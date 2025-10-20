„Dacă se depun eforturi pentru a obține pacea, dacă condiția pentru aceasta este să existe o întâlnire, atunci cel mai logic lucru este ca o întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil”, a spus Georgiev în fața presei.

În același timp, Georg Georgiev a confirmat că Bulgaria va sprijini cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni pregătit de UE împotriva Rusiei, care urmează să fie adoptat la sfârșitul acestei săptămâni. „Speranța noastră rămâne că ne apropiem de o pace durabilă în Ucraina, deși partea rusă continuă să manifeste ostilitate și refuză să depună orice efort semnificativ”, a subliniat ministrul bulgar.

Potrivit lui Georgiev, acesta este motivul pentru care așteptările cu privire la o posibilă întâlnire Trump-Putin sunt atât de mari.

Georgiev a subliniat, de asemenea, rolul Bulgariei în sprijinirea Ucrainei, atât din punct de vedere militar, cât și tehnic. El a menționat participarea Sofiei la inițiativa Safe Skies, zidul dronelor și desfășurarea infrastructurii menite să consolideze securitatea în regiunea Mării Negre, o zonă afectată direct de agresiunea militară rusă în Ucraina.

Întrebat despre flota-fantomă de petroliere rusești care operează inclusiv în Marea Neagră, șeful diplomației bulgare a declarat: „Activitatea rusă în această direcție este semnificativă. Lucrăm cu România și Turcia prin intermediul grupului nostru de deminare, iar toate mișcările din această zonă sunt sub supraveghere sporită”.

