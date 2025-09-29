Astfel, după o scurtă revistă a presei din Rusia, se observă că publicațiile de acolo au scris despre victoria opoziției în alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, însă există diferențe între versiunea în rusă și cea în engleză a articolelor, la agenția de presă locală TASS și ziarul Kommersant. Variantele internaționale scriu despre „posibila” victorie a partidului condus de Maia Sandu.

În publicațiile care atribuie opoziției victoria la alegeri, apar procente mai mici pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare și fondat de președinta Maia Sandu, și cifre mai mari pentru opoziție decât în realitate.

Totuși, rezultatele oficiale la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din Republica Moldova se pot vedea de oricine în timp real pe site-ul CEC.

O explicație pentru această situație este că presa care a indicat victoria opoziției la acest scrutin nu a mai făcut update-uri după ora 3, luni dimineață, când rezultatele erau parțiale, deși au publicat articole de la acea oră.

Singura publicație rusă care luni dimineață scria că partidul Maiei Sandu „ar putea” să aibă majoritatea în Parlament după scrutinul de ieri este agenția de știri TASS, versiunea în limba rusă.

Luni dimineață, după numărarea a peste 99% din secțiile de vot, partidul Maiei Sandu are majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, după alegerile parlamentare 2025 din Republica Moldova.

Iată, mai jos, cum a scris presa rusă despre alegerile parlamentare 2025 din Republica Moldova.

Mk.ru: Opoziția din Republica Moldova câștigă alegerile

Potrivit datelor oficiale ale Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova, care a procesat 100% din buletinele de vot de la secțiile din țară, forțele de opoziție au obținut o victorie asupra Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare și fondat de președinta Maia Sandu. Blocul de opoziție, care pledează pentru normalizarea relațiilor cu Rusia, a reușit să obțină un rezultat mai mare, susține ziarul rus mk.ru.

În urma numărării voturilor la secțiile din țară, Blocul Patriotic a acumulat 28,25%, în timp ce partidul de guvernământ a obținut sprijinul a 44,13% dintre alegători.

Alte formațiuni de opoziție – „Alternativa”, „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă” – au adus împreună opoziției 49,54% din voturi.

Totuși, situația s-a schimbat după luarea în calcul a rezultatelor votului din diaspora. După procesarea a 98,55% din totalul proceselor-verbale, inclusiv cele din străinătate, PAS a reușit să iasă în frunte cu 49,71% din voturi, în timp ce Blocul Patriotic a obținut 24,43%.

Sprijinul pentru alte partide de opoziție a scăzut, ceea ce le-a adus în total 44,38% din sufragii. Astfel, rezultatul mai favorabil pentru partidul de guvernământ a fost obținut datorită electoratului care a votat în afara Republicii Moldova.

Anterior, s-a relatat că în Moldova se conturează un conflict intern după alegeri.

Interfax: Opoziția obține aproape 46% la alegerile parlamentare din Moldova

Partidele de opoziție din Republica Moldova, inclusiv Blocul Patriotic, obțin circa 46% din voturi la alegerile parlamentare, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale după procesarea a peste 96% din procesele-verbale, scrie, luni dimineață, agenția rusă de presă Interfax.

Astfel, Blocul Patriotic are 25,32% din voturi, blocul Alternativa – 8,29%, partidul Democrația Acasă – 5,67%, iar Partidul Nostru – 6,26%.

Partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) obține 48,46% din voturi.

La alegeri au participat 1.604.742 de alegători, ceea ce reprezintă 52,12% dintre cei înscriși pe listele electorale.

Kommersant: PAS a obținut 44,3% în țară

Partidul de guvernământ „Acțiune și Solidaritate” (PAS) din Republica Moldova a obținut 44,3% din voturi, după procesarea a 100% din procesele-verbale din secțiile de votare din țară, la alegerile parlamentare de duminică, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, anunță luni dimineață cotidianul rus Kommersant.

Ținând cont și de secțiile din străinătate, au fost procesate 99,36% din procesele-verbale, iar PAS obține 49,85% din voturi.

