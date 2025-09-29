„Un răspuns (la astfel de acțiuni) va veni imediat”, i-a spus Lukașenko jurnalistului rus Pavel Zarubin.

Apoi, Alexandr Lukașenko a ironizat amenințarea Poloniei că va doborî aeronave neautorizate.

„Se pot spune și face tot felul de lucruri în public. (…) Să zicem că eu zbor des către Pădurea Białowieża – e chiar lângă granița poloneză. Oare vor doborî ei elicopterul președintelui sau elicopterul unei escorte militare?” s-a întrebat el, referindu-se la pădurea care se întinde parțial în Polonia și parțial în Belarus.

Alexandr Lukașenko a afirmat că statele membre NATO sperie cetățenii cu privire la Rusia și Belarus.

„Lasăți-i să încerce, să doboare. Sau poate vor trage cu ceva rusesc deasupra Kaliningradului. Atunci, bineînțeles, va trebui să luptăm. E necesar asta? Nu”, a adăugat el.

Premierul Donald Tusk a avertizat săptămâna trecută că Polonia va doborî orice obiect care încalcă în mod clar spațiul aerian al țării, inclusiv avioane de luptă rusești.

În urmă cu circa două săptămâni, Tusk a declarat parlamentului că Polonia a identificat 19 încălcări ale spațiului său aerian peste noapte și a doborât cel puțin trei drone, adăugând că nimeni nu a fost rănit în „acțiunea rusească”.

