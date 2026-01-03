Ilie Bolojan: „România va fi în linia poziției Uniunii Europene”

Prin vocea premierului Ilie Bolojan, România se aliniază poziției Uniunii Europene, care solicită o tranziție pașnică și democratică în Venezuela, subliniind necesitatea respectării dreptului internațional și a Cartei ONU.

Până sâmbătă seara, Nicușor Dan, președintele României, nu a transmis nimic oficial despre intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela.

„Chiar dacă este la o distanță destul de mare de România, sigur, ca țară, ne uităm cu atenție la ceea ce se întâmplă în America de Sud, în Venezuela, o țară a cărei conducere nu a fost recunoscută de comunitatea internațională, și nici de România, în urma alegerilor care au fost apreciate ca fiind falsificate anul trecut. România nu are ambasadă în Caracas. Puținii cetățeni români pe care îi avem acolo sunt gestionați prin reprezentanța Uniunii Europene și cel puțin, în această situație, ne uităm (…) sperând că se va găsi o formulă de tranziție, către un regim care să aibă o validare democratică și o soluție pentru a evita conflictele inclusiv în Venezuela”, a precizat Ilie Bolojan, la Digi24.

Întrebat dacă mișcarea Statelor Unite respectă legile internaționale, Bolojan a răspuns: „E o operațiune specială care nu este uzuală, dar oamenii din Venezuela sper să fie în situația în care vor reuși să-și stabilească o conducere stabilă și să revină la un sistem democratic”.

Premierul a mai precizat că „România va fi în linia poziției Uniunii Europene” și că, în acest moment, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) „se consultă în așa fel încât să existe poziții unitare”.

De asemenea, până în momentul de față MAE nu are informații că ar fi probleme cu cetățeni români în Venezuela.

Șefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a precizat că monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela şi chiar dacă îl consideră pe Nicolas Maduro un preşedinte ilegitim, face apel la reţinere şi la respectarea principiilor dreptului internaţional.

„UE a afirmat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate şi a susţinut o tranziţie paşnică. În orice circumstanţe, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reţinere”, a scris Kaja Kallas într-o postare pe X.

Oana Țoiu susține „revenirea la democrație”

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a precizat sâmbătă seara că România este în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană pe situația din Venezuela.

„Am discutat astăzi alinierea pentru o declarație comună în pregătirea consiliului de securitate ONU. Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor șansa la un viitor bun în prosperitate dar este și o decizie care ne aduce la masa discuțiilor diplomatice pentru a reafirma și a proteja regulile internaționale”, a precizat Oana Țoiu, pe Facebook.

Ea a adăugat: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela, țară unde trăiește o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini românești. Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară. Misiunile diplomatice și consulare ale României din spațiul Americii Latine sunt pregătite să acorde asistență în caz de nevoie alături de misiunea permanentă a UE”.

Oana Țoiu precizează că există, de câteva ore, un proces comun de informare reciprocă și asistență consulară între țările membre UE. Ea subliniază și faptul că Uniunea Europeană și România nu l-au recunoscut pe Nicolas Maduro drept președinte legitim al Venezuelei.

„Ne pronunțăm pentru reținere și responsabilitate din partea autorităților și susținem inițierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la democrație, un deziderat constant exprimat de cetățenii venezueleni. Lidera opoziției venezuelene şi recenta laureată a premiului Nobel pentru pace, María Corina Machado, a fost forțată de regimul Maduro să trăiască în clandestinitate pentru că acestui dictator i-a fost teamă de democratie, de voința venezuelenilor, însa regimurile brutale nu pot continua la nesfârșit”, a spus ea.

Ambasadorul României în SUA susține intervenția din Venezuela

O reacție a fost oferită și de Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

„Când un regim își ține poporul ostatic prin frică, foame și represiune, nu mai vorbim despre ”politică”, ci despre dreptul oamenilor la libertate. De aceea, susțin intervenția Statelor Unite în Venezuela: un sprijin legitim pentru cetățenii care cer alegeri reale, drepturi și demnitate, împotriva unui regim tiranic. Românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un dictator. Regimul Ceaușescu a fost ilegitim nu doar prin alegeri falsificate, ci prin violență, cenzură și umilirea sistematică a oamenilor. Venezuela merită același lucru pe care ni l-am dorit și noi: sfârșitul dictaturii și începutul unei vieți normale, în libertate”, a precizat Andrei Muraru.

