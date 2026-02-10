Peste 100 de case evacuate din cauza capcanelor

Ian Claughton, în vârstă de 60 de ani, a instalat aceste dispozitive pentru a-și proteja afacerea ilegală cu droguri de eventualii intruși, relatează publicația Metro. În mai 2024, polițiștii care percheziționau locuințele bărbatului și ale fostei sale soții într-o localitate din comitatul South Yorkshire, din Anglia, au fost nevoiți să evacueze peste 100 de case din cauza pericolelor descoperite.

Într-una dintre casele inculpatului, poliția a descoperit un fir de pescuit întins la nivelul genunchiului, conectat la un conector electric și un acumulator. Alte dispozitive includeau artificii introduse în țevi de plastic, sigilate cu spumă și conectate la fire și un arc elicoidal.

În cadrul perchezițiilor, au mai fost descoperite un pistol cu spray lacrimogen ascuns în spatele unui frigider, două puști cu aer comprimat de mare putere, o arbaletă și 27.000 de lire sterline cusute într-o canapea. În plus, în două dintre locuințe au fost găsite plante de cannabis, unele cultivate în corturi amplasate în încăperi secrete.

În timpul perchezițiilor, au fost găsite și un aruncător de flăcări artizanal, cantități mari de canabis, amfetamine și bani.

Inculpatul chiar s-a filmat, în trecut, în timp ce a folosit aruncătorul de flăcări artizanal.

Bărbatul a fost condamnat la 7 ani de închisoare

Marți, 10 februarie, Ian Claughton a fost condamnat la șapte ani de închisoare de către o instanță din Sheffield. De asemenea, fosta sa soție, Lesley Claughton, în vârstă de 59 de ani, a primit o pedeapsă de 21 de luni de închisoare cu suspendare pentru doi ani, potrivit publicației citate.

Procurorul Helen Chapman a explicat, în timpul procesului, că: „Dacă vă gândiți că acest caz seamănă puțin cu filmul «Singur Acasă», aveți dreptate. De fapt, acesta este exact lucrul la care Ian Claughton a spus că se gândea când a vorbit cu poliția despre aceste dispozitive”.

Și ofițerul superior de investigații, detectivul Al Burns, de la Unitatea regională pentru combaterea crimei organizate din Yorkshire și Humber, a spus că inculpatul s-a inspirat de la Kevin, personajul interpretat de Macaulay Culkin în filmul „Singur acasă”.

„Ian Claughton este o persoană care a fost în mod evident implicată într-o măsură foarte semnificativă în infracțiuni legate de droguri. Se pare că a dezvoltat o mentalitate de asediu care l-a determinat să ia măsuri neobișnuite și elaborate pentru a-și apăra casa și conținutul ilegal de potențialii intruși, inspirându-se din personajul interpretat de Macaulay Culkin în popularul film de Crăciun Home Alone”, a spus acesta.

