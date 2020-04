De Justin Gafiuc,

Focarul de COVID-19 de la Spitalul Județean Pitești, unde medicul Felix Sârboiu e cercetat penal fiindcă a refuzat să fie testat, deși prezenta simptome, și a răspândit virusul, e încă în faza în care autoritățile așteaptă rezultatele altor zeci de probe pentru a afla dimensiunea infectării. Deocamdată, au ieșit pozitive 23 de persoane, între care trei asistente, două infirmiere, o îngrijitoare și zece pacienți de pe secția de Chirurgie Vasculară, care a și fost închisă temporar.

Mai mult decât atât, conform portalului argeșean sursata.ro, s-ar fi înregistrat deja și primul deces al unuia dintre pacienții doctorului Sârboiu, un bărbat în vârstă de 68 de ani, care suferea de multiple afecțiuni.

În primă fază, cazul a condus la demiterea șefei DSP, conducerea fiind preluată de col. dr. Alexandru Guiță, ex-comandant al Spitalului Militar Pitești, și a directorului medical SJU Argeș, post ocupat în prezent de medicul Gheorghe Frătoaica, doctor UPU, fost medic militar.

Prefectul de Argeș, Emanuel Soare, spune că “problema cea mai mare e că n-am știut din primul moment de acest lucru, dar, după ce au venit informațiile din presă, am început imediat ancheta epidemiologică. Toți contacții sunt izolați acasă și am insistat ca lucrurile să se miște foarte repede. Din păcate, au mai apărut cazuri de infecții în alte trei secții”.

Soare mai punctează că “SJU e cel mai mare spital și trebuie să trateze toate urgențele. Dacă-l blocăm o săptămână, ne vom asigura înainte că toate specialitățile vor putea fi acoperite corespunzător pe intervalul respectiv la Curtea de Argeș, în corpul nou de la Mioveni și la Costești”.

În următoarele câteva zile va urma o testare masivă: “Vom trimite testele în mod special la Matei Balș, dar, în sfârșit, avem pe masă dosarul de autorizare a laboratorului de microbiologie de la Mioveni, unde există două aparate PCR, cu toate echipările necesare. Dăm drumul și acolo la teste”.

Există fundații care ne-au promis că pot furniza circa o mie de teste PCR. În plus, împreună cu Crucea Roșie, am demarat o campanie de donații, am lansat și o platformă online, spitaleargeș.ro, unde e enumerat necesarul din spitale, iar donatorii pot găsi acolo și o listă cu ONG-urile care susțin această activitate. S-a primit deja sprijin de la mai mulți oameni de afaceri.



Emanuel Soare, prefect Argeș