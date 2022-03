Premierul ceh Petr Fiala a anunțat, marți, într-un mesaj pe Twitter, întâlnirea la nivel înalt care are loc la Kiev.

Prim-miniştrii Cehiei, Poloniei şi Sloveniei se vor deplasa marţi la Kiev, pentru o întrevedere cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în calitate de reprezentanţi ai liderilor Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut azi pe Twitter de premierul ceh Petr Fiala.

„Împreună cu premierul Poloniei Mateusz Morawiecki, vicepremierul Jarosław Kaczyński și premierul Sloveniei Janez Janša, voi merge astăzi la Kiev, în calitate de reprezentanți ai Consiliului European, pentru a discuta cu președintele Volodimir Zelenski și premierul Șmihal”, a anunțat șeful executivului de la Praga, Petr Fiala.

Today, we are going together with PM of Poland Mateusz Morawiecki, deputy PM Jarosław Kaczyński and PM of Slovenia Janez Janša to Kiev as representatives of the European Council to meet with president Zelensky and PM Shmyhal.https://t.co/Q52Ur8hybu