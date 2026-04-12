Creștere demografică peste limitele planetei

Potrivit cercetătorilor, populația globală, care în prezent numără aproximativ 8,3 miliarde de oameni, a depășit de mult capacitatea portantă a planetei – concept ce definește numărul de indivizi pe care un ecosistem îl poate susține pe termen lung, în funcție de resursele disponibile și de rata lor de regenerare. „Pământul nu poate ține pasul cu modul în care folosim resursele. Nu poate susține nici măcar cererea de astăzi fără schimbări majore”, a declarat Bradshaw.

Studiul face distincția între capacitatea maximă de suport, care este o limită teoretică, și capacitatea optimă de suport, care ține cont de o viață sustenabilă și un standard minim de trai. În timp ce limita maximă ar fi de aproximativ 12 miliarde de oameni, cercetătorii estimează că o populație optimă pentru a asigura sustenabilitatea resurselor ar fi de doar 2,5 miliarde.

Dependența de resursele finite accentuează criza

Specialiștii subliniază că utilizarea pe scară largă a combustibililor fosili a permis omenirii să ignore pentru o vreme limitele naturale ale regenerării resurselor. Însă, ca efect secundar, această dependență a contribuit la accelerarea schimbărilor climatice și la degradarea ecosistemelor.

„Economiile de astăzi, bazate pe o creștere neîntreruptă, aparent nu recunosc constrângerile regenerative ale expansiunii susținute a populației, deoarece combustibilii fosili compensează artificial diferența”, se arată în studiu.

Populația ar putea atinge un maxim în 2060-2070

Bradshaw și echipa sa au folosit modele de creștere ecologică pentru a analiza tendințele demografice din ultimele două secole. Dacă actualul ritm de creștere continuă, populația globală ar putea atinge un vârf între 11,7 și 12,4 miliarde de oameni până la sfârșitul anilor 2060 sau 2070. Însă această creștere este departe de a fi sustenabilă.

„Populațiile mai mici, cu un consum mai scăzut, creează rezultate mai bune atât pentru oameni, cât și pentru planetă”, a explicat Bradshaw.

Interesant de menționat este că termenul „capacitate portantă”, folosit acum în ecologie, provine din industria navală a secolului al XIX-lea. Atunci, era utilizat pentru a calcula câtă marfă putea transporta o navă fără a compromite rezervele esențiale de cărbune și apă necesare funcționării sale. În mod similar, omenirea a utilizat combustibilii fosili pentru a extinde artificial capacitatea de suport a Pământului, însă acest lucru nu mai este sustenabil pe termen lung.

Efectele creșterii nesustenabile

Consecințele creșterii necontrolate a consumului și a populației sunt deja vizibile. În ianuarie 2026, Organizația Națiunilor Unite a avertizat cu privire la o criză globală a apei, în urma secătuirii resurselor naturale. Populațiile de animale continuă să scadă alarmant, în timp ce schimbările climatice, alimentate de utilizarea combustibililor fosili, pun în pericol ecosistemele și resursele naturale.

Studiul evidențiază, de asemenea, că variațiile temperaturii globale, ale amprentei ecologice și ale emisiilor totale sunt mai bine explicate prin creșterea populației decât prin consumul per capita. Aceasta subliniază o problemă sistemică legată de modul în care gestionăm resursele și mediul înconjurător.

Încă este timp pentru acțiuni concrete

Deși situația este urgentă, cercetătorii sunt de părere că nu este prea târziu pentru a schimba cursul actual. „Perioada de acțiune se îngustează, dar o schimbare semnificativă este încă realizabilă, dacă națiunile lucrează împreună”, a spus Bradshaw. Reducerea consumului și menținerea populației la un nivel sustenabil ar putea ameliora impactul asupra Pământului și ar crea condiții mai bune pentru viitoarele generații.

Totuși, autorii studiului atrag atenția asupra complexității acestei probleme. Nu toate regiunile lumii au același nivel de consum sau oportunități egale, iar măsurile de control al populației pot ridica întrebări legate de etică, inclusiv discriminarea pe criterii de rasă sau dizabilitate.

„Tragedia este că efortul uman a scurtcircuitat buclele de feedback corective, în cele din urmă inevitabile, impuse de capacitatea de încărcare, fără a le înlocui cu feedback-uri corective umane și ecologice”, concluzionează autorii studiului.

