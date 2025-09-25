Varșovia intenționează să modifice legea privind desfășurările militare în străinătate. Scopul este de a oferi forțelor armate poloneze mai multă flexibilitate în a răspunde amenințărilor, în special în ceea ce privește dronele rusești care zboară deasupra Ucrainei.

Proiectul de lege, propus de Ministerul Apărării în iunie, urmează să fie procesat rapid. Acesta vizează eliminarea necesității aprobării NATO, UE și a țării străine pentru operațiunile forțelor poloneze.

În 2022, cu o zi înainte de invazia Rusiei în Ucraina, guvernul PiS a modificat legea existentă. Noile prevederi impuneau aprobarea NATO, UE și a țării gazdă pentru operațiunile militare poloneze în străinătate.

Această schimbare a fost ulterior criticată de Comisia pentru investigarea influenței rusești. Comisia a susținut că modificarea „a privat Varșovia de dreptul de a acționa independent împotriva dronelor care traversează din Ucraina sau Belarus”.

Actuala coaliție de guvernământ dorește să elimine aceste limitări. Principiul propus este „trage mai întâi, întreabă mai târziu”, oferind armatei poloneze o capacitate de reacție mai rapidă.

În septembrie, Polonia a doborât drone rusești suspectate că au intrat în spațiul său aerian. A fost prima dată când un membru NATO a tras asupra unor mijloace rusești în timpul conflictului din Ucraina.

