Xueqin Jiang, profesor la liceul Moonshot Academy din Beijing, a lansat noi previziuni tulburătoare despre războiul dintre SUA și Iran, care a început la 28 februarie 2026.

„Nostradamus din China” susține că acest conflict „nu se va încheia” și că ar putea marca începutul unei perioade îndelungate de instabilitate globală.

Predicții confirmate și noi avertismente

Profesorul, originar din China și stabilit în Canada, a câștigat popularitate datorită canalului său de YouTube, „Predictive History”, care numără în prezent 2,28 de milioane de abonați.

În 2024, Jiang a creat canalul YouTube Predictive History cu intenția inițială de a-și înregistra cursurile pentru ca studenții să le poată recapitula. El descrie canalul său ca utilizând analiza istorică structurală, teoria jocurilor și concepte inspirate din psihoistoria fictivă a lui Isaac Asimov pentru a interpreta și prezice evoluții geopolitice importante.

Jiang are și un curs, Filosofia Occidentală , pe care l-a înregistrat și l-a încărcat pe canalul său YouTube.

După ce canalul său a devenit viral în mijlocul războiului din Iran din 2026, a început să apară în podcasturi și emisiuni de știri online precum Piers Morgan Uncensored și The Tucker Carlson Show .

Se autointitulează „Profesorul Jiang” în videoclipurile sale; nu a predat la nivel universitar.

Într-un videoclip publicat în mai 2024, el a prezis cu o precizie uluitoare atât victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA, cât și începerea unui război între SUA și Iran sub conducerea acestuia.

A treia sa predicție, încă neconfirmată, sugerează că Statele Unite vor pierde războiul, ceea ce ar duce la o schimbare majoră a ordinii mondiale.

Pe 7 aprilie, SUA și Iran au semnat un armistițiu de două săptămâni, garantând trecerea în siguranță a vaselor prin Strâmtoarea Ormuz.

Războiul, „doar la început”

Într-un videoclip recent, publicat pe 2 aprilie, Jiang a declarat: „Războiul din Iran nu se va încheia. De fapt, mulți cred că abia începe să escaladeze”.

El a menționat zvonuri conform cărora Donald Trump ar fi autorizat deja utilizarea forțelor terestre, ceea ce ar putea duce la o invazie a Iranului până la finalul lunii aprilie.

SUA au doar aproximativ 50.000 de soldați în Orientul Mijlociu, iar terenul accidentat face ca o astfel de operațiune să fie extrem de dificilă.

Profesorul a detaliat cum ar putea arăta o invazie terestră, subliniind dificultățile geografice: „Munții Zagros permit iranienilor să se ascundă și să desfășoare tactici de gherilă, atacuri cu drone și artilerie. De asemenea, deșerturile Dasht-e Kavir și Dasht-e Lut sunt greu de traversat”.

Conform lui Jiang, strategia SUA se axează în prezent pe controlul Strâmtorii Ormuz pentru a reduce impactul economic global al conflictului.

„Vedem deja semne că America se pregătește pentru un război lung. Aproximativ 50.000 de soldați sunt deja în regiune, iar rezerviștii au fost avertizați să fie gata de mobilizare”, a adăugat acesta.

Un plan ascuns al lui Trump?

Într-o întorsătură neașteptată, Jiang sugerează că Donald Trump ar putea avea un motiv ascuns: „Ce-ar fi dacă, dintr-un motiv ciudat, Donald Trump vrea ca imperiul american să se prăbușească? Dacă dorește să distrugă economia globală? Atunci ar fi un geniu, nu?”.

Profesorul explică faptul că o destabilizare în Orientul Mijlociu ar putea crește dependența globală de resursele naturale din America de Nord și Rusia.

Dacă Strâmtoarea Ormuz este închisă, lumea nu va rămâne fără petrol, dar va deveni mult mai dependentă de America de Nord și Rusia.

