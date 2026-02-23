Studiul, intitulat „Barometrul privind percepția cetățenilor asupra calității vieții în Municipiul Timișoara pentru anul 2025”, va analiza detaliat serviciile publice locale, punând accent pe infrastructura de sănătate.

Contractul de 42.000 euro din Timișoara, cu atribuire directă

Acesta va include răspunsurile a minimum 2.300 de locuitori din Timișoara, colectate atât în format fizic, cât și online.

Conform specificațiilor achiziției, vor fi realizate 450 de analize, pe baza a cel puțin 50 de indicatori, împărțiți pe nouă variabile, iar datele vor fi analizate în funcție de distribuția demografică și pe cartiere.

„Serviciile care urmează a se achiziționa și fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt: servicii integrate de analiză sociologică privind percepția cetățenilor asupra calității vieții în Municipiul Timișoara pentru anul 2025, un pachet complex de analize sociologice derulate anual, cu accent pe evoluțiile longitudinale, pe particularitățile locale ale serviciilor furnizate de municipalitate și pe distribuția spațială a principalilor indicatori sociologici”, se precizează în documentația achiziției.

Acest studiu are și rolul de a susține recertificarea sistemului de management al calității al municipalității din Timișoara.

De asemenea, vor fi analizate evoluțiile indicatorilor din ultimii cinci ani, iar Universitatea din Timișoara are la dispoziție patru luni pentru a finaliza proiectul: două luni pentru colectarea și interpretarea datelor și alte două luni pentru întocmirea raportului final.

În ianuarie, UVT prezenta alt studiu anual făcut cu Primăria Timișoara

Contractul a fost semnat pe 12 februarie 2026, iar Primăria Timișoara continuă astfel colaborarea cu UVT în realizarea de studii sociologice.

Amintim că la finalul lunii ianuarie 2026, Universitatea de Vest din Timișoara publicase deja „Barometrul Calității Vieții 2025”, realizat tot în parteneriat cu primăria.

Potrivit datelor colectate în vara anului 2025, trei din patru locuitori din Timișoara consideră că orașul se îndreaptă într-o direcție bună. Cu toate acestea, sănătatea rămâne un domeniu sensibil, fiind identificată ca o prioritate pentru îmbunătățiri mai detaliate.

Pentru acel studiu anterior, municipalitatea a plătit aproape 170.000 de lei fără TVA. Noul proiect, mai detaliat, promite să ofere o imagine mai clară asupra nevoilor și percepțiilor locuitorilor din Timișoara, în special în privința serviciilor de sănătate.

