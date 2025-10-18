Primarul din Sinaia se întoarce la muncă, după o perioadă de suspendare din cauza anchetei

Primarul orașului Sinaia se întoarce la Primărie după o perioadă de suspendare și arest preventiv într-un dosar de corupție. Vlad Oprea a anunțat revenirea sa în funcție printr-un mesaj pe rețelele de socializare. El a criticat încercările de a bloca și amâna proiectele orașului în absența sa.

„Dragi prieteni, de luni, mă întorc la Primărie. Cu aceeași energie, același respect pentru oameni și aceeași dorință de a duce mai departe proiectele începute pentru Sinaia (…) Adevărul e simplu, orașul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunității sau au doar interese personale”, a scris Vlad Oprea pe Facebook.

Motivele pentru care a fost suspendat primarul din Sinaia

Suspendarea lui Oprea a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie 2023, după ce a fost plasat sub control judiciar. Acuzațiile împotriva sa includ luare de mită, trafic de influență, fals în declarații de avere și abuz în serviciu.

Recomandări Marius Constantinescu a scris o carte în care îi învață pe copii și pe adulți cum să înțeleagă opera: „Este una dintre cele mai caricaturizabile arte”

Procurorii au interzis inițial primarului să se deplaseze la sediul Primăriei Sinaia și să-și exercite funcția. Ulterior, Oprea a fost arestat preventiv, fiind suspectat că a încercat să influențeze deciziile din primărie în timpul suspendării sale.

Primarul din Sinaia, plasat sub control judiciar la începutul lui 2025

Vlad Oprea a fost plasat sub control judiciar la data de 23 ianuarie 2025, fiind acuzat de DNA pentru mai multe infracțiuni grave. Printre acuzații procurorilor se mai numărau și folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite, spălarea banilor și executarea neautorizată a unor lucrări de construcții în Sinaia.

Procurorii susțin că Vlad Oprea a cerut și primit aproape 240.000 euro mită de la un investitor pentru a facilita obținerea documentației pentru construirea unui hotel. Primarul a fost reținut inițial, dar apoi eliberat sub control judiciar, cu obligația de a plăti o cauțiune de 600.000 lei și alte restricții, inclusiv interdicția de a-și exercita funcția și de a părăsi țara fără acordul DNA. Vlad Oprea neagă acuzațiile, afirmând că există un grup de interese care vrea să preia controlul asupra orașului Sinaia.

Ulterior, în mai 2025, a fost arestat preventiv pentru că ar fi încălcat aceste interdicții, exercitând în secret atribuțiile de primar prin viceprimar. Arestul preventiv i-a fost înlocuit cu arestul la domiciliu.

Vlad Oprea a scăpat de arestul la domiciliu în octombrie

Pe 17 octombrie 2025, Tribunalul București a constatat nulitatea absolută a prelungirii arestului la domiciliu, din cauza unei erori procedurale a DNA (cererea de prelungire depusă cu o zi întârziere), potrivit G4media.

Astfel, măsura arestului la domiciliu a încetat de drept, iar Vlad Oprea a revenit la Primărie, fără a mai avea restricții legate de controlul judiciar. DNA nu mai poate solicita acum nicio măsură preventivă împotriva sa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE