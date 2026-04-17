Vizitele vor avea loc în grupuri de câte 20 de persoane, pentru a permite o experiență organizată și ghidată iar programul pentru luna aprilie este stabilit astfel:

vinerea între orele 15.00 și 20.00

sâmbăta între 10.00 și 18.00

Primele grupuri au fost programate chiar în această săptămână, începând cu ora 15.00. Accesul se face doar pe bază de înscriere prealabilă, iar tururile sunt realizate cu ajutorul ghizilor de la proiectul „Bucureștiul Povestit”, care s-au ocupat deja de primele înscrieri.

Din luna mai, programul se schimbă:

vizitatorii vor putea intra sâmbăta între 12.00 și 20.:00

duminica între 10.00 și 16.00

Începând cu 25 aprilie, tururile vor fi susținute și de studenți voluntari de la Facultatea de Istorie a Universitatea din București. Pe viitor, autoritățile anunță că li se vor alătura și alți ghizi profesioniști, tot pe bază de voluntariat.

Clădire cu istorie de peste un secol

Sediul Primăriei Capitalei se află pe Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, vizavi de Parcul Cișmigiu, și are o istorie de peste 100 de ani. Construcția a început în 1906 și a fost finalizată în 1910, pe un teren cunoscut în trecut drept „Maidanul lui Duca”. Inițial, clădirea a fost Palatul Ministerului Lucrărilor Publice.

De-a lungul timpului, imobilul a trecut prin momente dificile după ce a fost ocupat de armata germană în timpul Primului Război Mondial și a suferit avarii în urma bombardamentelor din cel de-Al Doilea Război Mondial. Ulterior, clădirea a fost restaurată și extinsă, devenind unul dintre monumentele istorice importante ale Capitalei.

Accesul publicului în interiorul Primăriei vine ca parte a unui proiect de apropiere a instituției de cetățeni, dar și ca o ocazie de a descoperi istoria unei clădiri emblematice din București.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE