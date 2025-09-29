Ilie Bolojan: Nu vom mări taxele, dar trebuie să mai tăiem din costuri. Datoria publică a crescut prea repede

Nu s-au luat bani de la investiții pentru pensii și salarii

„Nu am luat bani de la investiții pentru pensii și salarii ci au fost suplimentate sumele pentru lucrările angajate deja”, a asigurat premierul la Digi 24 dând ca exemplul proiectul Anghe Saligny.

Bolojan spune că s-au realizat scăderi de cheltuieli ale statului de 5%, dar acest ritm trebuie menținut în lunile următoare pentru a crește economic. „Datoria publică a crescut prea repede. Dacă nu remediem acest lucru repede ne vom împrumuta tot mai scump de pe piețele internaționale și vom suporta cu toții asta. Un an-doi trebuie să ne luptăm ca să ne recâștigăm încrederea, să facem ceea ce spunem și să le spunem oamenilor adevărul”, a declarat șeful guvernului.

După această etapă, începând cu 2026, ar trebui să depășim perioada de economisire și să se treacă la cea de consolidare și dezvoltare, spune Bolojan.

știrea se actualizează

Rectificare bugetară: Cine primește și de unde se taie bani

Rectificarea bugetară publicată în dezbatere de Ministerul de Finanţe prevede că veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 3,23 miliarde lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 27,81 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat creşte cu 24,579 miliarde lei. Măsurile ar urma să genereze un deficit bugetar de 8,4% din PIB.

Recomandări REPORTAJ din Rep. Moldova. Cine sunt moldovenii care aleg Europa?

„Deficitul bugetului general consolidat reprezintă 8,4% din PIB, în creştere cu 1,36 puncte procentuale faţă de programul iniţial aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr.9/2025”, se arată în document.

Au fost suplimentate creditele bugetare la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, SRI, Ministerul Justiţiei, arată proiectul de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, potrivit News.ro.

De asemenea, s-au tăiat bani de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, SGG şi STS.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează cu suma de 3,062 miliarde de lei, iar veniturile la bugetului asigurărilor pentru șomaj vor crește cu 287,307 milioane de lei

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se suplimentează la venituri cu suma de 4,035 miliarde de lei și la cheltuieli cu credite de angajament și credite bugetare în sumă de 3,399 miliarde de lei

Ce se urmăreşte prin proiectul rectificării bugetare

Rectificarea bugetară nu este doar un exerciţiu tehnic, ci un pas necesar pentru a reda încredere şi predictibilitate economiei României, spun guvernanții care au stabilit principalii piloni:

să protejăm cetăţenii – garantăm plata pensiilor, alocaţiilor, indemnizaţiilor de sănătate şi sprijinului social pentru românii vulnerabili

să asigurăm funcţionarea instituţiilor publice: şcoli, spitale, autorităţi locale – fără această rectificare, multe dintre ele ar fi ajuns în dificultate până la final de an

să menţinem încrederea partenerilor europeni şi internaţionali în capacitatea României de a lua decizii fiscal – bugetare responsabile

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE