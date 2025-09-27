Noul Drum al Mătăsii trece prin Belarus

Punctul de transbordare, situat pe partea poloneză a frontierei, este valoros și pentru Minsk, deoarece Noul Drum al Mătăsii trece prin Belarus.

„Am avut speranța că poate chinezii l-ar presa pe Vladimir Putin să cedeze puțin. În realitate, el blochează oportunitățile de export către Europa, iar China este cel mai mare exportator din lume. Aceste speranțe s-au dovedit iluzorii”, spune profesorul Wojciech Janicki, directorul Institutului de Geografie Socio-Economică și Management Spațial de la Universitatea Maria Curie-Skłodowska din Lublin, într-un interviu.

Expertul subliniază rolul cheie al gării din Małaszewicze, unde mărfurile sunt transbordate de pe liniile cu ecartament larg pe cele cu ecartament îngust.

„Această rută transportă în principal mărfuri din Est, de-a lungul așa-numitului nou Drum al Mătăsii, către Vest, adică către Polonia și toată Europa de Vest. Cumpărătorii pierd aici pentru că trebuie să aștepte atât de mult, iar vânzătorii pentru că nu primesc plata pentru mărfurile expediate în termenul prevăzut”, subliniază el.

El adaugă că blocada la frontieră impusă de guvernul polonez afectează și interesele altor țări europene, dar acest lucru nu ar trebui să reprezinte o problemă majoră.

„Am putea spune că, din fericire, partenerii noștri occidentali și-au dat seama de mult că amenințările semnalate de Polonia, venind dinspre Est, nu erau deloc fanteziste sau exagerate. Astăzi, există o înțelegere deplină pentru astfel de blocade”, asigură el.

„O presiune subtilă din partea Chinei”

Directorul Institutului din Lublin ridică și un alt aspect fundamental al blocării frontierei poloneze:

„Încă de la început a existat o presiune subtilă din partea Chinei pentru a deschide granița pe partea noastră, dar a fost mai multă presiune din partea statului chinez decât din partea companiilor individuale. Un alt lucru este că platforme precum Temu operează în cooperare clară cu statul chinez, care le subvenționează semnificativ”, explică el.

Întrebat despre eficacitatea blocării frontierei polono-belaruse în contextul politicii internaționale și despre posibilul impact asupra Chinei și Rusiei, expertul are multe îndoieli.

„Nu vrem repetarea scenariului din 2022”

Expertul nu-și face iluzii că, în cazul unei amenințări militare din partea vecinilor, Polonia are nevoie de „acțiuni care să minimizeze amenințarea”.

„Nu se poate nega că, dacă zeci de mii de soldați din țări ostile sunt masați la doar câțiva kilometri de granița noastră, este un semnal nefavorabil. Dacă nu vrem repetarea scenariului din 2022, când Rusia a atacat Ucraina după exercițiile Zapad, ar trebui să luăm măsuri pentru a minimiza un astfel de risc”, explică el.

„Un alt lucru este că închiderea punctelor de trecere a frontierei este simbolică, deoarece soldații ruși nu le vor folosi pentru a intra pe teritoriul nostru. Cred că așa ceva nu se va întâmpla vreodată”, subliniază el

„El nu poate sprijini direct Occidentul”

Interlocutorul observă însă o schimbare evidentă în comportamentul președintelui belarus.

„Declarațiile și acțiunile recente ale lui Aleksandr Lukașenko, precum eliberarea a 52 de prizonieri politici, sunt primele semne că ceva s-ar putea prăbuși în Est. Declarațiile evident conciliante ale președintelui belarus pot indica, de asemenea, că apar primele fisuri în imaginea alianței sale cu Rusia lui Vladimir Putin. Desigur, el nu poate sprijini direct Occidentul, pentru că atunci probabil s-ar termina ca în Ucraina, dar văd o mică licărire de lumină la capătul tunelului”, spune directorul Institutului din Lublin.

Ofiţeri militari americani au asistat pe 15 septembrie la exerciţiile militare comune dintre Rusia şi Belarus, fiind invitaţi de ministrul apărării din Belarus, Viktor Hrenin, să observe liber desfășurarea.

„Vă vom arăta tot ce vă interesează. Orice doriţi. Puteţi merge acolo şi vedea, vorbi cu oamenii”, le-a transmis oficialul, potrivit Reuters.

Polonia și-a redeschis, în noaptea de miercuri spre joi, frontiera cu Belarus, închisă pe 12 septembrie ca răspuns la exercițiile militare comune dintre Rusia și Belarus, relatează agențiile internaționale de presă, citând presa de la Varșovia.

O consecință majoră a închiderii graniței a fost înghețarea coridorului feroviar China–UE, care acoperă 90% din traficul feroviar dintre China și Europa și bunuri în tranzit de circa 25 de miliarde de euro.

