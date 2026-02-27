Primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, a precizat că prima variantă include crearea de parcări de tip „park&ride” la Pasajul Domnești și Drumul Radial 1.

„Acestea vor contribui la reducerea traficului rutier și a poluării în București”, a declarat Moldovan.

A doua variantă, care presupune extinderea subterană până în Chiajna, este considerată un proiect „extrem” de necesar, dar mai costisitor și complex.

Scopul principal al ambelor inițiative este creșterea capacității de transport public și oferirea unor alternative viabile la transportul cu mașina personală.

„Acestea, împreună cu noua linie de tramvai din Prelungirea Ghencea, vor aduce alternative de transport rapid de mare capacitate spre centrul Bucureștiului, altele decât mașinile personale și, prin urmare, un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare, nervi și alte efecte negative”, a adăugat Moldovan.

