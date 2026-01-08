Andrei și Marian, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, au intervenit rapid.

„În interiorul mașinii se afla o femeie în pericol iminent”, au declarat surse oficiale. Cei doi agenți au intrat în apă fără să ezite, reușind să o salveze.

Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru îngrijiri. Polițiștii au demonstrat curaj și profesionalism, oferind un exemplu de dedicare.