Marcel Ciolacu spune că Maduro nu mai reprezintă voința liber exprimată a cetățenilor săi

Fostul premier Marcel Ciolacu, actual președinte al Consiliului Județean Buzău, a precizat că regimul de la Caracas „și-a pierdut legitimitatea democratică”.

„Intervenția Statelor Unite ale Americii în Venezuela trebuie privită în contextul unui regim care și-a pierdut legitimitatea democratică. Pozițiile exprimate de partenerii europeni confirmă faptul că Nicolás Maduro nu mai reprezintă voința liber exprimată a cetățenilor săi. SUA, alături de Uniunea Europeană, își asumă un rol esențial în susținerea unei tranziții pașnice și a respectării principiilor dreptului internațional, obiective care rămân fundamentale pentru stabilitate”, a precizat Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Reacția senatorului Cristian Ghinea: „Doar Ponta sau Simion să nu fii acum”

Senatorul USR Cristian Ghinea spune că opoziția din Venezuela este una „eroică” luptând contra unui „regim suveranist cretin și falimentar”.

„România, și întreaga UE, nu recunosc pe Maduro ca președinte, ci pe ăla de a candidat contra lui. Maduro a fraudat masiv și dovedit, de unde si premiul Nobel pentru Corina Machado, liberală de-a noastră, care a demonstrat frauda (rețea de zeci de mii de voluntari care au păstrat procesele verbale originale arătând că Maduro a pierdut). Noi la oamenii ăștia trebuie să ne gândim, la eroii care luptă de ani buni contra unui regim suveranist cretin și falimentar”, a precizat Cristian Ghinea, pe Facebook.

El a adăugat: „Cabala comunisto-suveranistă (Rusia, Republica Populară Chineză, Columbia et co) care se dă cu c… de pământ că „ONU ONU” sunt fix ăia care au făcut ONU inoperabil în singura invazie pentru teritorii din secolul ăsta, în Ucraina”.

Senatorul USR îi atacă pe Victor Ponta și pe George Simion.

„Altfel, doar Ponta sau Simion să nu fii acum: după ce te-ai agitat atât să te mufezi la bucile lui Trump, se scoală ăsta cu fața la cearceaf în direcția greșită și face chestii neoconservatoare, regime change și din astea”, a mai spus Ghinea.

Victor Ponta – atacuri la adresa Uniunii Europene

Situația din Venezuela a fost comentată și de parlamentarul Victor Ponta care spune că: „Donald Trump a anunțat și și-a asumat ceea ce urma să facă în Venezuela – și a pus în practică. Realpolitik”.

Fostul premier spune că România a fost, după 2014, un adevărat „poligon de încercare”.

„Politica internațională a fost întotdeauna despre putere, interes național, ambiții politice, ”pești mari și pești mici”. După Al Doilea Război Mondial, SUA și Europa au schimbat aceste reguli și au promovat, cel puțin într-o anumită măsură, valorile și principiile. Astfel am avut parte și noi, românii, de democrație, de domnia legii și de drepturi fundamentale. Din păcate, în ultimii ani, liderii europeni și americani (mai ales cei democrați) au devenit simpli promotori ai ipocriziei și ai dublei măsuri. România a fost, după 2014, și este și astăzi, un adevărat poligon de încercare pentru tot ceea ce este mai nociv în acest sistem al ipocriziei. Continuând să vorbească public despre principii, în realitate au abandonat complet aceste valori și și-au urmărit doar interese egoiste și politici profund iraționale, contrare naturii umane și intereselor naționale legitime”, a spus Ponta, pe Facebook.

El susține că „administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie” pentru că „își anunță prioritățile și interesele și le pune în practică în mod deschis și decisiv”.

Ponta aduce, în continuare, atacuri la adresa conducerii Uniunii Europene.