Neprocesate au rămas datele din 20 de secții, toate din străinătate. În Canada nu au fost încă procesate datele din 7 secții, în SUA din 10, iar în Suedia, Germania și Italia câte o secție din fiecare țară.

Pe locul al doilea după numărul de voturi, incluzând și secțiile din străinătate, se află Blocul Patriotic de opoziție (24,35% din voturi), urmat de blocul Alternativa (8,01%), Partidul Nostru (6,23%) și partidul Democrația Acasă (5,65%).

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au avut loc duminică, pe 28 septembrie 2025. Prezența la urne a fost de 52%. La alegeri au participat 14 partide, patru blocuri politice și patru candidați independenți.

TASS.com: Partidele de opoziție din Republica Moldova, în frunte la alegerile parlamentare

Partidul de guvernământ a obținut 44,13% din voturi, iar partidele de opoziție au obținut 49,54%, la alegerile parlamentare din Republica Moldova, anunță, luni dimineață, agenția de presă rusă TASS, versiunea în limba engleză.

Partidele de opoziție din Moldova, inclusiv Blocul Patriotic, care susține restabilirea relațiilor cu Rusia, au depășit Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), fondat de președinta Maia Sandu, la alegerile, conform datelor Comisiei Electorale Centrale după procesarea a 100% din buletinele de vot din țară.

Partidul de guvernământ a obținut 44,13% din voturi. Blocul Patriotic a primit 28,25%, blocul pro-european Alternativa – 9,22%, Partidul Nostru – 6,35%, iar Democrația Acasă – 5,72%. Per ansamblu, partidele de opoziție au obținut 49,54% din voturi.

Partidul Maiei Sandu a reușit să atingă un rezultat mai favorabil datorită voturilor exprimate în secțiile din străinătate, majoritatea în țările vestice, obținând 49,71% din voturi cu 98,55% din buletinele tuturor secțiilor procesate, în timp ce opoziția a obținut 44,38% din voturi.

Anterior, liderii Blocului Patriotic au declarat victoria opoziției la alegerile din Moldova și au organizat un miting în apropierea sediului Comisiei Electorale Centrale, cerând evitarea oricăror falsificări în timpul numărării, potrivit unui corespondent TASS.

Fostul președinte Igor Dodon, care conduce Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, a declarat în fața oamenilor că „Partidul Acțiune și Solidaritate a pierdut aceste alegeri și, deocamdată, nu are majoritate parlamentară, în timp ce opoziția a câștigat”.

Potrivit lui Dodon, acest lucru înseamnă că opoziția poate să-și unească forțele și să formeze majoritatea parlamentară.

TASS.ru: Partidul Maiei Sandu poate păstra controlul în Parlament

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), fondat de președinta Republicii Moldova Maia Sandu, a obținut 49,88% din voturi și ar putea primi 55 de mandate dintr-un parlament de 101 locuri, potrivit datelor preliminare după procesarea a 99,12% din buletine, conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), anunță agenția de presă rusă TASS, varianta în limba rusă.

Rezultatele parțiale arată că PAS a obținut 49,88% din voturi, Blocul Patriotic – 24,35%, blocul pro-european Alternativa – 8,01%, Partidul Nostru – 6,23%, iar Democrația Acasă – 5,65%.

Conform acestor date, distribuția posibilă a mandatelor ar fi: PAS – 55 de mandate, Blocul Patriotic – 26 de mandate, Alternativa – 8 mandate, Partidul Nostru – 6 mandate, iar Democrația Acasă – 6 mandate. Rezultatele finale vor fi anunțate oficial de CEC.

În Blocul Patriotic intră Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, condus de fostul președinte Igor Dodon, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, condus de fostul lider Vladimir Voronin, și Partidul „Viitorul Moldovei” al fostului premier Vasile Tarlev.

Blocul Alternativa este alcătuit din Mișcarea Națională Alternativa, condusă de primarul Chișinăului Ion Ceban, Partidul Dezvoltării și Unirii Moldovei, condus de fostul premier Ion Chicu, și Partidul „Congresul Cetățenesc”, condus de Marc Țakciuk.

