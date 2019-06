VIDEO | Inundațiile au făcut prăpăd în Huși. O familie a reușit în ultimul moment să-și salveze copilul și nepotul din mijlocul viiturii. «Fata a sărit gardul pentru că apa blocase poarta»

Natura s-a dezlănțuit din nou în județul Vaslui în noaptea de marți spre miercuri. Mai multe familii din municipiul Huși s-au trezit, la propriu, în mijlocul puhoaielor, după ce un pârâiaș, care în mod obișnuit este doar un fir de apă, s-a revărsat și a depășit trei metri. Viitura a fost atât de puternică încât a luat o mașină pe sus și a purtat-o câteva zeci de metri.

Mașina distrusă de viitură

Speriați, oamenii au ieșit din case și s-au salvat din calea puhoaielor care au lăsat în urmă doar disperare. Pompierii au intervenit cu motopompe, timp de peste patru ore, pentru evacuarea apei din gospodăriile care acum nu mai pot fi locuite.

«Apa blocase poarta»

Familia Berbecaru este cea mai afectată. Ambii pensionari, Luiza, 64 de ani, și Ioan, 66 de ani, au rămas fără bunuri în câteva minute, după ce pârâul Drăslăvăț a revărsat.

Ioan Berbecaru, 66 de ani, în curtea locuinței afectate

Apa le-a distrus aproape tot ce aveau în casa pe care o renovaseră, din economiile făcute din pensiile de 1.000 de lei fiecare, în urmă cu doi ani.

Când a văzut cu ce repeziciune se umple casa cu apă, Luiza Berbecaru a început să strige disperată la soț să salveze copiii. Gabriela, fata de 17 ani pe care soții Berbecaru au înfiat-o recent, după ce au avut-o în plasament, a fost prima care s-a trezit și s-a dus direct în dormitorul lui Darius, nepotul celor doi pensionari, care venise de câteva zile în vacanță din Italia, acolo unde trăiește cu părinții săi.

Luiza Berbecaru, 64 de ani, arată nivelul până la care a ajuns apa

Din cauza puhoaielor, băiatul de 13 ani a ajuns cu greu în stradă, în timp ce fata, care reușise să iasă la timp, s-a reîntors în locuință după vioara pe care o are de la ansamblul folcloric profesionist din Huși, la care activează.

”Când s-a întors, apa blocase deja poarta. Am încercat să o împing, dar nu am reușit. Atunci, fata a sărit gardul înalt de doi metri”, ne-a spus Luiza Berbecaru.

«Nu știm unde o să dormim la noapte. Probabil în garaj, în mașină»

Dacă fiica adoptivă și nepotul s-au adăpostit la un preot din zonă, soții Berbecaru au rămas în stradă și i-au așteptat, în ploaie, pe cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

Luiza Berbecaru nu știe ce se va întâmpla acum cu ea și familia ei

”Asta este dimensiunea dezastrului. Nu ne-am imaginat că poate fi așa. A mai fost, dar nu în halul ăsta. Am rămas fără nimic. Avem o vârstă, avem un copil de 17 ani, adoptat, trebuie să-l cresc. Întâmplarea face că am și nepotul la mine și, cu chiu, cu vai, i-am salvat pe amândoi. Am găsit niște haine în garaj cu care ne-am îmbrăcat. Suntem pe drumuri. Nu știm unde o să dormim la noapte. Probabil în garaj, în mașină. Copiii o să-i ducem la vecini”, a declarat, miercuri, pentru Libertatea, Luiza Berbecaru.

«O să găsim o soluție să-i ajutăm»

Primarul din Huși, Ioan Ciupilan, le-a spus familiilor afectate că va căuta soluții să le ajute.

”Am trimis o comisie la fața locului să facă o anchetă. Am fonduri la dispoziția primarului pentru astfel de situații și o să găsim o soluție să-i ajutăm. Deocamdată, nu am ce face, dar o să le acord ajutor financiar de la primărie, în temei legal”, ne-a precizat primarul Ioan Ciupilan.

Pe lângă cele două case inundate pe strada Ion Vodă cel Viteaz, alte gospodării au fost afectate de viitură în aceeași zonă, inclusiv un pod. De asemenea, alte două locuințe au fost inundate, potrivit reprezentanților ISU, la ieșirea din municipiul Huși spre Valea Prutului.