„Uniunea Europeană se află încă sub dominația unei oligarhii politice care are ca singură ”valoare” ipocrizia și dubla măsură. Iar România, mai mult decât orice altă țară din Europa, este condusă de o rețea de ipocriți care enunță sloganuri pompoase, îneacă țara în propagandă, manipulează și controlează prin ONG-uri și ”mișcări civice”, dar urmăresc interese egoiste și mioape, care le umplu lor și patronilor lor buzunarele, sărăcind românii și blocând orice tentativă de dezvoltare națională. Nu-mi mai fac iluzii că voi prinde o Românie și o Europă care să revină la principii și valori, dar mă lupt măcar să scăpăm de rețeaua de ipocrizie care ne-a capturat țara și ne controlează viețile și destinul. Și mă lupt să văd că și România poate avea din nou lideri politici capabili să apere interesul național legitim”, a conchis el.

Diana Șoșoacă spune că SUA și-a arogat rolul de „jandarm internațional”

Europarlamentara Diana Iovanovici-Șoșoacă, președinta S.O.S. România a „solicitat” Statelor Unite ale Americii „să oprească escaladarea militară și să aleagă calea păcii”.

„Regretăm faptul că Statele Unite ale Americii par să se fi îndepărtat, în acest context, de proiectul susținerii păcii, al respectării statelor independente și al neintervenției în politica internă a altor națiuni. Sperăm că SUA vor reveni la o politică externă orientată către dialog, cooperare și respectarea suveranității tuturor statelor, indiferent de interesele economice sau strategice legate de resurse”, a spus Șoșoacă, într-un comunicat de presă.

S.O.S. România a mai „solicitat” administrației Donald Trump „eliberarea de îndată a președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale și repatrierea lor în Venezuela”.

„Considerăm că nicio putere nu are dreptul să își aroge rolul de ”jandarm internațional” și să intervină militar sau coercitiv în treburile interne ale altor state”, a mai susținut președinta S.O.S. România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
Elle.ro
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
gsp
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
GSP.RO
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
GSP.RO
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

ANM anunță 15 grade de Bobotează: vreme neașteptat de caldă în unele regiuni
Știri România 21:29
ANM anunță 15 grade de Bobotează: vreme neașteptat de caldă în unele regiuni
Câți bani trebuie să câștige un român în 2026 pentru un trai decent
Știri România 19:59
Câți bani trebuie să câștige un român în 2026 pentru un trai decent
Parteneri
Lovitură fulger a SUA la Caracas: cum a fost „decapitat” regimul Maduro într-o jumătate de oră
Adevarul.ro
Lovitură fulger a SUA la Caracas: cum a fost „decapitat” regimul Maduro într-o jumătate de oră
Ca-n filme! Cum a deturnat Giovanni Becali avionul către Rusia la transferul lui Pancu și Florentin Petre: „Puteau să tragă cu racheta”
Fanatik.ro
Ca-n filme! Cum a deturnat Giovanni Becali avionul către Rusia la transferul lui Pancu și Florentin Petre: „Puteau să tragă cu racheta”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
Elle.ro
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Cum au apărut Adina Alberts și Viorel Cataramă la petrecerea de Anul Nou. Soția omului de afaceri a îmbrăcat o rochie strălucitoare
Stiri Mondene 16:55
Cum au apărut Adina Alberts și Viorel Cataramă la petrecerea de Anul Nou. Soția omului de afaceri a îmbrăcat o rochie strălucitoare
Ce a pățit Jorge în vacanța în Thailanda: „Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră”
Stiri Mondene 15:32
Ce a pățit Jorge în vacanța în Thailanda: „Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Un tânăr a supravieţuit în clubul groazei din Elveţia după ce şi-a pus mâna pe cruciuliţă: focul l-a ocolit
ObservatorNews.ro
Un tânăr a supravieţuit în clubul groazei din Elveţia după ce şi-a pus mâna pe cruciuliţă: focul l-a ocolit
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Stadionul-SF din Venezuela pentru care Maduro a investit masiv timp de 10 ani » 40.000 de locuri: destinat unui alt sport, NU fotbalului
GSP.ro
Stadionul-SF din Venezuela pentru care Maduro a investit masiv timp de 10 ani » 40.000 de locuri: destinat unui alt sport, NU fotbalului
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
GSP.ro
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
Parteneri
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Mediafax.ro
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 20:22
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului. Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului. Exclusiv
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026