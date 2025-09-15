„Vă vom arăta tot ce vă interesează. Orice doriţi. Puteţi merge acolo şi vedea, vorbi cu oamenii”, le-a transmis oficialul, potrivit Reuters.

Exerciţiul „Zapad-2025” a început vineri pe terenurile de antrenament din ambele ţări, într-un context tensionat, după ce Polonia a doborât drone ruseşti care au încălcat spaţiul său aerian.

Prezenţa americanilor la un poligon din Belarus a fost descrisă de Ministerul Apărării drept o surpriză: „Cine ar fi crezut cum va începe dimineaţa unei alte zile a exerciţiului Zapad-2025?”, se arată în comunicat.

Oficialii SUA au fost menționați printre reprezentanţii a 23 de state, inclusiv Turcia şi Ungaria, membre NATO.

Ministerul a publicat și un videoclip în care doi ofiţeri americani, în uniformă, îi mulţumesc lui Hrenin pentru invitaţie și îi strâng mâna. Aceștia au refuzat însă să facă declarații presei.

Participarea americanilor este văzută ca un nou pas în apropierea dintre Washington și Minsk, în ciuda faptului că Belarus rămâne un aliat apropiat al Rusiei.

Lukașenko a permis Moscovei să trimită trupe din Belarus în Ucraina, în februarie 2022, dar recent a dat semnale de deschidere către SUA.

Săptămâna trecută, reprezentantul lui Donald Trump, John Coale, s-a aflat la Minsk pentru discuții cu liderul belarus.

În urma negocierilor, Lukașenko a eliberat 52 de deținuți, printre care jurnaliști și opozanți politici. Ca răspuns, SUA au ridicat parțial sancțiunile impuse companiei aeriene Belavia, permițându-i întreținerea și achiziția de componente pentru aeronavele Boeing.

Coale a anunțat că Trump dorește redeschiderea ambasadei americane la Minsk și relansarea legăturilor comerciale.

Președintele american, care încearcă să medieze războiul din Ucraina, a cultivat relații mai strânse cu Lukașenko și i-a transmis recent o scrisoare „prietenoasă”, semnată de mână.