Ilie Bolojan: „România va fi în linia poziției Uniunii Europene”

Prin vocea premierului Ilie Bolojan, România se aliniază poziției Uniunii Europene, care solicită o tranziție pașnică și democratică în Venezuela, subliniind necesitatea respectării dreptului internațional și a Cartei ONU.

Până sâmbătă seara, Nicușor Dan, președintele României, nu a transmis nimic oficial despre intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela.

„Chiar dacă este la o distanță destul de mare de România, sigur, ca țară, ne uităm cu atenție la ceea ce se întâmplă în America de Sud, în Venezuela, o țară a cărei conducere nu a fost recunoscută de comunitatea internațională, și nici de România, în urma alegerilor care au fost apreciate ca fiind falsificate anul trecut. România nu are ambasadă în Caracas. Puținii cetățeni români pe care îi avem acolo sunt gestionați prin reprezentanța Uniunii Europene și cel puțin, în această situație, ne uităm (…) sperând că se va găsi o formulă de tranziție, către un regim care să aibă o validare democratică și o soluție pentru a evita conflictele inclusiv în Venezuela”, a precizat Ilie Bolojan, la Digi24.

Întrebat dacă mișcarea Statelor Unite respectă legile internaționale, Bolojan a răspuns: „E o operațiune specială care nu este uzuală, dar oamenii din Venezuela sper să fie în situația în care vor reuși să-și stabilească o conducere stabilă și să revină la un sistem democratic”.

Premierul a mai precizat că „România va fi în linia poziției Uniunii Europene” și că, în acest moment, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) „se consultă în așa fel încât să existe poziții unitare”.

De asemenea, până în momentul de față MAE nu are informații că ar fi probleme cu cetățeni români în Venezuela.

Șefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a precizat că monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela şi chiar dacă îl consideră pe Nicolas Maduro un preşedinte ilegitim, face apel la reţinere şi la respectarea principiilor dreptului internaţional.

„UE a afirmat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate şi a susţinut o tranziţie paşnică. În orice circumstanţe, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reţinere”, a scris Kaja Kallas într-o postare pe X.

Oana Țoiu susține „revenirea la democrație”

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a precizat sâmbătă seara că România este în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană pe situația din Venezuela.

„Am discutat astăzi alinierea pentru o declarație comună în pregătirea consiliului de securitate ONU. Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor șansa la un viitor bun în prosperitate dar este și o decizie care ne aduce la masa discuțiilor diplomatice pentru a reafirma și a proteja regulile internaționale”, a precizat Oana Țoiu, pe Facebook.

Ea a adăugat: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela, țară unde trăiește o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini românești. Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară. Misiunile diplomatice și consulare ale României din spațiul Americii Latine sunt pregătite să acorde asistență în caz de nevoie alături de misiunea permanentă a UE”.

Oana Țoiu precizează că există, de câteva ore, un proces comun de informare reciprocă și asistență consulară între țările membre UE. Ea subliniază și faptul că Uniunea Europeană și România nu l-au recunoscut pe Nicolas Maduro drept președinte legitim al Venezuelei.

„Ne pronunțăm pentru reținere și responsabilitate din partea autorităților și susținem inițierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la democrație, un deziderat constant exprimat de cetățenii venezueleni. Lidera opoziției venezuelene şi recenta laureată a premiului Nobel pentru pace, María Corina Machado, a fost forțată de regimul Maduro să trăiască în clandestinitate pentru că acestui dictator i-a fost teamă de democratie, de voința venezuelenilor, însa regimurile brutale nu pot continua la nesfârșit”, a spus ea.

Ambasadorul României în SUA susține intervenția din Venezuela

O reacție a fost oferită și de Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

„Când un regim își ține poporul ostatic prin frică, foame și represiune, nu mai vorbim despre ”politică”, ci despre dreptul oamenilor la libertate. De aceea, susțin intervenția Statelor Unite în Venezuela: un sprijin legitim pentru cetățenii care cer alegeri reale, drepturi și demnitate, împotriva unui regim tiranic. Românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un dictator. Regimul Ceaușescu a fost ilegitim nu doar prin alegeri falsificate, ci prin violență, cenzură și umilirea sistematică a oamenilor. Venezuela merită același lucru pe care ni l-am dorit și noi: sfârșitul dictaturii și începutul unei vieți normale, în libertate”, a precizat Andrei Muraru.

Marcel Ciolacu spune că Maduro nu mai reprezintă voința liber exprimată a cetățenilor săi

Fostul premier Marcel Ciolacu, actual președinte al Consiliului Județean Buzău, a precizat că regimul de la Caracas „și-a pierdut legitimitatea democratică”.

„Intervenția Statelor Unite ale Americii în Venezuela trebuie privită în contextul unui regim care și-a pierdut legitimitatea democratică. Pozițiile exprimate de partenerii europeni confirmă faptul că Nicolás Maduro nu mai reprezintă voința liber exprimată a cetățenilor săi. SUA, alături de Uniunea Europeană, își asumă un rol esențial în susținerea unei tranziții pașnice și a respectării principiilor dreptului internațional, obiective care rămân fundamentale pentru stabilitate”, a precizat Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Reacția senatorului Cristian Ghinea: „Doar Ponta sau Simion să nu fii acum”

Senatorul USR Cristian Ghinea spune că opoziția din Venezuela este una „eroică” luptând contra unui „regim suveranist cretin și falimentar”.

