată, se duce la Poliție”

Tânăra bănuiește că a doua bătaie a fost plănuită astfel încât prietena ei cea mai bună să fie principala victimă, în vreme ce ea trebuia să fie doar colaterală. „Prietena asta a mea a fost împreună cu partenerul celei care a dat cel mai rău”, explică Andreea.

Andreea crede că la a doua agresiune nu ea era neapărat ținta

„Asta nu că ar exista vreun motiv întemeiat să bați pe cineva în halul ăsta”, completează Georgiana.

Prietena nu a mai ieșit în acea seară la plimbare, căci era trecut de ora 9. Așa că bătăușele s-au mulțumit să o bată doar pe Andreea.

Însă lucrurile nu s-au încheiat aici. Adolescenta care a lovit-o pe Andreea cu capul de asfalt continuă să-i vâneze și să-i amenințe amicele pe Instagram sau WhatsApp.

Sunteți niște amărâte de aveți adidași Bershka… Dați-vă în… Ce vreți? Vreți să vă dau bani? Că am înțeles că Andreea vrea bani. Știi când o să vadă bani? Știi de la cine primește poate Andreea bani? Poate de la tata (care e decedat). Dacă nu știi, viața mea, nu mai vorbi tu că au bătut-o șapte femei. Păi Andreea e om să o bată șapte femei? Andreea e haladită, se duce la Poliție. Andreea e mafioată, fă, am auzit de ea. înregistrare a agresoarei, trimisă la o lună după bătaia de pe strada Avram Iancu:

„O bătaie între fete”



Mama fetei spune că nu vrea bani, ci vrea ca agresoarele să ajungă într-un centru de reeducare. „La casa de corecție. De plătit, ce pot să-mi plătească? Nu mă încălzește. Oricum pentru ele o să fie un motiv de laudă dacă stau câteva zile la corecție”.

Femeia povestește că s-a lovit de uși închise când a încercat să afle ce s-a mai întâmplat cu primul dosar.

„Cei de la Poliție mi-au spus: «Lăsați, doamnă, că e o bătaie între fete». Dar cum să fie asta bătaie între fete, că a mea nu a ridicat nici un deget. Pe copilul meu putea să-l omoare, iar eu să nu fac nimic, că intru la pușcărie. Merg la polițiști, iar ei dorm în papuci”, spune furioasă Georgiana.

