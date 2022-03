LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 20 | Explozii puternice în Kiev. Un oficial ucrainean susține că războiul va dura până în mai

Corespondentul Fox News care a fost rănit în Ucraina este Benjamin Hall. Jurnalistul a fost spitalizat după ce a fost rănit în timp ce relata dintr-o zonă de lângă Kiev, a anunțat luni rețeaua americană de televiziune.

„Avem un nivel minim de detalii în acest moment, dar Ben este internat în spital, iar echipele noastre de la fața locului lucrează pentru a colecta informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează rapid”, a declarat directorul executiv al Fox News, Suzanne Scott, într-o notă adresată angajaților postului.

„Siguranța întregii noastre echipe de jurnaliști din Ucraina și din regiunile învecinate este prioritatea noastră principală și de cea mai mare importanță. Acesta este un memento dur pentru toți jurnaliștii care își pun viața în pericol în fiecare zi pentru a transmite știrile dintr-o zonă de război”, a adăugat Scott.

Breaking: Fox says that correspondent Benjamin Hall has been hospitalized after being injured reporting in Ukraine. pic.twitter.com/KYoqv6P1Ok