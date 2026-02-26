Probleme tehnice la bord

Blocajele și scurgerile au devenit o problemă recurentă la bord, informează publicația Sky Tg24. Sistemul de canalizare al portavionului Ford, inspirat din industria civilă a navelor de croazieră, utilizează mai puțină apă, dar nu poate face față cerințelor unui echipaj de peste 4.500 de persoane.

Defecțiunile au necesitat intervenții externe de 42 de ori din 2023, inclusiv 32 de reparații doar în 2025. „Problemele nu afectează capacitatea de luptă a navei”, a declarat Marina SUA, reiterând că defecțiunile nu au un impact operațional.

Marinarii de pe portavionul american USS Gerald R. Ford, aflați pe mare de peste 240 de zile, au raportat o deteriorare semnificativă a condițiilor de viață, agravată de durata excepțională a misiunii.

În trecut, spălarea cu acid a țevilor a fost folosită pentru deblocarea sistemului, însă măsurile corective nu au eliminat complet problema. Wall Street Journal a confirmat existența acestor defecțiuni, în ciuda poziției oficiale a autorităților militare privind operaționalitatea navei.

Portavionul a plecat din Grecia și se îndreaptă spre Orientul Mijlociu

USS Gerald R. Ford a petrecut patru zile la baza Souda. Acesta a plecat joi dimineață de la baza navală NATO reluându-și traseul spre portul Haifa, Israel, unde este așteptat să ajungă vineri, 27 februarie. Nava va opera alături de portavionul Abraham Lincoln, deja prezent în Orientul Mijlociu, ca parte a intensificării prezenței militare americane în zonă, pe fondul tensiunilor cu Iranul.

Construit cu un cost de aproximativ 10 miliarde de lire sterline, portavionul Gerald R. Ford a intrat în serviciu în vara anului 2017. Misiunea actuală, prelungită după operațiunile din Venezuela, a fost redirecționată în Orientul Mijlociu ca răspuns la escaladarea tensiunilor regionale.

