„Dacă se depun eforturi pentru a obține pacea, dacă condiția pentru aceasta este să existe o întâlnire, atunci cel mai logic lucru este ca o întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil”, a spus Georgiev în fața presei.

În același timp, Georg Georgiev a confirmat că Bulgaria va sprijini cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni pregătit de UE împotriva Rusiei, care urmează să fie adoptat la sfârșitul acestei săptămâni. „Speranța noastră rămâne că ne apropiem de o pace durabilă în Ucraina, deși partea rusă continuă să manifeste ostilitate și refuză să depună orice efort semnificativ”, a subliniat ministrul bulgar.

Potrivit lui Georgiev, acesta este motivul pentru care așteptările cu privire la o posibilă întâlnire Trump-Putin sunt atât de mari.

Georgiev a subliniat, de asemenea, rolul Bulgariei în sprijinirea Ucrainei, atât din punct de vedere militar, cât și tehnic. El a menționat participarea Sofiei la inițiativa Safe Skies, zidul dronelor și desfășurarea infrastructurii menite să consolideze securitatea în regiunea Mării Negre, o zonă afectată direct de agresiunea militară rusă în Ucraina.

Întrebat despre flota-fantomă de petroliere rusești care operează inclusiv în Marea Neagră, șeful diplomației bulgare a declarat: „Activitatea rusă în această direcție este semnificativă. Lucrăm cu România și Turcia prin intermediul grupului nostru de deminare, iar toate mișcările din această zonă sunt sub supraveghere sporită”.

Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie
