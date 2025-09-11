Filmarea a fost realizată din interiorul unei clădiri de la Utah Valley University (UVU), chiar în spatele cortului unde Kirk ținea discursul, și i-a surprins cei 3.000 de participanți la evenimentul său aruncându-se la pământ, după ce glonțul asasinului a fost tras.

Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 10, 2025

Dar deasupra mulțimii, pe o clădire aflată peste curtea interioară, o siluetă întunecată părea să se fi ridicat și să se miște pe acoperiș.

O altă filmare, care părea să fi fost realizată tot în campusul Utah Valley University și care a fost făcută înainte de împușcături, arăta o siluetă întunecată întinsă pe acoperișul de unde a tras atacatorul, în timp ce oameni din apropiere se întrebau cu voce tare ce văd.

Participant la UVU: E cineva chiar acolo pe acoperiș

„E cineva chiar acolo pe acoperiș. A alergat de acolo, a intrat în fugă, acum e chiar acolo”, a spus o persoană.

Câteva momente mai târziu, Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timp ce răspundea la o întrebare despre atacurile armate comise de persoane transgender în America.

O înregistrare video surprinsă de participanți aflați mai aproape de cortul lui Kirk îl arătau pe cunoscutul comentator conservator prăbușindu-se inert pe scaun, în timp ce sângele îi șiroia din gât.

A căzut la pământ și a fost imediat ajutat de echipa sa de securitate, care l-a evacuat rapid din campus. A fost declarat mort de către echipa sa la scurt timp după aceea.

🚨#BREAKING: New video shows the suspect who shot and killed Charlie Kirk, laying prone on the roof of Losee Center at UVU moments before the shooting. pic.twitter.com/fv1tFqixrv — Strict Signal (@strictsignal) September 10, 2025

În timp ce haosul se instala, dispecerii de urgență încercau să localizeze posibilul suspect. Până acum, două persoane au fost reținute, dar ambele au fost ulterior eliberate de autorități.

„UVU raportează o persoană împușcată, nu se știe unde s-a dus atacatorul”, a spus un dispecer într-un clip audio obținut de TMZ.

„Câte persoane rănite avem?”, a întrebat un dispecer. „Doar o persoană”, a venit răspunsul.

Ce se știe despre suspectul care l-a ucis pe Charlie Kirk

Dispecerii au descris suspectul ca fiind o persoană îmbrăcată în blugi, un tricou negru și o vestă neagră – fără a menționa vârsta sau sexul.

Din primele informații, persoana era înarmată cu o pușcă lungă și stătea urcată pe o clădire aflată la est de biblioteca universității.

Charlie Kirk, fondator al organizației conservatoare non-profit Turning Point USA, era cel mai cunoscut pentru dezbaterile sale „Prove Me Wrong”, organizate în campusuri universitare, unde membrii comunității îi puteau contesta opiniile.

Se afla chiar în mijlocul unei astfel de dezbateri, parte a The American Comeback Tour, atunci când a fost ucis.

Charlie Kirk era căsătorit cu Erika Frantzve, fosta Miss Arizona, și aveau împreună doi copii mici.

Cine era Charlie Kirk, aliatul lui Donald Trump

Kirk a devenit o figură națională ca influencer conservator și ca fondator al Turning Point USA, o organizație care promovează politica conservatoare în campusurile de licee și universități.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost văzut frecvent la Casa Albă în timpul celei de-a doua administrații a lui Trump. El a fost și consilier al lui Donald Trump.

În 2024, a vorbit la Convenția Națională Republicană din Milwaukee, unde a ținut un discurs axat pe ceea ce Kirk spune că a auzit de la tinerii din SUA.

„Confirmăm că a fost împușcat și ne rugăm pentru Charlie”, a declarat Aubrey Laitsch, manager de relații publice pentru Turning Point USA.

