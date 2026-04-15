Originea cuvântului „Putsch”

Puțini știu că „Putsch” este unul dintre rarele cuvinte din dialectul elvețian care a pătruns în limbile lumii, alături de termeni ca „Müesli” sau „Rösti” . Spre deosebire de acestea însă, „Putsch” nu se limitează la o simplă curiozitate lingvistică, ci este un concept politic cu o răsunet global. În dialectul din Zürich al secolului al XIX-lea, „Putsch” însemna „ciocnire” sau „impact” , o expresie care avea să devină sinonimă cu revolta violentă.

Povestea „Züriputsch”

Pe 6 septembrie 1839, la Zürich, termenul „Putsch” a căpătat o semnificație istorică. În acea dimineață, aproximativ 2.000 de țărani din Oberland, înarmați cu furci, coase și halebarde, au luat cu asalt Piața Paradeplatz. Guvernul cantonal, care se adăpostise de ore bune în clădirea Poștei, a fost luat prin surprindere. Revolta era condusă de pastorul Bernhard Hirzel (1807–1847), iar nemulțumirile răsculaților vizau constituția liberală a cantonului, care, în opinia lor, amenința poziția bisericii și tradițiile agricole.

Confruntarea s-a soldat cu 15 victime, dintre care 14 erau răsculați, iar unul membru al guvernului. Deși guvernul cantonal a fost forțat să demisioneze, această victorie a răzvrătiților s-a dovedit a fi una de scurtă durată, fără consecințe politice majore. Totuși, evenimentul, denumit „Züriputsch” , a fost intens mediatizat în presa europeană, iar termenul „putsch” a început să fie utilizat în Franța („le putsch”) și Anglia („the putsch”).

Ascensiunea unui cuvânt cu impact global

De-a lungul decadelor, „Putsch” a depășit contextul elvețian. Una dintre cele mai cunoscute utilizări ale sale a fost asociată cu tentativa eșuată a lui Adolf Hitler de a prelua puterea la München, în 1923 – eveniment cunoscut sub numele de „Puciul de la berărie” („Hitlerputsch” sau „Bierkellerputsch”).

În anii care au urmat, termenul s-a consolidat în vocabularul politic global, fiind folosit pentru a desemna loviturile de stat. De exemplu, revoltele armate din 1958 și 1961 ale unor părți din armata franceză, care încercau să mențină Algeria sub controlul Franței, au fost numite „putsch d»Alger” și „putsch des généraux” . Deși ambele tentative au eșuat, ele au contribuit la răspândirea acestui termen.

De la „impact” la concept politic

Astăzi, „Putsch” este un cuvânt bine cunoscut, folosit la nivel internațional pentru a descrie orice încercare de răsturnare violentă a unei autorități. Provenit dintr-un dialect elvețian, acest termen a pătruns în limbajul global, devenind un simbol al luptelor pentru putere care, de-a lungul istoriei, au schimbat regimuri și au redesenat hărți politice.

