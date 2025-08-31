Executivul condus de Ilie Bolojan își va asuma luni, 1 septembrie, răspunderea în Parlament pentru al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, ce include concedieri și responsabilizarea autorităților locale. Reforma administrației locale, însă, a fost amânată și urmează să fie reanalizată.

Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, împărțit în șase proiecte de lege distincte

Pachetul 2 de austeritate a fost împărțit în șase proiecte de lege distincte. Vineri au fost aprobate doar cinci dintre ele, întrucât nu s-a ajuns la un consens privind reforma administrației locale.

Acest al șaselea proiect va fi discutat astăzi, iar dacă liderii coaliției vor conveni asupra lui, va avea loc și o ședință de Guvern, urmând ca luni, la ora 19:00, toate cele șase acte normative să fie supuse votului în plenul Parlamentului.

Ce prevede reforma administrației centrale și locale

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reorganizarea administrației centrale și locale, prevăzând acum o reducere cu 25% a posturilor din primării, față de 20% anterior.

Ministrul Cseke Attila a precizat că tăierile „de aproximativ 20 și ceva la sută” nu se vor face uniform, estimând însă un total de cel mult 40.000 de posturi reduse din aparatul central și local.

Proiectul a fost transmis pe 28 august Consiliului Economic și Social (CES) pentru avizare și face parte din pachetul pentru care Guvernul urmează să își asume răspunderea.

Reducerea de personal în primării, prefecturi și consilii județene va fi calculată în funcție de numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică, nu de datele ultimului recensământ.

Reducerea vizează aproximativ 40.000 de posturi

Autoritățile locale vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a adopta hotărârile necesare, iar reorganizarea structurilor administrative și a instituțiilor subordonate se va face în maximum 60 de zile.

Potrivit ministrului Dezvoltării, va exista o diminuare semnificativă – de aproximativ 57% – a numărului de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor.

Astfel, din circa 10.700 de funcții actuale, de la nivelul premierului până la secretarii de stat, vor rămâne aproximativ 6.000. Cabinetele viceprimarilor vor fi desființate, iar numărul consilierilor miniștrilor și demnitarilor va fi redus (de exemplu, premierul va avea cinci consilieri în loc de opt).

În plus, Poliția Locală va pierde circa 4.000 de posturi. În total, reducerea vizează aproximativ 40.000 de funcții: 30.000 din organigrame, 6.000 din cabinete și 4.000 de la Poliția Locală.

Totodată, regimul amenzilor se modifică: acestea vor fi majorate cu 30% la fiecare trei luni dacă nu sunt achitate.

