Primarii PSD din Iași refuză să meargă la întâlnirea cu Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan se află astăzi, 16 ianuarie 2026, la Iaşi, pentru a discuta cu primarii din judeţ despre subiecte legate de administraţia publică locală.

Premierul urmează să vorbească cu aleșii locali despre măsurile necesare pentru optimizarea cheltuielilor publice şi investițiile prioritare pentru regiune. Întâlnirea, organizată la Palatul Culturii, a stârnit controverse, după ce PSD Iaşi a anunţat că primarii social democraţi nu vor participa. Social democrații susțin că întâlnirea este pur formală și că deciziile privind reducerile bugetare au fost deja luate, fără să existe o consultare reală.

„Premierul «Taie-Tot», liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerităţii, vine la Iaşi, astăzi, să se întâlnească cu primarii din judeţ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate”, a transmis PSD Iași.

Ce spun social democrații de la Iași despre măsurile de austeritate

Primarii social democrați din Iași susțin că măsurile de austeritate, adoptate fără o consultare reală cu toate părțile implicate, vor avea „efecte dramatice” în comunitățile locale.

„Adoptarea măsurilor de austeritate, fără o consultare reală cu toate părțile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităților locale. Ignorarea partenerilor politici şi a opiniei publice este inacceptabilă. După o atentă analiză, primarii PSD din judeţul Iaşi au decis să nu participe la convocarea făcută de Ilie Bolojan. Pentru că PSD nu vrea să legitimeze austeritatea, nu vrea să gireze tăierile, nu vrea sărăcie”, a transmis conducerea PSD Iaşi în comunicatul oficial.

PSD Iași critică lipsa unei invitații pentru parlamentarii social democrați la întâlnirea cu premierul

Social democraţii din Iaşi critică lipsa unei invitaţii adresate parlamentarilor PSD la această întâlnire, deşi aceştia contribuie la formarea majorităţii parlamentare.

„Ca partid situat pe primul loc în preferinţele ieşenilor la alegerile parlamentare de la sfârşitul anului 2024, PSD trebuia să se afle la masă cu premierul pentru a discuta, dincolo de măsurile de restricţie bugetară, şi un plan serios de investiţii publice pentru zona noastră. Nu este pentru prima dată când Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru, refuză o astfel de întrevedere în interesul ieşenilor”, a mai precizat PSD Iaşi.

Potrivit Biroului de presă al Guvernului, la întâlnirile din Iaşi şi Botoşani vor participa şi reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

