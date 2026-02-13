Reactoare nucleare și lansare electromagnetică

USS Gerald R. Ford , cel mai avansat portavion construit vreodată, este alimentat de reactoare nucleare care generează de trei ori mai multă energie electrică decât cele ale clasei Nimitz.

🇺🇲 According to the New York Times, the world's largest aircraft carrier - USS Gerald R. Ford - along with its strike group, will be sent from the Caribbean basin to the Middle East, will be deployed there, and will participate in a potential military operation expected against… pic.twitter.com/vF3rsg5ckh — Visioner (@visionergeo) February 13, 2026

Această putere suplimentară permite folosirea sistemului EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), care înlocuiește catapultele cu abur cu un sistem electromagnetic. Avioanele pot fi lansate mai rapid, cu încărcături mai grele și mai mult combustibil, ceea ce le crește raza de acțiune și capacitatea de luptă.

4.600 de oameni la bord și tehnologii de ultimă generație

Portavionul are un echipaj de aproape 4.600 de persoane, inclusiv piloți și personal tehnic, cu aproximativ 20% mai puțin decât navele din generația precedentă.

The aircraft carrier U.S.S. Gerald R. Ford and its escort ships deployed to the Caribbean will be sent to the Middle East and are not expected to return to their home ports until late April or early May, the New York Times reported, citing U.S. officials. pic.twitter.com/O0rlsGKFw5 — Open Source Intel (@Osint613) February 13, 2026

Are 11 lifturi electromagnetice pentru muniție, un sistem avansat de prindere a aeronavelor la aterizare și o punte de zbor mai largă. „Insula”, suprastructura navei, este mai mică și amplasată mai în spate, pentru a permite manevre mai eficiente ale avioanelor.

La începutul lunii februarie, USS Gerald R. Ford, nava de război, care a costat peste 13 miliarde de dolari, anunțase probleme majore la sistemul de instalații sanitare.

Ce avioane transportă

Principala forță aeriană de la bord o reprezintă avioanele F/A-18, capabile să transporte rachete aer-aer, aer-sol și antinavă, dar și bombe ghidate laser. Autonomia maximă de luptă este de aproximativ 2.011 kilometri.

La bord se mai află aeronave de bruiaj electronic, avioane de avertizare timpurie, aparate cargo și elicoptere. În viitor, nava ar putea opera și cu avionul stealth F-35C.

De ce pleacă spre Orientul Mijlociu

Desfășurarea are loc în timp ce președintele SUA, Donald Trump, continuă presiunile asupra Iranului pentru un nou acord nuclear. Potrivit sursei citate, echipajul navei a fost informat despre ordinul de plecare joi, iar grupul de atac al portavionului se va alătura forțelor deja prezente în regiune.

Miercuri, 11 februarie, Benjamin Netanyahu a ajuns la Washington pentru a discuta cu Trump pe tema negocierilor începute între Statele Unite și Iran. Plecarea portavionului Gerald R. Ford este văzută ca un semnal militar puternic, într-un moment în care Washingtonul avertizează că este pregătit pentru o eventuală escaladare dacă negocierile eșuează. La finalul lunii ianuarie, Trump anunța că analizează o serie de opțiuni cu privire la Iran, inclusiv atacuri ţintite asupra regimului islamic de la Teheran și a structurilor sale de securitate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE