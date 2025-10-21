Donald Trump a declarat săptămâna trecută că intenţionează să se întâlnească cu Vladimir Putin la Budapesta, într-o nouă încercare de a media încheierea războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Liderul de la Kremlin are puține opțiuni de a ajunge la Budapesta, iar una dintre ele trece prin Polonia.

„Nu pot garanta că o instanţă poloneză independentă nu va ordona Guvernului să escorteze un astfel de avion pentru a-l preda pe suspect instanţei de la Haga”, a declarat ministrul de externe Radoslaw Sikorski într-o intervenție la Radio Rodzina.

Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis un mandat de arestare împotriva lui Putin pentru deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina. Rusia nu recunoaşte jurisdicţia CPI şi neagă acuzaţiile.

Mandatul CPI obligă statele membre ale Curţii să îl aresteze pe Putin dacă acesta pune piciorul pe teritoriul lor.

„Prin urmare, dacă acest summit va avea loc, sperăm cu participarea victimei agresiunii, avionul va folosi o rută diferită”, a subliniat Sikorski.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban menţine relaţii mai calde cu Rusia decât alte state membre UE. El a declarat că va asigura intrarea lui Putin în Ungaria pentru summit şi întoarcerea sa acasă.

Pentru a evita să zboare peste Ucraina, delegaţia Rusiei ar trebui să traverseze spaţiul aerian al cel puţin unui stat membru al UE. Toate statele membre UE sunt membre ale CPI, în timp ce Ungaria este în proces de ieşire.

În schimb, Bulgaria este pregătită să-și deschidă spațiul aerian pentru avionul lui Vladimir Putin, dacă acest lucru ar putea contribui la asigurarea păcii în Ucraina. Cu toate acestea, Bulgaria încă nu a primit nicio solicitare de tranzit aerian din partea Rusiei.