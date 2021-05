Aceasta a scris pe 17 aprilie 2019, într-o postare pe Facebook, că a alertat poliția după ce a primit un mesaj de amenințare cu moartea. Amenințările la adresa Emiliei Șercan au venit după ce jurnalista a publicat o serie de materiale despre tezele de doctorat plagiate de la Academia de Poliție.

Mesajele de amenințare au fost trimise de un tânăr ofițer, Adrian Bărbulescu, la indicațiile lui Iacob și Marcoci.

În 15 aprilie 2019, Bărbulescu a cumpărat un telefon Iphone 5S de pe OLX și o cartelă prepay dintr-un magazin din Militari, a condus până în zona Lacul Morii și i-a trimis Emiliei Șercan cinci mesaje pe Facebook Messenger, ultimul fiind „Ai grijă de tine”. Când a văzut că nu există niciun semn că jurnalista ar fi văzut mesajele, a revenit, o oră mai târziu, cu un SMS dictat de fostul prorector Mihail Marcoci.

Acesta i-a cerut polițistului, după cum a declarat el anchetatorilor, „ca mesajul [SMS] să conțină referiri nemijlocite la actele de violență pe care urma să le sufere […] dacă nu înceta activitățile investigative”, scrie Pressone, citând date din dosar.

Apoi am șters o parte din ele pentru că eram foarte tulburat și nu știam ce să fac. Nu am scris tot ce mi-a spus dumnealui, pentru că mi s-a părut foarte dur și mi-a fost teamă […]. Am apăsat butonul de trimitere mesaj, însă imediat am regretat gestul meu și am încercat împiedicarea trimiterii mesajului, oprind telefonul”.

Adrian Bărbulescu, potrivit Pressone: