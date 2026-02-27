Polițistul, în vârstă de 31 de ani, era angajat la Poliția Metropolitană, dar conducea și afacerea „The Coffee Cycle”, o cafenea aflată într-un magazin de biciclete în Storrington, din West Sussex, potrivit Metro.

În aprilie 2024, în timp ce era suspendat din funcție, acesta a încercat să înregistreze activitatea cafenelei drept interes de afaceri. Cererea sa a fost respinsă, iar polițistul nu a făcut apel. Cu toate acestea, el a continuat să lucreze la cafenea.

Comisia de disciplină a stabilit că fapta constituie abatere gravă, iar acesta a fost inclus pe lista persoanelor cărora le este interzis să lucreze în poliție.

„Aceasta nu a fost doar o simplă activitate de voluntariat, ci o afacere în toată regula și în plină expansiune, susținută prin constituirea unei societăți comerciale, acordarea unui împrumut de către director și angajarea de personal”, a precizat comandantul Andy Brittain pentru publicația citată.

De asemenea, polițistul a fost activ pe rețelele sociale promovând această afacere.

„Conducerea unei afaceri, fie pentru câștig financiar sau nu, în timp ce ești suspendat cu plata integrală, aduce prejudicii imaginii poliției și, în special, Serviciul de Poliție Metropolitană. Membrii publicului nu ar trebui să se aștepte ca ofițerii de poliție să acționeze astfel”, a mai adăugat comandantul poliției.

