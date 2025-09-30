O reducere serioasă

„În luna iulie am spus că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției’, a anunțat Nicușor Dan într-un mesaj postat pe pagina sa de X.

Totodată, președintele Rromâniei spune că este normal ca Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv, în contextul reformei bugetare.

„Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele și cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient și mai aproape de oameni’, a precizat Nicușor Dan.

Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări luni că sunt bani de pensii și salarii, iar banii alocați în plus prin rectificare bugetară pentru ministerul Muncii sunt doar în mică parte pentru a acoperi aceste cheltuieli. Rectificarea bugetară aşteptată săptămâna viitoare va fi o trecere de la 7 sau 7,1 deficit, cât era, la 8,4 şi asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli.

Bolojan spune că s-au realizat scăderi de cheltuieli ale statului de 5%, dar acest ritm trebuie menținut în lunile următoare pentru a crește economic.

„Datoria publică a crescut prea repede. Dacă nu remediem acest lucru repede ne vom împrumuta tot mai scump de pe piețele internaționale și vom suporta cu toții asta. Un an-doi trebuie să ne luptăm ca să ne recâștigăm încrederea, să facem ceea ce spunem și să le spunem oamenilor adevărul”, a declarat șeful guvernului.