„România, și întreaga UE, nu recunosc pe Maduro ca președinte, ci pe ăla de a candidat contra lui. Maduro a fraudat masiv și dovedit, de unde si premiul Nobel pentru Corina Machado, liberală de-a noastră, care a demonstrat frauda (rețea de zeci de mii de voluntari care au păstrat procesele verbale originale arătând că Maduro a pierdut). Noi la oamenii ăștia trebuie să ne gândim, la eroii care luptă de ani buni contra unui regim suveranist cretin și falimentar”, a precizat Cristian Ghinea, pe Facebook.

El a adăugat: „Cabala comunisto-suveranistă (Rusia, Republica Populară Chineză, Columbia et co) care se dă cu c… de pământ că „ONU ONU” sunt fix ăia care au făcut ONU inoperabil în singura invazie pentru teritorii din secolul ăsta, în Ucraina”.

Senatorul USR îi atacă pe Victor Ponta și pe George Simion.

„Altfel, doar Ponta sau Simion să nu fii acum: după ce te-ai agitat atât să te mufezi la bucile lui Trump, se scoală ăsta cu fața la cearceaf în direcția greșită și face chestii neoconservatoare, regime change și din astea”, a mai spus Ghinea.

Victor Ponta – atacuri la adresa Uniunii Europene

Situația din Venezuela a fost comentată și de parlamentarul Victor Ponta care spune că: „Donald Trump a anunțat și și-a asumat ceea ce urma să facă în Venezuela – și a pus în practică. Realpolitik”.

Fostul premier spune că România a fost, după 2014, un adevărat „poligon de încercare”.

„Politica internațională a fost întotdeauna despre putere, interes național, ambiții politice, ”pești mari și pești mici”. După Al Doilea Război Mondial, SUA și Europa au schimbat aceste reguli și au promovat, cel puțin într-o anumită măsură, valorile și principiile. Astfel am avut parte și noi, românii, de democrație, de domnia legii și de drepturi fundamentale. Din păcate, în ultimii ani, liderii europeni și americani (mai ales cei democrați) au devenit simpli promotori ai ipocriziei și ai dublei măsuri. România a fost, după 2014, și este și astăzi, un adevărat poligon de încercare pentru tot ceea ce este mai nociv în acest sistem al ipocriziei. Continuând să vorbească public despre principii, în realitate au abandonat complet aceste valori și și-au urmărit doar interese egoiste și politici profund iraționale, contrare naturii umane și intereselor naționale legitime”, a spus Ponta, pe Facebook.

El susține că „administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie” pentru că „își anunță prioritățile și interesele și le pune în practică în mod deschis și decisiv”.

Ponta aduce, în continuare, atacuri la adresa conducerii Uniunii Europene.

„Uniunea Europeană se află încă sub dominația unei oligarhii politice care are ca singură ”valoare” ipocrizia și dubla măsură. Iar România, mai mult decât orice altă țară din Europa, este condusă de o rețea de ipocriți care enunță sloganuri pompoase, îneacă țara în propagandă, manipulează și controlează prin ONG-uri și ”mișcări civice”, dar urmăresc interese egoiste și mioape, care le umplu lor și patronilor lor buzunarele, sărăcind românii și blocând orice tentativă de dezvoltare națională. Nu-mi mai fac iluzii că voi prinde o Românie și o Europă care să revină la principii și valori, dar mă lupt măcar să scăpăm de rețeaua de ipocrizie care ne-a capturat țara și ne controlează viețile și destinul. Și mă lupt să văd că și România poate avea din nou lideri politici capabili să apere interesul național legitim”, a conchis el.

Diana Șoșoacă spune că SUA și-a arogat rolul de „jandarm internațional”

Europarlamentara Diana Iovanovici-Șoșoacă, președinta S.O.S. România a „solicitat” Statelor Unite ale Americii „să oprească escaladarea militară și să aleagă calea păcii”.

„Regretăm faptul că Statele Unite ale Americii par să se fi îndepărtat, în acest context, de proiectul susținerii păcii, al respectării statelor independente și al neintervenției în politica internă a altor națiuni. Sperăm că SUA vor reveni la o politică externă orientată către dialog, cooperare și respectarea suveranității tuturor statelor, indiferent de interesele economice sau strategice legate de resurse”, a spus Șoșoacă, într-un comunicat de presă.

S.O.S. România a mai „solicitat” administrației Donald Trump „eliberarea de îndată a președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale și repatrierea lor în Venezuela”.

„Considerăm că nicio putere nu are dreptul să își aroge rolul de ”jandarm internațional” și să intervină militar sau coercitiv în treburile interne ale altor state”, a mai susținut președinta S.O.S. România.

